Chainlink (LINK) 今日技術分析 Chainlink 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 LINK 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Chainlink 分析的信息。 註 冊

Chainlink (LINK) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $8.904 -- +8.94% +4.72% -8.64%

Chainlink 的 AI 每日分析 LINK 的 AI 分析 2026-07-29 LINK 的 AI 分析 2026-07-28 Chainlink 的 AI 分析 2026-07-29 資金大幅流出 ：LINK近24小時資金淨流出約101萬美元，且資金費率處於0.01%的低位，顯示市場做多意願低迷，資金面偏空，對幣價形成壓制。

：LINK近24小時資金淨流出約101萬美元，且資金費率處於0.01%的低位，顯示市場做多意願低迷，資金面偏空，對幣價形成壓制。 持倉比持續走低 ：過去幾小時合約多空持倉人數比從3.11降至2.94，精英帳戶多空持倉量比更是從2.04驟降至1.06，表明大戶多頭正在平倉或反手做空，短期內幣價面臨下行風險。

：過去幾小時合約多空持倉人數比從3.11降至2.94，精英帳戶多空持倉量比更是從2.04驟降至1.06，表明大戶多頭正在平倉或反手做空，短期內幣價面臨下行風險。 基本面未定價：雖然鏈上地址增加且CCIP生態擴張，但價格長期低於前期高位且未同步走強，市場對利好反應麻木，技術面受均線壓制，需警惕震盪回調。 資金大幅流出 ：LINK近24小時資金淨流出約101萬美元，且資金費率處於0.01%的低位，顯示市場做多意願低迷，資金面偏空，對幣價形成壓制。

：LINK近24小時資金淨流出約101萬美元，且資金費率處於0.01%的低位，顯示市場做多意願低迷，資金面偏空，對幣價形成壓制。 持倉比持續走低 ：過去幾小時合約多空持倉人數比從3.11降至2.94，精英帳戶多空持倉量比更是從2.04驟降至1.06，表明大戶多頭正在平倉或反手做空，短期內幣價面臨下行風險。

：過去幾小時合約多空持倉人數比從3.11降至2.94，精英帳戶多空持倉量比更是從2.04驟降至1.06，表明大戶多頭正在平倉或反手做空，短期內幣價面臨下行風險。 基本面未定價：雖然鏈上地址增加且CCIP生態擴張，但價格長期低於前期高位且未同步走強，市場對利好反應麻木，技術面受均線壓制，需警惕震盪回調。 Chainlink 的 AI 分析 2026-07-28 資金持續回流 ：近3日錄得約243萬USDT淨流入，扭轉了此前流出趨勢，顯示低位買盤承接意願增強，對幣價形成支撐。

：近3日錄得約243萬USDT淨流入，扭轉了此前流出趨勢，顯示低位買盤承接意願增強，對幣價形成支撐。 合約多占優 ：精英帳戶多空持倉比維持在3.1以上，主動買入量在部分時段顯著高於賣出，顯示主力資金看多意願強烈。

：精英帳戶多空持倉比維持在3.1以上，主動買入量在部分時段顯著高於賣出，顯示主力資金看多意願強烈。 鏈上增長強勁：持幣地址數升至約89.2萬，且近期錢包數激增，反映基本面擴張，為後續反彈提供潛在動力。 資金持續回流 ：近3日錄得約243萬USDT淨流入，扭轉了此前流出趨勢，顯示低位買盤承接意願增強，對幣價形成支撐。

：近3日錄得約243萬USDT淨流入，扭轉了此前流出趨勢，顯示低位買盤承接意願增強，對幣價形成支撐。 合約多占優 ：精英帳戶多空持倉比維持在3.1以上，主動買入量在部分時段顯著高於賣出，顯示主力資金看多意願強烈。

：精英帳戶多空持倉比維持在3.1以上，主動買入量在部分時段顯著高於賣出，顯示主力資金看多意願強烈。 鏈上增長強勁：持幣地址數升至約89.2萬，且近期錢包數激增，反映基本面擴張，為後續反彈提供潛在動力。

Chainlink 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Chainlink 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈賣出 賣出 20 中立 3 買入 3 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 12 中立 0 買入 2 技術指標 : 強烈賣出 賣出 8 中立 3 買入 1 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 8.898 8.897 R2 8.897 8.8958 R1 8.895 8.8951 PP 8.894 8.894 S1 8.892 8.8928 S2 8.891 8.8921 S3 8.889 8.891

Chainlink 市場信號 目前淨掛單量 -0.70M $54.65 M $55.34 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -2.79M 3 日主動買入 $59.31 M 3 日主動賣出 $62.10 M 7 日主動買賣差額 -7.50M 7 日主動買入 $173.08 M 7 日主動賣出 $180.58 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Chainlink資金流向 淨流入 LINKUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $1.02 M 8.88 2026-08-14 $0.30 M 8.86 2026-08-13 -$0.68 M 8.75 2026-08-12 $4.26 M 8.78 2026-08-11 $5.89 M 8.56 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。