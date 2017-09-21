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Chainlink (LINK) 今日技術分析

Chainlink (LINK) 今日技術分析

Chainlink 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 LINK 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Chainlink 分析的信息。

Chainlink (LINK) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$8.904--+8.94%+4.72%-8.64%
了解更多關於 Chainlink 價格

Chainlink 的 AI 每日分析

Chainlink 的 AI 分析 2026-07-29

  • 資金大幅流出：LINK近24小時資金淨流出約101萬美元，且資金費率處於0.01%的低位，顯示市場做多意願低迷，資金面偏空，對幣價形成壓制。
  • 持倉比持續走低：過去幾小時合約多空持倉人數比從3.11降至2.94，精英帳戶多空持倉量比更是從2.04驟降至1.06，表明大戶多頭正在平倉或反手做空，短期內幣價面臨下行風險。
  • 基本面未定價：雖然鏈上地址增加且CCIP生態擴張，但價格長期低於前期高位且未同步走強，市場對利好反應麻木，技術面受均線壓制，需警惕震盪回調。

Chainlink 的 AI 分析 2026-07-28

  • 資金持續回流：近3日錄得約243萬USDT淨流入，扭轉了此前流出趨勢，顯示低位買盤承接意願增強，對幣價形成支撐。
  • 合約多占優：精英帳戶多空持倉比維持在3.1以上，主動買入量在部分時段顯著高於賣出，顯示主力資金看多意願強烈。
  • 鏈上增長強勁：持幣地址數升至約89.2萬，且近期錢包數激增，反映基本面擴張，為後續反彈提供潛在動力。

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Chainlink 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

強烈賣出賣出中立買入強烈買入
強烈賣出
賣出 20
中立 3
買入 3
移動平均線:強烈賣出賣出 12中立 0買入 2
技術指標:強烈賣出賣出 8中立 3買入 1
名稱
經典
斐波那契
R3
8.898
8.897
R2
8.897
8.8958
R1
8.895
8.8951
PP
8.894
8.894
S1
8.892
8.8928
S2
8.891
8.8921
S3
8.889
8.891

Chainlink 市場信號

目前淨掛單量
-0.70M
$54.65 M
$55.34 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
-2.79M
3 日主動買入
$59.31 M
3 日主動賣出
$62.10 M
7 日主動買賣差額
-7.50M
7 日主動買入
$173.08 M
7 日主動賣出
$180.58 M

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

Chainlink資金流向

淨流入LINKUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-15$1.02 M8.88
2026-08-14$0.30 M8.86
2026-08-13-$0.68 M8.75
2026-08-12$4.26 M8.78
2026-08-11$5.89 M8.56

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
LINK/USDT
$8.904
$8.904$8.904
+0.47%
35.24K (USDT)
LINK/USDC
$8.889
$8.889$8.889
+0.45%
6.31K (USDT)
LINK/ETH
$0.004739
$0.004739$0.004739
+0.65%
556.62 (USDT)
LINK/EUR
$7.695
$7.695$7.695
+0.62%
7.36K (USDT)
LINK/USD1
$8.899
$8.899$8.899
+0.49%
6.28K (USDT)

免責聲明

本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。

LINK 兌 USD 計算器

數量

LINK
LINK
USD
USD

1 LINK = 8.904 USD

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