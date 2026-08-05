Katana Network (KAT) 今日技術分析 Katana Network 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 KAT 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Katana Network 分析的信息。 註 冊

Katana Network (KAT) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.004241 -- -8.07% -11.63% -50.95%

Katana Network 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Katana Network 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 8 中立 1 買入 17 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 賣出 賣出 8 中立 1 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.004258 0.004255 R2 0.004255 0.004253 R1 0.004253 0.004252 PP 0.00425 0.00425 S1 0.004248 0.004248 S2 0.004245 0.004247 S3 0.004243 0.004245

Katana Network 市場信號 目前淨掛單量 -0.61M $7.49 M $8.09 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.00M 3 日主動買入 $0.01 M 3 日主動賣出 $0.01 M 7 日主動買賣差額 0.00M 7 日主動買入 $0.02 M 7 日主動賣出 $0.02 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Katana Network資金流向 淨流入 KATUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 -$0.01 M 0.00 2026-08-14 -$0.03 M 0.00 2026-08-13 -$0.10 M 0.00 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Katana Network (KAT) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Katana Network 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 KAT / USDT $0.004241 $0.004241 $0.004241 +0.37% 25.19M (USDT) 去交易