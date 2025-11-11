Lifeform 是一個通用的去中心化身份識別（Decentralized Identifier, DID）解決方案提供者，整合了包括比特幣、以太坊、Solana 在內的所有主要 Web3 區塊鏈，讓下一個十億用戶更容易進入 Web3。Lifeform 已擁有超過 300 萬名用戶，並將持續成長，允許更多用戶與企業加入 Lifeform 生態系，體驗創新的區塊鏈整合服務。