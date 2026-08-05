Lighter (LIT) 今日技術分析 Lighter 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 LIT 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Lighter 分析的信息。 註 冊

Lighter (LIT) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $2.2261 -- -4.54% -9.51% +154.73%

Lighter 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Lighter 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 7 中立 2 買入 17 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 賣出 賣出 7 中立 2 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 2.2318 2.2316 R2 2.2316 2.2314 R1 2.2313 2.2313 PP 2.2311 2.2311 S1 2.2308 2.2309 S2 2.2306 2.2308 S3 2.2303 2.2306

Lighter 市場信號 目前淨掛單量 -0.43M $2.06 M $2.49 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.05M 3 日主動買入 $2.17 M 3 日主動賣出 $2.12 M 7 日主動買賣差額 0.11M 7 日主動買入 $7.07 M 7 日主動賣出 $6.96 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Lighter資金流向 淨流入 LITUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.07 M 2.22 2026-08-14 -$0.43 M 2.24 2026-08-13 $0.04 M 2.38 2026-08-12 -$0.54 M 2.32 2026-08-11 $0.82 M 2.42 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Lighter (LIT) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Lighter 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 LIT / USDT $2.2261 $2.2261 $2.2261 -0.42% 913.31K (USDT) 去交易 LIT / USDC $2.2276 $2.2276 $2.2276 -0.13% 25.39K (USDT) 去交易