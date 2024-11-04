什麼是KINIC (KINIC)

Kinic 是一個專注於鏈上人工智慧、搜尋技術和便攜式「AI」發展的 DAO。 Kinic 最初作為全球 SuperNova 黑客馬拉鬆的獲勝者首次亮相。後來它轉型為 SNS DAO，肩負著防篡改 AI 的獨特使命。從一個簡單的 web3 索引器和搜尋引擎開始，它已經發展成為一套用於鏈上搜尋、LLM 和其他防篡改模型和向量資料庫的工具。任何人都可以登入 Kinic UI 並部署自己的 100% 鏈上向量資料庫，並從本地或鏈上 AI 模型中進行選擇。先進的密碼學（例如零知識證明和鏈密鑰密碼學）與便攜式人工智慧模型的整合將允許多種用例。

KINIC在MEXC已上線，爲您提供直接在我們平臺上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 KINIC 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數字資產介紹頁面。



此外，您還可以：

- 檢查 KINIC 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。

- 在我們的博客上閱讀有關 KINIC 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 KINIC 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

KINIC價格預測

加密貨幣價格預測涉及預測或推測加密貨幣的未來價值。這些預測旨在預測特定加密貨幣的潛在未來價值，例如KINIC、比特幣或以太坊。 KINIC未來的價格是多少？ 2025、2026、2027到2050年價值多少？如需詳細預測信息，請查看我們的KINIC價格預測頁面。

KINIC價格歷史

追蹤KINIC的價格軌跡可以為其過去的表現提供有價值的見解，並幫助投資者了解隨著時間的推移影響其價值的因素。了解這些歷史模式可以為評估KINIC的潛在未來軌跡提供有價值的背景。有關詳細的價格歴史信息，請查看我們的KINIC價格歷史頁面。

如何購買KINIC (KINIC)

正在尋找如何購買 KINIC？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買KINIC。我們爲您提供詳細的說明和視頻教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

KINIC資源

要更深入地瞭解 KINIC，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

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