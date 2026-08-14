JGGL 今日價格

JGGL (JGGL) 今日實時價格為 NT$ 4.4713，過去 24 小時內變化了 0.36%。目前 JGGL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 4.4713 每 JGGL。

JGGL 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- JGGL。過去 24 小時內，JGGL 的交易價格在 NT$ 4.4332（低點）和 NT$ 4.517（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，JGGL 在過去一小時內波動了 -0.24%，過去7 天內波動了 -14.22%。過去一天，總交易量達到 NT$ 452.99K。

JGGL（JGGL）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 452.99KNT$ 452.99K NT$ 452.99K 完全稀釋市值 NT$ 4.47BNT$ 4.47B NT$ 4.47B 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 ETH

JGGL 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 452.99K。JGGL 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.47B。