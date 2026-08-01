頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:20:45 (UTC+8)
Juventus 今日價格
Juventus (JUV) 今日實時價格為 NT$ 0.3025，過去 24 小時內變化了 0.93%。目前 JUV 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3025 每 JUV。
Juventus 目前市值在 NT$ 4.72M 排名第 #1183，流通供應量為 15.61M JUV。過去 24 小時內，JUV 的交易價格在 NT$ 0.2974（低點）和 NT$ 0.3042（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,219.37122720，而歷史最低價為 NT$ 10.1597694299021888。
短期表現方面，JUV 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 -4.16%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.23K。
Juventus（JUV）市場資訊
NT$ 4.72M
NT$ 4.72MNT$ 4.72M
NT$ 54.23K
NT$ 54.23KNT$ 54.23K
NT$ 6.04M
NT$ 6.04MNT$ 6.04M
19,956,000
19,956,000 19,956,000
19,956,000
19,956,000 19,956,000
Juventus 的目前市值為 NT$ 4.72M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.23K。JUV 的流通量為 15.61M，總供應量是 19956000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.04M。
Juventus 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.2974
NT$ 0.2974NT$ 0.2974
24H最低價
NT$ 0.3042
NT$ 0.3042NT$ 0.3042
24H最高價
NT$ 0.2974
NT$ 0.2974NT$ 0.2974
NT$ 0.3042
NT$ 0.3042NT$ 0.3042
NT$ 1,219.37122720
NT$ 1,219.37122720NT$ 1,219.37122720
NT$ 10.1597694299021888
NT$ 10.1597694299021888NT$ 10.1597694299021888
Juventus（JUV）價格歷史 TWD
跟蹤 Juventus 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.089194
|+0.93%
|30天
|NT$ -0.0229
|-7.04%
|60天
|NT$ -0.0528
|-14.87%
|90天
|NT$ -0.1729
|-36.37%
Juventus 今日價格變化
今天，JUV 記錄了 NT$ +0.089194 (+0.93%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
Juventus 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0229 (-7.04%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
Juventus 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，JUV 的變化為 NT$ -0.0528 (-14.87%)，從而更廣泛地了解其表現。
Juventus 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1729 (-36.37%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 Juventus（JUV）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 Juventus 價格歷史頁面
哪些因素影響 Juventus 的價格？
JUV代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 球隊表現——尤文圖斯在義甲聯賽、歐冠聯賽及其他賽事中的成績，會直接影響球迷的情緒與代幣的需求。
2. 球員轉會——重大引援或球員離隊，都會對品牌價值及球迷參與度產生影響。
3. 粉絲參與度——積極參與投票及平台使用，將推動實用性需求的增長。
4. 加密貨幣市場環境——整體加密貨幣市場趨勢及比特幣的表現，會對所有粉絲代幣產生影響。
5. 平台發展——Socios.com 上的新功能與合作夥伴關係，將拓展代幣的應用場景。
6. 交易所的交易量與流動性，會影響價格的波動幅度與穩定程度。
為什麼人們想知道 Juventus 今天的價格？
人們想要了解尤文圖斯（JUV）今日的價格，因為他們或是投資者，或是對這家足球俱樂部的粉絲代幣價值感興趣。JUV 代幣讓持有者能夠就俱樂部決策進行投票、獲取獨家內容，並參與粉絲互動活動。價格追蹤有助於他們做出更明智的投資決策。
Juventus 的價格預測
Juventus（JUV）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，JUV 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。Juventus (JUV) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Juventus 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Juventus 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Juventus 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 JUV 2026–2027 年價格的預測。
如何在台灣購買和投資 Juventus
準備好開始使用 Juventus 了嗎？在 MEXC 購買 JUV 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Juventus 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Juventus (JUV) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Juventus 將立即存入您的錢包。
Juventus 能做什麼？
擁有 Juventus 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
探索 MEXC 現貨市場
用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。
合約交易
高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。
在 MEXC 上以極低的費用進行交易
在 MEXC 上購買 Juventus (JUV) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是Juventus (JUV)
Fan Tokens 讓各個運動領域的粉絲都能在他們喜愛的球隊/聯賽/俱樂部中發揮影響力。透過 Socios.com，粉絲可以參與俱樂部的一些決策，例如選擇足球場上的進球慶祝歌曲、選擇哪些格鬥選手在綜合格鬥比賽中對決等等。粉絲代幣持有者還能獲得千載難逢的體驗，例如與球員見面、參加訓練日活動等等。
Juventus資源
要更深入地瞭解 Juventus，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Juventus的其他問題
如果 Juventus 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Juventus 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Juventus 今日價格為 NT$ 9.6800。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Juventus 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 JUV 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Juventus 的交易量為 --。
JUV 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Juventus 價格，請造訪 JUV 價格頁面了解更多資訊。
JUV 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
63,021.31
+0.04%
ETH
1,877.87
-0.20%
GOLD(XAUT)
4,360.31
-0.29%
USDC
1.00092
0.00%
SOL
75.12
-0.71%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 JUV/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Juventus 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Juventus 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Juventus (JUV) 的價格預測，了解更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:20:45 (UTC+8)
Juventus（JUV）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
JUVUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 JUV。在 MEXC 上探索 JUVUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。