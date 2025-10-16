CyberKongz 目前實時價格為 0.0067 USD。跟蹤 KONG 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 KONG 價格趨勢。CyberKongz 目前實時價格為 0.0067 USD。跟蹤 KONG 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 KONG 價格趨勢。

CyberKongz 圖標

CyberKongz實時價格 (KONG)

1 KONG 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0067
$0.0067$0.0067
-0.44%1D
USD
CyberKongz (KONG) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:04:42 (UTC+8)

CyberKongz（KONG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00661
$ 0.00661$ 0.00661
24H最低價
$ 0.00685
$ 0.00685$ 0.00685
24H最高價

$ 0.00661
$ 0.00661$ 0.00661

$ 0.00685
$ 0.00685$ 0.00685

--
----

--
----

+0.29%

-0.44%

-26.05%

-26.05%

CyberKongz（KONG）目前實時價格為 $ 0.0067。過去 24 小時內，KONG 的交易價格在 $ 0.00661$ 0.00685 之間波動，市場活躍度顯著。KONG 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，KONG 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.29%，過去 24 小時內變動為 -0.44%，過去 7 天內累計變動為 -26.05%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CyberKongz（KONG）市場資訊

--
----

$ 8.55K
$ 8.55K$ 8.55K

$ 6.70M
$ 6.70M$ 6.70M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

CyberKongz 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.55K。KONG 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.70M

CyberKongz（KONG）價格歷史 USD

跟蹤 CyberKongz 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0000296-0.44%
30天$ -0.00347-34.12%
60天$ -0.0133-66.50%
90天$ -0.0133-66.50%
CyberKongz 今日價格變化

今天，KONG 記錄了 $ -0.0000296 (-0.44%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

CyberKongz 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00347 (-34.12%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

CyberKongz 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，KONG 的變化為 $ -0.0133 (-66.50%)，從而更廣泛地了解其表現。

CyberKongz 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0133 (-66.50%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 CyberKongz（KONG）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 CyberKongz 價格歷史頁面

什麼是CyberKongz (KONG)

CyberKongz 為 NFT 專案和實用性概念鋪平了道路；開創了 ERC-20 交易對、智慧合約保護、二次收集實用性等多項創新。該項目面向對 NFT 和 DeFi 充滿熱情的 Web3 愛好者。 CyberKongz 已與阿迪達斯和 Kawada（nanoblocks）等大型 Web2 品牌合作，推出了暢銷的實體和數位產品。

CyberKongz在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 CyberKongz 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 KONG 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 CyberKongz 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 CyberKongz 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

CyberKongz 價格預測 (USD)

CyberKongz（KONG）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 CyberKongz（KONG）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 CyberKongz 的長期和短期價格預測。

現在就查看 CyberKongz 價格預測

CyberKongz（KONG）代幣經濟

了解 CyberKongz（KONG）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 KONG 代幣的完整經濟學

如何購買CyberKongz (KONG)

正在尋找如何購買 CyberKongz？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買CyberKongz。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

KONG 兌換為當地貨幣

1 CyberKongz（KONG）至 VND
176.3105
1 CyberKongz（KONG）至 AUD
A$0.010184
1 CyberKongz（KONG）至 GBP
0.004958
1 CyberKongz（KONG）至 EUR
0.005695
1 CyberKongz（KONG）至 USD
$0.0067
1 CyberKongz（KONG）至 MYR
RM0.02814
1 CyberKongz（KONG）至 TRY
0.280797
1 CyberKongz（KONG）至 JPY
¥1.0184
1 CyberKongz（KONG）至 ARS
ARS$9.999951
1 CyberKongz（KONG）至 RUB
0.530908
1 CyberKongz（KONG）至 INR
0.591275
1 CyberKongz（KONG）至 IDR
Rp111.666622
1 CyberKongz（KONG）至 PHP
0.394496
1 CyberKongz（KONG）至 EGP
￡E.0.317647
1 CyberKongz（KONG）至 BRL
R$0.035979
1 CyberKongz（KONG）至 CAD
C$0.009313
1 CyberKongz（KONG）至 BDT
0.81941
1 CyberKongz（KONG）至 NGN
9.780995
1 CyberKongz（KONG）至 COP
$25.8687
1 CyberKongz（KONG）至 ZAR
R.0.115173
1 CyberKongz（KONG）至 UAH
0.282003
1 CyberKongz（KONG）至 TZS
T.Sh.16.543171
1 CyberKongz（KONG）至 VES
Bs1.4204
1 CyberKongz（KONG）至 CLP
$6.2913
1 CyberKongz（KONG）至 PKR
Rs1.89744
1 CyberKongz（KONG）至 KZT
3.602121
1 CyberKongz（KONG）至 THB
฿0.218956
1 CyberKongz（KONG）至 TWD
NT$0.205489
1 CyberKongz（KONG）至 AED
د.إ0.024589
1 CyberKongz（KONG）至 CHF
Fr0.005293
1 CyberKongz（KONG）至 HKD
HK$0.051992
1 CyberKongz（KONG）至 AMD
֏2.572934
1 CyberKongz（KONG）至 MAD
.د.م0.061774
1 CyberKongz（KONG）至 MXN
$0.12328
1 CyberKongz（KONG）至 SAR
ريال0.025125
1 CyberKongz（KONG）至 ETB
Br1.024095
1 CyberKongz（KONG）至 KES
KSh0.865707
1 CyberKongz（KONG）至 JOD
د.أ0.0047503
1 CyberKongz（KONG）至 PLN
0.024321
1 CyberKongz（KONG）至 RON
лв0.029212
1 CyberKongz（KONG）至 SEK
kr0.062779
1 CyberKongz（KONG）至 BGN
лв0.011256
1 CyberKongz（KONG）至 HUF
Ft2.240011
1 CyberKongz（KONG）至 CZK
0.139896
1 CyberKongz（KONG）至 KWD
د.ك0.0020502
1 CyberKongz（KONG）至 ILS
0.021775
1 CyberKongz（KONG）至 BOB
Bs0.046364
1 CyberKongz（KONG）至 AZN
0.01139
1 CyberKongz（KONG）至 TJS
SM0.061975
1 CyberKongz（KONG）至 GEL
0.018157
1 CyberKongz（KONG）至 AOA
Kz6.107519
1 CyberKongz（KONG）至 BHD
.د.ب0.0025259
1 CyberKongz（KONG）至 BMD
$0.0067
1 CyberKongz（KONG）至 DKK
kr0.042947
1 CyberKongz（KONG）至 HNL
L0.176277
1 CyberKongz（KONG）至 MUR
0.304716
1 CyberKongz（KONG）至 NAD
$0.115307
1 CyberKongz（KONG）至 NOK
kr0.067
1 CyberKongz（KONG）至 NZD
$0.011591
1 CyberKongz（KONG）至 PAB
B/.0.0067
1 CyberKongz（KONG）至 PGK
K0.028207
1 CyberKongz（KONG）至 QAR
ر.ق0.024455
1 CyberKongz（KONG）至 RSD
дин.0.674824
1 CyberKongz（KONG）至 UZS
soʻm80.722873
1 CyberKongz（KONG）至 ALL
L0.557172
1 CyberKongz（KONG）至 ANG
ƒ0.011993
1 CyberKongz（KONG）至 AWG
ƒ0.011993
1 CyberKongz（KONG）至 BBD
$0.0134
1 CyberKongz（KONG）至 BAM
KM0.011189
1 CyberKongz（KONG）至 BIF
Fr19.7047
1 CyberKongz（KONG）至 BND
$0.008643
1 CyberKongz（KONG）至 BSD
$0.0067
1 CyberKongz（KONG）至 JMD
$1.073675
1 CyberKongz（KONG）至 KHR
26.907602
1 CyberKongz（KONG）至 KMF
Fr2.8408
1 CyberKongz（KONG）至 LAK
145.652171
1 CyberKongz（KONG）至 LKR
රු2.037671
1 CyberKongz（KONG）至 MDL
L0.113498
1 CyberKongz（KONG）至 MGA
Ar30.18015
1 CyberKongz（KONG）至 MOP
P0.0536
1 CyberKongz（KONG）至 MVR
0.10251
1 CyberKongz（KONG）至 MWK
MK11.61177
1 CyberKongz（KONG）至 MZN
MT0.42813
1 CyberKongz（KONG）至 NPR
रु0.94537
1 CyberKongz（KONG）至 PYG
47.5164
1 CyberKongz（KONG）至 RWF
Fr9.7351
1 CyberKongz（KONG）至 SBD
$0.055208
1 CyberKongz（KONG）至 SCR
0.099897
1 CyberKongz（KONG）至 SRD
$0.266191
1 CyberKongz（KONG）至 SVC
$0.058625
1 CyberKongz（KONG）至 SZL
L0.115307
1 CyberKongz（KONG）至 TMT
m0.023517
1 CyberKongz（KONG）至 TND
د.ت0.019698
1 CyberKongz（KONG）至 TTD
$0.045426
1 CyberKongz（KONG）至 UGX
Sh23.2624
1 CyberKongz（KONG）至 XAF
Fr3.7721
1 CyberKongz（KONG）至 XCD
$0.01809
1 CyberKongz（KONG）至 XOF
Fr3.7721
1 CyberKongz（KONG）至 XPF
Fr0.6834
1 CyberKongz（KONG）至 BWP
P0.089378
1 CyberKongz（KONG）至 BZD
$0.013467
1 CyberKongz（KONG）至 CVE
$0.634356
1 CyberKongz（KONG）至 DJF
Fr1.1926
1 CyberKongz（KONG）至 DOP
$0.428934
1 CyberKongz（KONG）至 DZD
د.ج0.870866
1 CyberKongz（KONG）至 FJD
$0.015343
1 CyberKongz（KONG）至 GNF
Fr58.2565
1 CyberKongz（KONG）至 GTQ
Q0.051322
1 CyberKongz（KONG）至 GYD
$1.40164
1 CyberKongz（KONG）至 ISK
kr0.8174

CyberKongz資源

要更深入地瞭解 CyberKongz，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方CyberKongz網站
區塊查詢

人們還問：關於CyberKongz的其他問題

CyberKongz（KONG）今日價格是多少？
KONG 實時價格為 0.0067 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 KONG 兌 USD 的價格是多少？
目前 KONG 兌 USD 的價格為 $ 0.0067。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
CyberKongz 的市值是多少？
KONG 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
KONG 的流通供應量是多少？
KONG 的流通供應量為 -- USD
KONG 的歷史最高價（ATH）是多少？
KONG 的歷史最高價是 -- USD
KONG 的歷史最低價（ATL）是多少？
KONG 的歷史最低價是 -- USD
KONG 的交易量是多少？
KONG 的 24 小時實時交易量為 $ 8.55K USD
KONG 今年會漲嗎？
KONG 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 KONG 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:04:42 (UTC+8)

CyberKongz（KONG）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

