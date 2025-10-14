Karat 利用鏈上 MPC 和 ZK 技術創建可共享的 Web 2 和 3 ID 數據層。 Karat 對電子郵件和 Twitter 等用戶數據進行加密，將其鏈接到用戶的錢包，並將其存儲在 IPFS 上。 然後，用戶和節點將獲得 MPC 私鑰，從而使他們能夠完全分散對所有數據訪問權限的控制。 該基礎設施旨在成為未來所有需要 Web3 社交、數據索引、廣告投放和登錄權限調用的 Dapp 的基礎設施。

