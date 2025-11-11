CyberKongz 為 NFT 專案和實用性概念鋪平了道路；開創了 ERC-20 交易對、智慧合約保護、二次收集實用性等多項創新。該項目面向對 NFT 和 DeFi 充滿熱情的 Web3 愛好者。 CyberKongz 已與阿迪達斯和 Kawada（nanoblocks）等大型 Web2 品牌合作，推出了暢銷的實體和數位產品。