買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
Juventus 目前實時價格為 0.3025 TWD。JUV 市值為 4,722,765.52 TWD。追蹤台灣的 JUV 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Juventus 目前實時價格為 0.3025 TWD。JUV 市值為 4,722,765.52 TWD。追蹤台灣的 JUV 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 JUV

JUV 價格資訊

JUV 介紹

JUV 白皮書

JUV 幣種官網

JUV 代幣經濟

JUV 價格預測

JUV 價格歷史

JUV 購買指南

JUV 兌換法幣計算

JUV 現貨

JUV U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Juventus 圖標

Juventus實時價格 (JUV)

1 JUV 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$9.68
NT$9.68NT$9.68
+0.93%1D
TWD
Juventus (JUV) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:20:45 (UTC+8)

Juventus 今日價格

Juventus (JUV) 今日實時價格為 NT$ 0.3025，過去 24 小時內變化了 0.93%。目前 JUV 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3025 每 JUV。

Juventus 目前市值在 NT$ 4.72M 排名第 #1183，流通供應量為 15.61M JUV。過去 24 小時內，JUV 的交易價格在 NT$ 0.2974（低點）和 NT$ 0.3042（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,219.37122720，而歷史最低價為 NT$ 10.1597694299021888

短期表現方面，JUV 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 -4.16%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.23K

Juventus（JUV）市場資訊

No.1183

NT$ 4.72M
NT$ 4.72MNT$ 4.72M

NT$ 54.23K
NT$ 54.23KNT$ 54.23K

NT$ 6.04M
NT$ 6.04MNT$ 6.04M

15.61M
15.61M 15.61M

19,956,000
19,956,000 19,956,000

19,956,000
19,956,000 19,956,000

78.23%

CHZ

Juventus 的目前市值為 NT$ 4.72M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.23K。JUV 的流通量為 15.61M，總供應量是 19956000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.04M

Juventus 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.2974
NT$ 0.2974NT$ 0.2974
24H最低價
NT$ 0.3042
NT$ 0.3042NT$ 0.3042
24H最高價

NT$ 0.2974
NT$ 0.2974NT$ 0.2974

NT$ 0.3042
NT$ 0.3042NT$ 0.3042

NT$ 1,219.37122720
NT$ 1,219.37122720NT$ 1,219.37122720

NT$ 10.1597694299021888
NT$ 10.1597694299021888NT$ 10.1597694299021888

-0.14%

+0.93%

-4.16%

-4.16%

Juventus（JUV）價格歷史 TWD

跟蹤 Juventus 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.089194+0.93%
30天NT$ -0.0229-7.04%
60天NT$ -0.0528-14.87%
90天NT$ -0.1729-36.37%
Juventus 今日價格變化

今天，JUV 記錄了 NT$ +0.089194 (+0.93%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Juventus 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0229 (-7.04%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Juventus 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，JUV 的變化為 NT$ -0.0528 (-14.87%)，從而更廣泛地了解其表現。

Juventus 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1729 (-36.37%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Juventus（JUV）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Juventus 價格歷史頁面

Juventus 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Juventus 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Juventus 的價格？

JUV代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 球隊表現——尤文圖斯在義甲聯賽、歐冠聯賽及其他賽事中的成績，會直接影響球迷的情緒與代幣的需求。

2. 球員轉會——重大引援或球員離隊，都會對品牌價值及球迷參與度產生影響。

3. 粉絲參與度——積極參與投票及平台使用，將推動實用性需求的增長。

4. 加密貨幣市場環境——整體加密貨幣市場趨勢及比特幣的表現，會對所有粉絲代幣產生影響。

5. 平台發展——Socios.com 上的新功能與合作夥伴關係，將拓展代幣的應用場景。

6. 交易所的交易量與流動性，會影響價格的波動幅度與穩定程度。

為什麼人們想知道 Juventus 今天的價格？

人們想要了解尤文圖斯（JUV）今日的價格，因為他們或是投資者，或是對這家足球俱樂部的粉絲代幣價值感興趣。JUV 代幣讓持有者能夠就俱樂部決策進行投票、獲取獨家內容，並參與粉絲互動活動。價格追蹤有助於他們做出更明智的投資決策。

Juventus 的價格預測

Juventus（JUV）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，JUV 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Juventus (JUV) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Juventus 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Juventus 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Juventus 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 JUV 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Juventus

準備好開始使用 Juventus 了嗎？在 MEXC 購買 JUV 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Juventus 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Juventus (JUV) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Juventus 將立即存入您的錢包。
Juventus (JUV) 購買教程

Juventus 能做什麼？

擁有 Juventus 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Juventus (JUV) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Juventus (JUV)

Fan Tokens 讓各個運動領域的粉絲都能在他們喜愛的球隊/聯賽/俱樂部中發揮影響力。透過 Socios.com，粉絲可以參與俱樂​​部的一些決策，例如選擇足球場上的進球慶祝歌曲、選擇哪些格鬥選手在綜合格鬥比賽中對決等等。粉絲代幣持有者還能獲得千載難逢的體驗，例如與球員見面、參加訓練日活動等等。

Juventus資源

要更深入地瞭解 Juventus，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Juventus網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBinance LaunchpoolChiliz Ecosystem

人們還問：關於Juventus的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:20:45 (UTC+8)

Juventus（JUV）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Juventus 的更多資訊

JUVUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 JUV。在 MEXC 上探索 JUVUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Juventus (JUV) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Juventus 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
JUV/USDT
NT$9.696
NT$9.696NT$9.696
+1.16%
181.39K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.43680
NT$2.43680NT$2.43680

+300.78%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.157248
NT$0.157248NT$0.157248

-1.16%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.45184
NT$0.45184NT$0.45184

-8.96%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.5600
NT$10.5600NT$10.5600

+7.84%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.65664
NT$8.65664NT$8.65664

-5.18%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.43680
NT$2.43680NT$2.43680

+300.78%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.038880
NT$0.038880NT$0.038880

+102.50%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.4384544
NT$0.4384544NT$0.4384544

+26.80%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.0019520
NT$0.0019520NT$0.0019520

+22.00%

Talus

Talus

US

NT$0.55232
NT$0.55232NT$0.55232

+22.32%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

JUV 兌 TWD 計算器

數量

JUV
JUV
TWD
TWD

1 JUV = 9.68 TWD