KaratDAO 圖標

KaratDAO實時價格 (KARAT)

1 KARAT 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0005807
-0.87%1D
USD
KaratDAO (KARAT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:18:46 (UTC+8)

KaratDAO（KARAT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0005802
24H最低價
$ 0.0006017
24H最高價

$ 0.0005802
$ 0.0006017
$ 0.05802041506845649
$ 0.000463150077110209
-0.42%

-0.86%

-0.14%

-0.14%

KaratDAO（KARAT）目前實時價格為 $ 0.0005807。過去 24 小時內，KARAT 的交易價格在 $ 0.0005802$ 0.0006017 之間波動，市場活躍度顯著。KARAT 的歷史最高價為 $ 0.05802041506845649，歷史最低價為 $ 0.000463150077110209

從短期表現來看，KARAT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.42%，過去 24 小時內變動為 -0.86%，過去 7 天內累計變動為 -0.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

KaratDAO（KARAT）市場資訊

No.3006

$ 148.39K
$ 56.10K
$ 1.16M
255.54M
2,000,000,000
1,997,249,433
12.77%

ZKSYNCERA

KaratDAO 的目前市值為 $ 148.39K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 56.10K。KARAT 的流通量為 255.54M，總供應量是 1997249433，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.16M

KaratDAO（KARAT）價格歷史 USD

跟蹤 KaratDAO 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000005096-0.86%
30天$ -0.0000146-2.46%
60天$ +0.0000666+12.95%
90天$ -0.0000325-5.31%
KaratDAO 今日價格變化

今天，KARAT 記錄了 $ -0.000005096 (-0.86%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

KaratDAO 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0000146 (-2.46%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

KaratDAO 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，KARAT 的變化為 $ +0.0000666 (+12.95%)，從而更廣泛地了解其表現。

KaratDAO 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0000325 (-5.31%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 KaratDAO（KARAT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 KaratDAO 價格歷史頁面

什麼是KaratDAO (KARAT)

Karat 利用鏈上 MPC 和 ZK 技術創建可共享的 Web 2 和 3 ID 數據層。 Karat 對電子郵件和 Twitter 等用戶數據進行加密，將其鏈接到用戶的錢包，並將其存儲在 IPFS 上。 然後，用戶和節點將獲得 MPC 私鑰，從而使他們能夠完全分散對所有數據訪問權限的控制。 該基礎設施旨在成為未來所有需要 Web3 社交、數據索引、廣告投放和登錄權限調用的 Dapp 的基礎設施。

KaratDAO在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 KaratDAO 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 KARAT 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 KaratDAO 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 KaratDAO 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

KaratDAO 價格預測 (USD)

KaratDAO（KARAT）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 KaratDAO（KARAT）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 KaratDAO 的長期和短期價格預測。

現在就查看 KaratDAO 價格預測

KaratDAO（KARAT）代幣經濟

了解 KaratDAO（KARAT）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 KARAT 代幣的完整經濟學

如何購買KaratDAO (KARAT)

正在尋找如何購買 KaratDAO？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買KaratDAO。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

KARAT 兌換為當地貨幣

1 KaratDAO（KARAT）至 VND
15.2811205
1 KaratDAO（KARAT）至 AUD
A$0.000882664
1 KaratDAO（KARAT）至 GBP
0.000429718
1 KaratDAO（KARAT）至 EUR
0.000493595
1 KaratDAO（KARAT）至 USD
$0.0005807
1 KaratDAO（KARAT）至 MYR
RM0.00243894
1 KaratDAO（KARAT）至 TRY
0.024337137
1 KaratDAO（KARAT）至 JPY
¥0.0882664
1 KaratDAO（KARAT）至 ARS
ARS$0.866712171
1 KaratDAO（KARAT）至 RUB
0.046020475
1 KaratDAO（KARAT）至 INR
0.051229354
1 KaratDAO（KARAT）至 IDR
Rp9.678329462
1 KaratDAO（KARAT）至 PHP
0.034162581
1 KaratDAO（KARAT）至 EGP
￡E.0.027548408
1 KaratDAO（KARAT）至 BRL
R$0.003112552
1 KaratDAO（KARAT）至 CAD
C$0.000807173
1 KaratDAO（KARAT）至 BDT
0.071048645
1 KaratDAO（KARAT）至 NGN
0.846498004
1 KaratDAO（KARAT）至 COP
$2.250769972
1 KaratDAO（KARAT）至 ZAR
R.0.00998804
1 KaratDAO（KARAT）至 UAH
0.024383593
1 KaratDAO（KARAT）至 TZS
T.Sh.1.433823791
1 KaratDAO（KARAT）至 VES
Bs0.1231084
1 KaratDAO（KARAT）至 CLP
$0.5452773
1 KaratDAO（KARAT）至 PKR
Rs0.164268416
1 KaratDAO（KARAT）至 KZT
0.312201741
1 KaratDAO（KARAT）至 THB
฿0.018971469
1 KaratDAO（KARAT）至 TWD
NT$0.017815876
1 KaratDAO（KARAT）至 AED
د.إ0.002131169
1 KaratDAO（KARAT）至 CHF
Fr0.000458753
1 KaratDAO（KARAT）至 HKD
HK$0.004506232
1 KaratDAO（KARAT）至 AMD
֏0.221809979
1 KaratDAO（KARAT）至 MAD
.د.م0.005348247
1 KaratDAO（KARAT）至 MXN
$0.010679073
1 KaratDAO（KARAT）至 SAR
ريال0.002177625
1 KaratDAO（KARAT）至 ETB
Br0.088759995
1 KaratDAO（KARAT）至 KES
KSh0.075020633
1 KaratDAO（KARAT）至 JOD
د.أ0.0004117163
1 KaratDAO（KARAT）至 PLN
0.002107941
1 KaratDAO（KARAT）至 RON
лв0.002531852
1 KaratDAO（KARAT）至 SEK
kr0.005435352
1 KaratDAO（KARAT）至 BGN
лв0.000975576
1 KaratDAO（KARAT）至 HUF
Ft0.194081554
1 KaratDAO（KARAT）至 CZK
0.012119209
1 KaratDAO（KARAT）至 KWD
د.ك0.0001776942
1 KaratDAO（KARAT）至 ILS
0.001893082
1 KaratDAO（KARAT）至 BOB
Bs0.004001023
1 KaratDAO（KARAT）至 AZN
0.00098719
1 KaratDAO（KARAT）至 TJS
SM0.005406317
1 KaratDAO（KARAT）至 GEL
0.001573697
1 KaratDAO（KARAT）至 AOA
Kz0.529348699
1 KaratDAO（KARAT）至 BHD
.د.ب0.0002189239
1 KaratDAO（KARAT）至 BMD
$0.0005807
1 KaratDAO（KARAT）至 DKK
kr0.003722287
1 KaratDAO（KARAT）至 HNL
L0.015231761
1 KaratDAO（KARAT）至 MUR
0.026410236
1 KaratDAO（KARAT）至 NAD
$0.010057724
1 KaratDAO（KARAT）至 NOK
kr0.005801193
1 KaratDAO（KARAT）至 NZD
$0.001004611
1 KaratDAO（KARAT）至 PAB
B/.0.0005807
1 KaratDAO（KARAT）至 PGK
K0.002473782
1 KaratDAO（KARAT）至 QAR
ر.ق0.002113748
1 KaratDAO（KARAT）至 RSD
дин.0.058435841
1 KaratDAO（KARAT）至 UZS
soʻm6.996383933
1 KaratDAO（KARAT）至 ALL
L0.048250363
1 KaratDAO（KARAT）至 ANG
ƒ0.001039453
1 KaratDAO（KARAT）至 AWG
ƒ0.001039453
1 KaratDAO（KARAT）至 BBD
$0.0011614
1 KaratDAO（KARAT）至 BAM
KM0.000975576
1 KaratDAO（KARAT）至 BIF
Fr1.7078387
1 KaratDAO（KARAT）至 BND
$0.000749103
1 KaratDAO（KARAT）至 BSD
$0.0005807
1 KaratDAO（KARAT）至 JMD
$0.092981684
1 KaratDAO（KARAT）至 KHR
2.332126042
1 KaratDAO（KARAT）至 KMF
Fr0.2462168
1 KaratDAO（KARAT）至 LAK
12.623912791
1 KaratDAO（KARAT）至 LKR
රු0.176074047
1 KaratDAO（KARAT）至 MDL
L0.009895128
1 KaratDAO（KARAT）至 MGA
Ar2.61576315
1 KaratDAO（KARAT）至 MOP
P0.004639793
1 KaratDAO（KARAT）至 MVR
0.00888471
1 KaratDAO（KARAT）至 MWK
MK1.00466907
1 KaratDAO（KARAT）至 MZN
MT0.03710673
1 KaratDAO（KARAT）至 NPR
रु0.081408333
1 KaratDAO（KARAT）至 PYG
4.0892894
1 KaratDAO（KARAT）至 RWF
Fr0.8414343
1 KaratDAO（KARAT）至 SBD
$0.004784968
1 KaratDAO（KARAT）至 SCR
0.008048502
1 KaratDAO（KARAT）至 SRD
$0.023071211
1 KaratDAO（KARAT）至 SVC
$0.005069511
1 KaratDAO（KARAT）至 SZL
L0.010057724
1 KaratDAO（KARAT）至 TMT
m0.002038257
1 KaratDAO（KARAT）至 TND
د.ت0.0017037738
1 KaratDAO（KARAT）至 TTD
$0.003931339
1 KaratDAO（KARAT）至 UGX
Sh2.0161904
1 KaratDAO（KARAT）至 XAF
Fr0.3269341
1 KaratDAO（KARAT）至 XCD
$0.00156789
1 KaratDAO（KARAT）至 XOF
Fr0.3269341
1 KaratDAO（KARAT）至 XPF
Fr0.0592314
1 KaratDAO（KARAT）至 BWP
P0.008274975
1 KaratDAO（KARAT）至 BZD
$0.0011614
1 KaratDAO（KARAT）至 CVE
$0.055056167
1 KaratDAO（KARAT）至 DJF
Fr0.1027839
1 KaratDAO（KARAT）至 DOP
$0.037147379
1 KaratDAO（KARAT）至 DZD
د.ج0.075479386
1 KaratDAO（KARAT）至 FJD
$0.001329803
1 KaratDAO（KARAT）至 GNF
Fr5.0491865
1 KaratDAO（KARAT）至 GTQ
Q0.004436548
1 KaratDAO（KARAT）至 GYD
$0.121302423
1 KaratDAO（KARAT）至 ISK
kr0.0708454

KaratDAO資源

要更深入地瞭解 KaratDAO，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方KaratDAO網站
區塊查詢

人們還問：關於KaratDAO的其他問題

KaratDAO（KARAT）今日價格是多少？
KARAT 實時價格為 0.0005807 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 KARAT 兌 USD 的價格是多少？
目前 KARAT 兌 USD 的價格為 $ 0.0005807。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
KaratDAO 的市值是多少？
KARAT 的市值為 $ 148.39K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
KARAT 的流通供應量是多少？
KARAT 的流通供應量為 255.54M USD
KARAT 的歷史最高價（ATH）是多少？
KARAT 的歷史最高價是 0.05802041506845649 USD
KARAT 的歷史最低價（ATL）是多少？
KARAT 的歷史最低價是 0.000463150077110209 USD
KARAT 的交易量是多少？
KARAT 的 24 小時實時交易量為 $ 56.10K USD
KARAT 今年會漲嗎？
KARAT 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 KARAT 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:18:46 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

KARAT 兌 USD 計算器

數量

KARAT
KARAT
USD
USD

1 KARAT = 0.0005807 USD

交易 KARAT

KARAT/USDT
$0.0005807
$0.0005807$0.0005807
-0.75%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

