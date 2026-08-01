Kakaxa 是什麼？

Kakaxa 是一種獨特的迷因幣，專注於定義所有垃圾幣的核心要素，使其在市場上脫穎而出。

什麼讓 Kakaxa 獨一無二？

Kakaxa 透過擁抱垃圾幣的本質而顯得獨樹一幟，強調其關鍵要素，而非跟風複製知名迷因。

Kakaxa 可用於哪些方面？

Kakaxa 可用於參與其預售活動，提供一個賺取收益的機會，並設有具體的條款與條件，包括最低與最高捐款額以及代幣分配詳情。

Kakaxa 的當前價格是多少？

Kakaxa（KAKAXA）的即時價格為 NT$ TWD。此實時估值會持續更新，並匯集全球主要交易所的價格資訊，以確保您看到準確的市場匯率。

Kakaxa 在市場上的定位如何？

Kakaxa 目前位居市場排名第 #8123，其市值達 NT$841230.26440340472000。這一排名受到流動性深度、整體投資者需求以及流通代幣供應量的影響。

KAKAXA 的流通供應量是多少？

KAKAXA 的流通供應量為 99415059.99 個代幣，代表目前在公開市場上可交易的數量。這個數字對於決定市場估值、稀缺性和長期通膨動態至關重要。

Kakaxa 近 24 小時的價格波動範圍是多少？

過去 24 小時內，Kakaxa 的交易價格在 NT$（24 小時低點）與 NT$（24 小時高點）之間波動。這一價格波動範圍有助於交易員理解短期動能和市場的不可預測性。

Kakaxa 距離歷史最高價和歷史最低價分別有多遠？

Kakaxa 曾達到歷史最高價 NT$9.87947127111226536000，而記錄到的最低價（ATL）則為 NT$。這些歷史基準讓交易員能夠評估長期價格潛力與週期變化。

今日 KAKAXA 的交易活躍度如何？

過去 24 小時的交易量為 NT$--，反映了當前市場參與程度。較高的交易量通常意味著投資者興趣更強，市場流動性也更深厚。

近期 Kakaxa 的走勢方向受哪些因素影響？

過去 24 小時內 --% 的價格變動，是由市場情緒、交易活動、宏觀經濟因素，以及與 Meme,TON Ecosystem,TON Meme 相關的生態系統特定更新所塑造。突然增加的交易量也可能成為推動價格大幅波動的催化劑。