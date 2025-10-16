Light 目前實時價格為 0.01429 USD。跟蹤 LIGHT1 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 LIGHT1 價格趨勢。Light 目前實時價格為 0.01429 USD。跟蹤 LIGHT1 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 LIGHT1 價格趨勢。

Light 圖標

Light實時價格 (LIGHT1)

1 LIGHT1 兌換為 USD 的實時價格：

$0.01428
$0.01428$0.01428
-10.35%1D
USD
Light (LIGHT1) 實時價格圖表
Light（LIGHT1）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.01417
$ 0.01417$ 0.01417
24H最低價
$ 0.01598
$ 0.01598$ 0.01598
24H最高價

$ 0.01417
$ 0.01417$ 0.01417

$ 0.01598
$ 0.01598$ 0.01598

$ 1.2978436058017955
$ 1.2978436058017955$ 1.2978436058017955

$ 0.009388982461987756
$ 0.009388982461987756$ 0.009388982461987756

0.00%

-10.35%

-3.45%

-3.45%

Light（LIGHT1）目前實時價格為 $ 0.01429。過去 24 小時內，LIGHT1 的交易價格在 $ 0.01417$ 0.01598 之間波動，市場活躍度顯著。LIGHT1 的歷史最高價為 $ 1.2978436058017955，歷史最低價為 $ 0.009388982461987756

從短期表現來看，LIGHT1 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 -10.35%，過去 7 天內累計變動為 -3.45%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Light（LIGHT1）市場資訊

No.1291

$ 7.35M
$ 7.35M$ 7.35M

$ 55.35K
$ 55.35K$ 55.35K

$ 14.29M
$ 14.29M$ 14.29M

514.60M
514.60M 514.60M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

943,923,691.789704
943,923,691.789704 943,923,691.789704

51.45%

SOL

Light 的目前市值為 $ 7.35M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 55.35K。LIGHT1 的流通量為 514.60M，總供應量是 943923691.789704，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.29M

Light（LIGHT1）價格歷史 USD

跟蹤 Light 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0016486-10.35%
30天$ -0.00233-14.02%
60天$ -0.04325-75.17%
90天$ -0.03571-71.42%
Light 今日價格變化

今天，LIGHT1 記錄了 $ -0.0016486 (-10.35%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Light 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00233 (-14.02%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Light 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，LIGHT1 的變化為 $ -0.04325 (-75.17%)，從而更廣泛地了解其表現。

Light 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.03571 (-71.42%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Light（LIGHT1）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Light 價格歷史頁面

什麼是Light (LIGHT1)

由 Heaven Labs 基金會支持的LIGHT生態繫統基金

Light在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Light 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 LIGHT1 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Light 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Light 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Light 價格預測 (USD)

Light（LIGHT1）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Light（LIGHT1）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Light 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Light 價格預測

Light（LIGHT1）代幣經濟

了解 Light（LIGHT1）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 LIGHT1 代幣的完整經濟學

如何購買Light (LIGHT1)

正在尋找如何購買 Light？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Light。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

LIGHT1 兌換為當地貨幣

1 Light（LIGHT1）至 VND
376.04135
1 Light（LIGHT1）至 AUD
A$0.0217208
1 Light（LIGHT1）至 GBP
0.0105746
1 Light（LIGHT1）至 EUR
0.0121465
1 Light（LIGHT1）至 USD
$0.01429
1 Light（LIGHT1）至 MYR
RM0.060018
1 Light（LIGHT1）至 TRY
0.5988939
1 Light（LIGHT1）至 JPY
¥2.17208
1 Light（LIGHT1）至 ARS
ARS$21.3282537
1 Light（LIGHT1）至 RUB
1.1324825
1 Light（LIGHT1）至 INR
1.2608067
1 Light（LIGHT1）至 IDR
Rp238.1665714
1 Light（LIGHT1）至 PHP
0.8409665
1 Light（LIGHT1）至 EGP
￡E.0.677346
1 Light（LIGHT1）至 BRL
R$0.0767373
1 Light（LIGHT1）至 CAD
C$0.0198631
1 Light（LIGHT1）至 BDT
1.747667
1 Light（LIGHT1）至 NGN
20.8612565
1 Light（LIGHT1）至 COP
$55.17369
1 Light（LIGHT1）至 ZAR
R.0.2460738
1 Light（LIGHT1）至 UAH
0.6014661
1 Light（LIGHT1）至 TZS
T.Sh.35.2838677
1 Light（LIGHT1）至 VES
Bs3.02948
1 Light（LIGHT1）至 CLP
$13.4326
1 Light（LIGHT1）至 PKR
Rs4.046928
1 Light（LIGHT1）至 KZT
7.6827327
1 Light（LIGHT1）至 THB
฿0.4667114
1 Light（LIGHT1）至 TWD
NT$0.4382743
1 Light（LIGHT1）至 AED
د.إ0.0524443
1 Light（LIGHT1）至 CHF
Fr0.0112891
1 Light（LIGHT1）至 HKD
HK$0.1108904
1 Light（LIGHT1）至 AMD
֏5.4876458
1 Light（LIGHT1）至 MAD
.د.م0.1317538
1 Light（LIGHT1）至 MXN
$0.2630789
1 Light（LIGHT1）至 SAR
ريال0.0535875
1 Light（LIGHT1）至 ETB
Br2.1842265
1 Light（LIGHT1）至 KES
KSh1.8464109
1 Light（LIGHT1）至 JOD
د.أ0.01013161
1 Light（LIGHT1）至 PLN
0.0518727
1 Light（LIGHT1）至 RON
лв0.0623044
1 Light（LIGHT1）至 SEK
kr0.1338973
1 Light（LIGHT1）至 BGN
лв0.0240072
1 Light（LIGHT1）至 HUF
Ft4.7791476
1 Light（LIGHT1）至 CZK
0.2983752
1 Light（LIGHT1）至 KWD
د.ك0.00437274
1 Light（LIGHT1）至 ILS
0.0464425
1 Light（LIGHT1）至 BOB
Bs0.0988868
1 Light（LIGHT1）至 AZN
0.024293
1 Light（LIGHT1）至 TJS
SM0.1321825
1 Light（LIGHT1）至 GEL
0.0387259
1 Light（LIGHT1）至 AOA
Kz13.0263353
1 Light（LIGHT1）至 BHD
.د.ب0.00538733
1 Light（LIGHT1）至 BMD
$0.01429
1 Light（LIGHT1）至 DKK
kr0.0915989
1 Light（LIGHT1）至 HNL
L0.3759699
1 Light（LIGHT1）至 MUR
0.6499092
1 Light（LIGHT1）至 NAD
$0.2459309
1 Light（LIGHT1）至 NOK
kr0.1427571
1 Light（LIGHT1）至 NZD
$0.0247217
1 Light（LIGHT1）至 PAB
B/.0.01429
1 Light（LIGHT1）至 PGK
K0.0601609
1 Light（LIGHT1）至 QAR
ر.ق0.0521585
1 Light（LIGHT1）至 RSD
дин.1.4388601
1 Light（LIGHT1）至 UZS
soʻm172.1686351
1 Light（LIGHT1）至 ALL
L1.1883564
1 Light（LIGHT1）至 ANG
ƒ0.0255791
1 Light（LIGHT1）至 AWG
ƒ0.0255791
1 Light（LIGHT1）至 BBD
$0.02858
1 Light（LIGHT1）至 BAM
KM0.0238643
1 Light（LIGHT1）至 BIF
Fr42.02689
1 Light（LIGHT1）至 BND
$0.0184341
1 Light（LIGHT1）至 BSD
$0.01429
1 Light（LIGHT1）至 JMD
$2.2899725
1 Light（LIGHT1）至 KHR
57.3894974
1 Light（LIGHT1）至 KMF
Fr6.05896
1 Light（LIGHT1）至 LAK
310.6521677
1 Light（LIGHT1）至 LKR
රු4.3460177
1 Light（LIGHT1）至 MDL
L0.2435016
1 Light（LIGHT1）至 MGA
Ar64.369305
1 Light（LIGHT1）至 MOP
P0.11432
1 Light（LIGHT1）至 MVR
0.218637
1 Light（LIGHT1）至 MWK
MK24.765999
1 Light（LIGHT1）至 MZN
MT0.913131
1 Light（LIGHT1）至 NPR
रु2.016319
1 Light（LIGHT1）至 PYG
101.34468
1 Light（LIGHT1）至 RWF
Fr20.76337
1 Light（LIGHT1）至 SBD
$0.1177496
1 Light（LIGHT1）至 SCR
0.2130639
1 Light（LIGHT1）至 SRD
$0.5677417
1 Light（LIGHT1）至 SVC
$0.1250375
1 Light（LIGHT1）至 SZL
L0.2459309
1 Light（LIGHT1）至 TMT
m0.0501579
1 Light（LIGHT1）至 TND
د.ت0.0420126
1 Light（LIGHT1）至 TTD
$0.0968862
1 Light（LIGHT1）至 UGX
Sh49.61488
1 Light（LIGHT1）至 XAF
Fr8.04527
1 Light（LIGHT1）至 XCD
$0.038583
1 Light（LIGHT1）至 XOF
Fr8.04527
1 Light（LIGHT1）至 XPF
Fr1.45758
1 Light（LIGHT1）至 BWP
P0.1906286
1 Light（LIGHT1）至 BZD
$0.0287229
1 Light（LIGHT1）至 CVE
$1.3529772
1 Light（LIGHT1）至 DJF
Fr2.54362
1 Light（LIGHT1）至 DOP
$0.9148458
1 Light（LIGHT1）至 DZD
د.ج1.8574142
1 Light（LIGHT1）至 FJD
$0.0327241
1 Light（LIGHT1）至 GNF
Fr124.25155
1 Light（LIGHT1）至 GTQ
Q0.1094614
1 Light（LIGHT1）至 GYD
$2.989468
1 Light（LIGHT1）至 ISK
kr1.74338

Light資源

要更深入地瞭解 Light，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Light網站
區塊查詢

人們還問：關於Light的其他問題

Light（LIGHT1）今日價格是多少？
LIGHT1 實時價格為 0.01429 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 LIGHT1 兌 USD 的價格是多少？
目前 LIGHT1 兌 USD 的價格為 $ 0.01429。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Light 的市值是多少？
LIGHT1 的市值為 $ 7.35M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
LIGHT1 的流通供應量是多少？
LIGHT1 的流通供應量為 514.60M USD
LIGHT1 的歷史最高價（ATH）是多少？
LIGHT1 的歷史最高價是 1.2978436058017955 USD
LIGHT1 的歷史最低價（ATL）是多少？
LIGHT1 的歷史最低價是 0.009388982461987756 USD
LIGHT1 的交易量是多少？
LIGHT1 的 24 小時實時交易量為 $ 55.35K USD
LIGHT1 今年會漲嗎？
LIGHT1 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 LIGHT1 價格預測 獲取更深入的分析。
Light（LIGHT1）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

LIGHT1 兌 USD 計算器

數量

LIGHT1
LIGHT1
USD
USD

1 LIGHT1 = 0.01429 USD

交易 LIGHT1

LIGHT1/USDT
$0.01428
$0.01428$0.01428
-10.41%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

$115,127.27
$4,143.75
$0.04924
$199.26
$5.5361
$4,143.75
$115,127.27
$199.26
$2.6200
$0.20217
