JoJoWorld 是一個去中心化的 3D 資料基礎設施平台，它賦能創作者貢獻空間資料並進行代幣化，同時使企業能夠存取精選資料集和 AI 註釋工具。該平台由 JOJO 代幣提供支援，透過激勵機制、治理機制以及無縫存取 AI、機器人和 AR/VR 應用所需的高品質 3D 資源來實現實用性。