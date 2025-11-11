Jump Tom 是一款創新的區塊鏈遊戲，將經典的跳躍玩法與 Web3 經濟模型結合，並部署於 BNB Chain 生態系統。靈感來自全球爆紅的《跳一跳》，遊戲在玩法上引入了 AI 優化的控制系統，並加入去中心化 PVP 對戰及雙軌激勵機制，重新定義了「邊玩邊賺」的邊界。