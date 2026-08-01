Juventus 今日價格

Juventus (JUV) 今日實時價格為 NT$ 0.3025，過去 24 小時內變化了 0.93%。目前 JUV 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3025 每 JUV。

Juventus 目前市值在 NT$ 4.72M 排名第 #1183，流通供應量為 15.61M JUV。過去 24 小時內，JUV 的交易價格在 NT$ 0.2974（低點）和 NT$ 0.3042（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,219.37122720，而歷史最低價為 NT$ 10.1597694299021888。

短期表現方面，JUV 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 -4.16%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.23K。

Juventus（JUV）市場資訊

排名 No.1183 市值 NT$ 4.72MNT$ 4.72M NT$ 4.72M 成交量（24H） NT$ 54.23KNT$ 54.23K NT$ 54.23K 完全稀釋市值 NT$ 6.04MNT$ 6.04M NT$ 6.04M 流通量 15.61M 15.61M 15.61M 最大供應量 19,956,000 19,956,000 19,956,000 總供應量 19,956,000 19,956,000 19,956,000 流通率 78.23% 所屬公鏈 CHZ

Juventus 的目前市值為 NT$ 4.72M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.23K。JUV 的流通量為 15.61M，總供應量是 19956000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.04M。