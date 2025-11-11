KLK 基金會正在重新定義 Payfi 和數位資產管理的未來。 KLK 致力於服務機構投資者、具有前瞻性思維的企業和個人，提供無縫的跨境支付解決方案、安全的虛擬資產託管以及覆蓋 Web 3.0 生態系統的新一代金融服務。 KLK 致力於建立值得信賴、高效且包容的 Web 3.0 金融基礎設施，並處於行業領先地位。

目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。

已創建或將要創建的 KLK 代幣的最大數量。

了解 KLK Foundation（KLK）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。

