《足球小將 -RIVALS-》| Mini App 是一款次世代足球遊戲，它將全球玩家喜愛的《足球小將》與 Web3 的力量完美結合。隨著遊戲的演進，JOHN 在支持整個生態系統的成長方面發揮著至關重要的作用，確保玩家能夠享受遊戲的長期價值。