Chicken Jockey 圖標

Chicken Jockey實時價格 (JOCKEY)

USD

Chicken Jockey (JOCKEY) 實時價格圖表

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-10.82%(1D)

JOCKEY 實時價格數據和信息

今天 Chicken Jockey (JOCKEY) 的目前價格為 0.002596 USD，目前市值為 -- USD。 JOCKEY 兌換USD的價格實時更新。
Chicken Jockey的主要市場表現：
- 24小時交易量為 $ 73.27K USD
- Chicken Jockey在一天內的漲跌幅是 -10.82%
- 它的流通供應量是-- USD。

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JOCKEY價格表現USD

跟蹤 Chicken Jockey 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00031497-10.82%
30天$ +0.001596+159.60%
60天$ +0.001596+159.60%
90天$ +0.001596+159.60%
Chicken Jockey 今日價格變化

今天，JOCKEY 記錄了 $ -0.00031497 (-10.82%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Chicken Jockey 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.001596 (+159.60%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Chicken Jockey 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，JOCKEY 的變化爲 $ +0.001596 (+159.60%)，從而更廣泛地了解其表現。

Chicken Jockey 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.001596 (+159.60%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

JOCKEY價格信息

探索 Chicken Jockey 的最新價格詳情：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.002086
$ 0.002086$ 0.002086

$ 0.004703
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$ 0.00848
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+3.96%

-10.82%

+159.60%

JOCKEY市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 73.27K
$ 73.27K$ 73.27K

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什麼是Chicken Jockey (JOCKEY)

源自Minecraft中「雞騎士」的經典遊戲形象

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Chicken Jockey價格預測

加密貨幣價格預測涉及預測或推測加密貨幣的未來價值。這些預測旨在預測特定加密貨幣的潛在未來價值，例如Chicken Jockey、比特幣或以太坊。 JOCKEY未來的價格是多少？ 2026、2027、2028到2050年價值多少？如需詳細預測信息，請查看我們的Chicken Jockey價格預測頁面

Chicken Jockey價格歷史

追蹤JOCKEY的價格軌跡可以為其過去的表現提供有價值的見解，並幫助投資者了解隨著時間的推移影響其價值的因素。了解這些歷史模式可以為評估JOCKEY的潛在未來軌跡提供有價值的背景。有關詳細的價格歴史信息，請查看我們的Chicken Jockey價格歷史頁面

如何購買Chicken Jockey (JOCKEY)

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JOCKEY 兌換爲當地貨幣

1 JOCKEY 兌換 VND
66.564036
1 JOCKEY 兌換 AUD
A$0.00412764
1 JOCKEY 兌換 GBP
0.00197296
1 JOCKEY 兌換 EUR
0.00228448
1 JOCKEY 兌換 USD
$0.002596
1 JOCKEY 兌換 MYR
RM0.01147432
1 JOCKEY 兌換 TRY
0.09844032
1 JOCKEY 兌換 JPY
¥0.37255196
1 JOCKEY 兌換 RUB
0.21593528
1 JOCKEY 兌換 INR
0.22315216
1 JOCKEY 兌換 IDR
Rp43.26664936
1 JOCKEY 兌換 KRW
3.6874882
1 JOCKEY 兌換 PHP
0.14843928
1 JOCKEY 兌換 EGP
￡E.0.13312288
1 JOCKEY 兌換 BRL
R$0.01521256
1 JOCKEY 兌換 CAD
C$0.00358248
1 JOCKEY 兌換 BDT
0.314765
1 JOCKEY 兌換 NGN
4.12717272
1 JOCKEY 兌換 UAH
0.10724076
1 JOCKEY 兌換 VES
Bs0.184316
1 JOCKEY 兌換 PKR
Rs0.72633484
1 JOCKEY 兌換 KZT
1.33880912
1 JOCKEY 兌換 THB
฿0.08688812
1 JOCKEY 兌換 TWD
NT$0.08403252
1 JOCKEY 兌換 AED
د.إ0.00952732
1 JOCKEY 兌換 CHF
Fr0.00210276
1 JOCKEY 兌換 HKD
HK$0.020119
1 JOCKEY 兌換 MAD
.د.م0.02409088
1 JOCKEY 兌換 MXN
$0.0526988

Chicken Jockey資源

要更深入地瞭解 Chicken Jockey，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Chicken Jockey網站
區塊查詢

人們還問：關於Chicken Jockey的其他問題

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