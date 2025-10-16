JoJoWorld 目前實時價格為 0.03936 USD。跟蹤 JOJO 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 JOJO 價格趨勢。JoJoWorld 目前實時價格為 0.03936 USD。跟蹤 JOJO 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 JOJO 價格趨勢。

JoJoWorld 圖標

JoJoWorld實時價格 (JOJO)

1 JOJO 兌換為 USD 的實時價格：

$0.03932
+1.78%1D
USD
JoJoWorld (JOJO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:38:22 (UTC+8)

JoJoWorld（JOJO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.03804
24H最低價
$ 0.03979
24H最高價

$ 0.03804
$ 0.03979
--
--
+2.04%

+1.78%

-3.82%

-3.82%

JoJoWorld（JOJO）目前實時價格為 $ 0.03936。過去 24 小時內，JOJO 的交易價格在 $ 0.03804$ 0.03979 之間波動，市場活躍度顯著。JOJO 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，JOJO 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.04%，過去 24 小時內變動為 +1.78%，過去 7 天內累計變動為 -3.82%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

JoJoWorld（JOJO）市場資訊

--
$ 67.68K
$ 31.49M
--
800,000,000
BSC

JoJoWorld 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 67.68K。JOJO 的流通量為 --，總供應量是 800000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 31.49M

JoJoWorld（JOJO）價格歷史 USD

跟蹤 JoJoWorld 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0006877+1.78%
30天$ -0.00934-19.18%
60天$ +0.01436+57.44%
90天$ +0.01436+57.44%
JoJoWorld 今日價格變化

今天，JOJO 記錄了 $ +0.0006877 (+1.78%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

JoJoWorld 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00934 (-19.18%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

JoJoWorld 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，JOJO 的變化為 $ +0.01436 (+57.44%)，從而更廣泛地了解其表現。

JoJoWorld 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.01436 (+57.44%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 JoJoWorld（JOJO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 JoJoWorld 價格歷史頁面

什麼是JoJoWorld (JOJO)

JoJoWorld 是一個去中心化的 3D 資料基礎設施平台，它賦能創作者貢獻空間資料並進行代幣化，同時使企業能夠存取精選資料集和 AI 註釋工具。該平台由 JOJO 代幣提供支援，透過激勵機制、治理機制以及無縫存取 AI、機器人和 AR/VR 應用所需的高品質 3D 資源來實現實用性。

JoJoWorld在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 JoJoWorld 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 JOJO 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 JoJoWorld 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 JoJoWorld 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

JoJoWorld 價格預測 (USD)

JoJoWorld（JOJO）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 JoJoWorld（JOJO）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 JoJoWorld 的長期和短期價格預測。

現在就查看 JoJoWorld 價格預測

JoJoWorld（JOJO）代幣經濟

了解 JoJoWorld（JOJO）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 JOJO 代幣的完整經濟學

如何購買JoJoWorld (JOJO)

正在尋找如何購買 JoJoWorld？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買JoJoWorld。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

JOJO 兌換為當地貨幣

1 JoJoWorld（JOJO）至 VND
1,035.7584
1 JoJoWorld（JOJO）至 AUD
A$0.0598272
1 JoJoWorld（JOJO）至 GBP
0.0291264
1 JoJoWorld（JOJO）至 EUR
0.033456
1 JoJoWorld（JOJO）至 USD
$0.03936
1 JoJoWorld（JOJO）至 MYR
RM0.165312
1 JoJoWorld（JOJO）至 TRY
1.6495776
1 JoJoWorld（JOJO）至 JPY
¥5.98272
1 JoJoWorld（JOJO）至 ARS
ARS$58.7459808
1 JoJoWorld（JOJO）至 RUB
3.11928
1 JoJoWorld（JOJO）至 INR
3.4727328
1 JoJoWorld（JOJO）至 IDR
Rp655.9997376
1 JoJoWorld（JOJO）至 PHP
2.316336
1 JoJoWorld（JOJO）至 EGP
￡E.1.865664
1 JoJoWorld（JOJO）至 BRL
R$0.2113632
1 JoJoWorld（JOJO）至 CAD
C$0.0547104
1 JoJoWorld（JOJO）至 BDT
4.813728
1 JoJoWorld（JOJO）至 NGN
57.459696
1 JoJoWorld（JOJO）至 COP
$151.96896
1 JoJoWorld（JOJO）至 ZAR
R.0.6777792
1 JoJoWorld（JOJO）至 UAH
1.6566624
1 JoJoWorld（JOJO）至 TZS
T.Sh.97.1849568
1 JoJoWorld（JOJO）至 VES
Bs8.34432
1 JoJoWorld（JOJO）至 CLP
$36.9984
1 JoJoWorld（JOJO）至 PKR
Rs11.146752
1 JoJoWorld（JOJO）至 KZT
21.1611168
1 JoJoWorld（JOJO）至 THB
฿1.2854976
1 JoJoWorld（JOJO）至 TWD
NT$1.2071712
1 JoJoWorld（JOJO）至 AED
د.إ0.1444512
1 JoJoWorld（JOJO）至 CHF
Fr0.0310944
1 JoJoWorld（JOJO）至 HKD
HK$0.3054336
1 JoJoWorld（JOJO）至 AMD
֏15.1150272
1 JoJoWorld（JOJO）至 MAD
.د.م0.3628992
1 JoJoWorld（JOJO）至 MXN
$0.7246176
1 JoJoWorld（JOJO）至 SAR
ريال0.1476
1 JoJoWorld（JOJO）至 ETB
Br6.016176
1 JoJoWorld（JOJO）至 KES
KSh5.0857056
1 JoJoWorld（JOJO）至 JOD
د.أ0.02790624
1 JoJoWorld（JOJO）至 PLN
0.1428768
1 JoJoWorld（JOJO）至 RON
лв0.1716096
1 JoJoWorld（JOJO）至 SEK
kr0.3688032
1 JoJoWorld（JOJO）至 BGN
лв0.0661248
1 JoJoWorld（JOJO）至 HUF
Ft13.1635584
1 JoJoWorld（JOJO）至 CZK
0.8218368
1 JoJoWorld（JOJO）至 KWD
د.ك0.01204416
1 JoJoWorld（JOJO）至 ILS
0.12792
1 JoJoWorld（JOJO）至 BOB
Bs0.2723712
1 JoJoWorld（JOJO）至 AZN
0.066912
1 JoJoWorld（JOJO）至 TJS
SM0.36408
1 JoJoWorld（JOJO）至 GEL
0.1066656
1 JoJoWorld（JOJO）至 AOA
Kz35.8793952
1 JoJoWorld（JOJO）至 BHD
.د.ب0.01483872
1 JoJoWorld（JOJO）至 BMD
$0.03936
1 JoJoWorld（JOJO）至 DKK
kr0.2522976
1 JoJoWorld（JOJO）至 HNL
L1.0355616
1 JoJoWorld（JOJO）至 MUR
1.7900928
1 JoJoWorld（JOJO）至 NAD
$0.6773856
1 JoJoWorld（JOJO）至 NOK
kr0.3932064
1 JoJoWorld（JOJO）至 NZD
$0.0680928
1 JoJoWorld（JOJO）至 PAB
B/.0.03936
1 JoJoWorld（JOJO）至 PGK
K0.1657056
1 JoJoWorld（JOJO）至 QAR
ر.ق0.143664
1 JoJoWorld（JOJO）至 RSD
дин.3.9631584
1 JoJoWorld（JOJO）至 UZS
soʻm474.2167584
1 JoJoWorld（JOJO）至 ALL
L3.2731776
1 JoJoWorld（JOJO）至 ANG
ƒ0.0704544
1 JoJoWorld（JOJO）至 AWG
ƒ0.0704544
1 JoJoWorld（JOJO）至 BBD
$0.07872
1 JoJoWorld（JOJO）至 BAM
KM0.0657312
1 JoJoWorld（JOJO）至 BIF
Fr115.75776
1 JoJoWorld（JOJO）至 BND
$0.0507744
1 JoJoWorld（JOJO）至 BSD
$0.03936
1 JoJoWorld（JOJO）至 JMD
$6.30744
1 JoJoWorld（JOJO）至 KHR
158.0721216
1 JoJoWorld（JOJO）至 KMF
Fr16.68864
1 JoJoWorld（JOJO）至 LAK
855.6521568
1 JoJoWorld（JOJO）至 LKR
රු11.9705568
1 JoJoWorld（JOJO）至 MDL
L0.6706944
1 JoJoWorld（JOJO）至 MGA
Ar177.29712
1 JoJoWorld（JOJO）至 MOP
P0.31488
1 JoJoWorld（JOJO）至 MVR
0.602208
1 JoJoWorld（JOJO）至 MWK
MK68.214816
1 JoJoWorld（JOJO）至 MZN
MT2.515104
1 JoJoWorld（JOJO）至 NPR
रु5.553696
1 JoJoWorld（JOJO）至 PYG
279.14112
1 JoJoWorld（JOJO）至 RWF
Fr57.19008
1 JoJoWorld（JOJO）至 SBD
$0.3243264
1 JoJoWorld（JOJO）至 SCR
0.5868576
1 JoJoWorld（JOJO）至 SRD
$1.5637728
1 JoJoWorld（JOJO）至 SVC
$0.3444
1 JoJoWorld（JOJO）至 SZL
L0.6773856
1 JoJoWorld（JOJO）至 TMT
m0.1381536
1 JoJoWorld（JOJO）至 TND
د.ت0.1157184
1 JoJoWorld（JOJO）至 TTD
$0.2668608
1 JoJoWorld（JOJO）至 UGX
Sh136.65792
1 JoJoWorld（JOJO）至 XAF
Fr22.15968
1 JoJoWorld（JOJO）至 XCD
$0.106272
1 JoJoWorld（JOJO）至 XOF
Fr22.15968
1 JoJoWorld（JOJO）至 XPF
Fr4.01472
1 JoJoWorld（JOJO）至 BWP
P0.5250624
1 JoJoWorld（JOJO）至 BZD
$0.0791136
1 JoJoWorld（JOJO）至 CVE
$3.7266048
1 JoJoWorld（JOJO）至 DJF
Fr7.00608
1 JoJoWorld（JOJO）至 DOP
$2.5198272
1 JoJoWorld（JOJO）至 DZD
د.ج5.1160128
1 JoJoWorld（JOJO）至 FJD
$0.0901344
1 JoJoWorld（JOJO）至 GNF
Fr342.2352
1 JoJoWorld（JOJO）至 GTQ
Q0.3014976
1 JoJoWorld（JOJO）至 GYD
$8.234112
1 JoJoWorld（JOJO）至 ISK
kr4.80192

JoJoWorld資源

要更深入地瞭解 JoJoWorld，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方JoJoWorld網站
區塊查詢

人們還問：關於JoJoWorld的其他問題

JoJoWorld（JOJO）今日價格是多少？
JOJO 實時價格為 0.03936 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 JOJO 兌 USD 的價格是多少？
目前 JOJO 兌 USD 的價格為 $ 0.03936。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
JoJoWorld 的市值是多少？
JOJO 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
JOJO 的流通供應量是多少？
JOJO 的流通供應量為 -- USD
JOJO 的歷史最高價（ATH）是多少？
JOJO 的歷史最高價是 -- USD
JOJO 的歷史最低價（ATL）是多少？
JOJO 的歷史最低價是 -- USD
JOJO 的交易量是多少？
JOJO 的 24 小時實時交易量為 $ 67.68K USD
JOJO 今年會漲嗎？
JOJO 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 JOJO 價格預測 獲取更深入的分析。
JoJoWorld（JOJO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

JOJO 兌 USD 計算器

數量

JOJO
JOJO
USD
USD

1 JOJO = 0.03936 USD

交易 JOJO

JOJO/USDT
$0.03932
$0.03932$0.03932
+1.70%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

