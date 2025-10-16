KIND 目前實時價格為 0.0008617 USD。跟蹤 KIND 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 KIND 價格趨勢。KIND 目前實時價格為 0.0008617 USD。跟蹤 KIND 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 KIND 價格趨勢。

更多關於 KIND

KIND 價格資訊

KIND 代幣經濟

KIND 價格預測

KIND 價格歷史

KIND 購買指南

KIND 兌換法幣計算

KIND 現貨

KIND U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

KIND 圖標

KIND實時價格 (KIND)

1 KIND 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0008616
$0.0008616$0.0008616
-17.08%1D
USD
KIND (KIND) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:38:42 (UTC+8)

KIND（KIND）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0008508
$ 0.0008508$ 0.0008508
24H最低價
$ 0.0010977
$ 0.0010977$ 0.0010977
24H最高價

$ 0.0008508
$ 0.0008508$ 0.0008508

$ 0.0010977
$ 0.0010977$ 0.0010977

--
----

--
----

-6.71%

-17.08%

-22.96%

-22.96%

KIND（KIND）目前實時價格為 $ 0.0008617。過去 24 小時內，KIND 的交易價格在 $ 0.0008508$ 0.0010977 之間波動，市場活躍度顯著。KIND 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，KIND 在過去 1 小時內的價格變動為 -6.71%，過去 24 小時內變動為 -17.08%，過去 7 天內累計變動為 -22.96%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

KIND（KIND）市場資訊

--
----

$ 63.94K
$ 63.94K$ 63.94K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

KIND 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 63.94K。KIND 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

KIND（KIND）價格歷史 USD

跟蹤 KIND 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000177474-17.08%
30天$ -0.0006083-41.39%
60天$ -0.0051383-85.64%
90天$ -0.0051383-85.64%
KIND 今日價格變化

今天，KIND 記錄了 $ -0.000177474 (-17.08%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

KIND 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0006083 (-41.39%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

KIND 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，KIND 的變化為 $ -0.0051383 (-85.64%)，從而更廣泛地了解其表現。

KIND 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0051383 (-85.64%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 KIND（KIND）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 KIND 價格歷史頁面

什麼是KIND (KIND)

$KIND 由 YouTube 創作者 @ColeCaetano_ 發起，以加密貨幣支援零觀眾小主播。項目延續其兩年的慈善行動

KIND在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 KIND 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 KIND 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 KIND 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 KIND 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

KIND 價格預測 (USD)

KIND（KIND）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 KIND（KIND）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 KIND 的長期和短期價格預測。

現在就查看 KIND 價格預測

KIND（KIND）代幣經濟

了解 KIND（KIND）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 KIND 代幣的完整經濟學

如何購買KIND (KIND)

正在尋找如何購買 KIND？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買KIND。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

KIND 兌換為當地貨幣

1 KIND（KIND）至 VND
22.6756355
1 KIND（KIND）至 AUD
A$0.001309784
1 KIND（KIND）至 GBP
0.000637658
1 KIND（KIND）至 EUR
0.000732445
1 KIND（KIND）至 USD
$0.0008617
1 KIND（KIND）至 MYR
RM0.00361914
1 KIND（KIND）至 TRY
0.036113847
1 KIND（KIND）至 JPY
¥0.1309784
1 KIND（KIND）至 ARS
ARS$1.286113101
1 KIND（KIND）至 RUB
0.068289725
1 KIND（KIND）至 INR
0.076027791
1 KIND（KIND）至 IDR
Rp14.361660922
1 KIND（KIND）至 PHP
0.050711045
1 KIND（KIND）至 EGP
￡E.0.04084458
1 KIND（KIND）至 BRL
R$0.004627329
1 KIND（KIND）至 CAD
C$0.001197763
1 KIND（KIND）至 BDT
0.10538591
1 KIND（KIND）至 NGN
1.257952745
1 KIND（KIND）至 COP
$3.3270237
1 KIND（KIND）至 ZAR
R.0.014838474
1 KIND（KIND）至 UAH
0.036268953
1 KIND（KIND）至 TZS
T.Sh.2.127649321
1 KIND（KIND）至 VES
Bs0.1826804
1 KIND（KIND）至 CLP
$0.809998
1 KIND（KIND）至 PKR
Rs0.24403344
1 KIND（KIND）至 KZT
0.463275771
1 KIND（KIND）至 THB
฿0.028143122
1 KIND（KIND）至 TWD
NT$0.026428339
1 KIND（KIND）至 AED
د.إ0.003162439
1 KIND（KIND）至 CHF
Fr0.000680743
1 KIND（KIND）至 HKD
HK$0.006686792
1 KIND（KIND）至 AMD
֏0.330910034
1 KIND（KIND）至 MAD
.د.م0.007944874
1 KIND（KIND）至 MXN
$0.015863897
1 KIND（KIND）至 SAR
ريال0.003231375
1 KIND（KIND）至 ETB
Br0.131710845
1 KIND（KIND）至 KES
KSh0.111340257
1 KIND（KIND）至 JOD
د.أ0.0006109453
1 KIND（KIND）至 PLN
0.003127971
1 KIND（KIND）至 RON
лв0.003757012
1 KIND（KIND）至 SEK
kr0.008074129
1 KIND（KIND）至 BGN
лв0.001447656
1 KIND（KIND）至 HUF
Ft0.288186948
1 KIND（KIND）至 CZK
0.017992296
1 KIND（KIND）至 KWD
د.ك0.0002636802
1 KIND（KIND）至 ILS
0.002800525
1 KIND（KIND）至 BOB
Bs0.005962964
1 KIND（KIND）至 AZN
0.00146489
1 KIND（KIND）至 TJS
SM0.007970725
1 KIND（KIND）至 GEL
0.002335207
1 KIND（KIND）至 AOA
Kz0.785499869
1 KIND（KIND）至 BHD
.د.ب0.0003248609
1 KIND（KIND）至 BMD
$0.0008617
1 KIND（KIND）至 DKK
kr0.005523497
1 KIND（KIND）至 HNL
L0.022671327
1 KIND（KIND）至 MUR
0.039190116
1 KIND（KIND）至 NAD
$0.014829857
1 KIND（KIND）至 NOK
kr0.008608383
1 KIND（KIND）至 NZD
$0.001490741
1 KIND（KIND）至 PAB
B/.0.0008617
1 KIND（KIND）至 PGK
K0.003627757
1 KIND（KIND）至 QAR
ر.ق0.003145205
1 KIND（KIND）至 RSD
дин.0.086764573
1 KIND（KIND）至 UZS
soʻm10.381925323
1 KIND（KIND）至 ALL
L0.071658972
1 KIND（KIND）至 ANG
ƒ0.001542443
1 KIND（KIND）至 AWG
ƒ0.001542443
1 KIND（KIND）至 BBD
$0.0017234
1 KIND（KIND）至 BAM
KM0.001439039
1 KIND（KIND）至 BIF
Fr2.5342597
1 KIND（KIND）至 BND
$0.001111593
1 KIND（KIND）至 BSD
$0.0008617
1 KIND（KIND）至 JMD
$0.138087425
1 KIND（KIND）至 KHR
3.460638902
1 KIND（KIND）至 KMF
Fr0.3653608
1 KIND（KIND）至 LAK
18.732608321
1 KIND（KIND）至 LKR
රු0.262068821
1 KIND（KIND）至 MDL
L0.014683368
1 KIND（KIND）至 MGA
Ar3.88152765
1 KIND（KIND）至 MOP
P0.0068936
1 KIND（KIND）至 MVR
0.01318401
1 KIND（KIND）至 MWK
MK1.49341227
1 KIND（KIND）至 MZN
MT0.05506263
1 KIND（KIND）至 NPR
रु0.12158587
1 KIND（KIND）至 PYG
6.1111764
1 KIND（KIND）至 RWF
Fr1.2520501
1 KIND（KIND）至 SBD
$0.007100408
1 KIND（KIND）至 SCR
0.012847947
1 KIND（KIND）至 SRD
$0.034235341
1 KIND（KIND）至 SVC
$0.007539875
1 KIND（KIND）至 SZL
L0.014829857
1 KIND（KIND）至 TMT
m0.003024567
1 KIND（KIND）至 TND
د.ت0.002533398
1 KIND（KIND）至 TTD
$0.005842326
1 KIND（KIND）至 UGX
Sh2.9918224
1 KIND（KIND）至 XAF
Fr0.4851371
1 KIND（KIND）至 XCD
$0.00232659
1 KIND（KIND）至 XOF
Fr0.4851371
1 KIND（KIND）至 XPF
Fr0.0878934
1 KIND（KIND）至 BWP
P0.011495078
1 KIND（KIND）至 BZD
$0.001732017
1 KIND（KIND）至 CVE
$0.081585756
1 KIND（KIND）至 DJF
Fr0.1533826
1 KIND（KIND）至 DOP
$0.055166034
1 KIND（KIND）至 DZD
د.ج0.112003766
1 KIND（KIND）至 FJD
$0.001973293
1 KIND（KIND）至 GNF
Fr7.4924815
1 KIND（KIND）至 GTQ
Q0.006600622
1 KIND（KIND）至 GYD
$0.18026764
1 KIND（KIND）至 ISK
kr0.1051274

KIND資源

要更深入地瞭解 KIND，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

人們還問：關於KIND的其他問題

KIND（KIND）今日價格是多少？
KIND 實時價格為 0.0008617 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 KIND 兌 USD 的價格是多少？
目前 KIND 兌 USD 的價格為 $ 0.0008617。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
KIND 的市值是多少？
KIND 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
KIND 的流通供應量是多少？
KIND 的流通供應量為 -- USD
KIND 的歷史最高價（ATH）是多少？
KIND 的歷史最高價是 -- USD
KIND 的歷史最低價（ATL）是多少？
KIND 的歷史最低價是 -- USD
KIND 的交易量是多少？
KIND 的 24 小時實時交易量為 $ 63.94K USD
KIND 今年會漲嗎？
KIND 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 KIND 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:38:42 (UTC+8)

KIND（KIND）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

KIND 兌 USD 計算器

數量

KIND
KIND
USD
USD

1 KIND = 0.0008617 USD

交易 KIND

KIND/USDT
$0.0008616
$0.0008616$0.0008616
-18.33%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,131.90
$115,131.90$115,131.90

+1.26%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,143.73
$4,143.73$4,143.73

+1.67%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.05020
$0.05020$0.05020

+58.81%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.28
$199.28$199.28

-0.14%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5199
$5.5199$5.5199

-11.54%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,143.73
$4,143.73$4,143.73

+1.67%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,131.90
$115,131.90$115,131.90

+1.26%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.28
$199.28$199.28

-0.14%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6206
$2.6206$2.6206

-0.75%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20221
$0.20221$0.20221

-0.41%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2210
$0.2210$0.2210

+342.00%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002010
$0.002010$0.002010

+101.00%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005352
$0.000000000000000000005352$0.000000000000000000005352

+612.64%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2210
$0.2210$0.2210

+342.00%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000992
$0.0000000992$0.0000000992

+148.00%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04257
$0.04257$0.04257

+112.85%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003590
$0.0003590$0.0003590

+80.13%