Chainlink (LINK) 今日技術分析
Chainlink 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 LINK 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Chainlink 分析的信息。
Chainlink (LINK) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$8.904
|--
|+8.94%
|+4.72%
|-8.64%
Chainlink 的 AI 每日分析
Chainlink 的 AI 分析 2026-07-29
- 資金大幅流出：LINK近24小時資金淨流出約101萬美元，且資金費率處於0.01%的低位，顯示市場做多意願低迷，資金面偏空，對幣價形成壓制。
- 持倉比持續走低：過去幾小時合約多空持倉人數比從3.11降至2.94，精英帳戶多空持倉量比更是從2.04驟降至1.06，表明大戶多頭正在平倉或反手做空，短期內幣價面臨下行風險。
- 基本面未定價：雖然鏈上地址增加且CCIP生態擴張，但價格長期低於前期高位且未同步走強，市場對利好反應麻木，技術面受均線壓制，需警惕震盪回調。
Chainlink 的 AI 分析 2026-07-28
- 資金持續回流：近3日錄得約243萬USDT淨流入，扭轉了此前流出趨勢，顯示低位買盤承接意願增強，對幣價形成支撐。
- 合約多占優：精英帳戶多空持倉比維持在3.1以上，主動買入量在部分時段顯著高於賣出，顯示主力資金看多意願強烈。
- 鏈上增長強勁：持幣地址數升至約89.2萬，且近期錢包數激增，反映基本面擴張，為後續反彈提供潛在動力。
Chainlink 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Chainlink 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
強烈賣出
賣出 20
中立 3
買入 3
|移動平均線:
|強烈賣出
|賣出 12
|中立 0
|買入 2
|技術指標:
|強烈賣出
|賣出 8
|中立 3
|買入 1
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
8.898
8.897
R2
8.897
8.8958
R1
8.895
8.8951
PP
8.894
8.894
S1
8.892
8.8928
S2
8.891
8.8921
S3
8.889
8.891
Chainlink 市場信號
目前淨掛單量
-0.70M
$54.65 M
$55.34 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
-2.79M
3 日主動買入
$59.31 M
3 日主動賣出
$62.10 M
7 日主動買賣差額
-7.50M
7 日主動買入
$173.08 M
7 日主動賣出
$180.58 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
Chainlink資金流向
淨流入LINKUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-15
|$1.02 M
|8.88
|2026-08-14
|$0.30 M
|8.86
|2026-08-13
|-$0.68 M
|8.75
|2026-08-12
|$4.26 M
|8.78
|2026-08-11
|$5.89 M
|8.56
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
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