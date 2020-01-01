Invest Zone（IVFUN）代幣經濟學

Invest Zone（IVFUN）代幣經濟學

深入了解 Invest Zone（IVFUN），包括其代幣供應、分配模型以及實時市場數據。
USD

Invest Zone（IVFUN）資訊

IVfun－區塊鏈上最有趣的代幣！在樂趣愛好者的支持下，以純粹的快樂為動力，它是一種帶有扭曲的加密貨幣。

幣種官網：
https://ivfun.meme/
區塊查詢：
https://tronscan.org/#/token20/TSig7sWzEL2K83mkJMQtbyPpiVSbR6pZnb

Invest Zone（IVFUN）代幣經濟學和價格數據分析

快速了解 Invest Zone（IVFUN）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。

市值：
$ 366.22K
$ 366.22K$ 366.22K
總供應量：
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
流通量：
$ 940.22M
$ 940.22M$ 940.22M
FDV (完全稀釋估值)：
$ 389.50K
$ 389.50K$ 389.50K
最高價：
$ 0.04011
$ 0.04011$ 0.04011
最低價：
$ 0.000271537603769047
$ 0.000271537603769047$ 0.000271537603769047
目前價格：
$ 0.0003895
$ 0.0003895$ 0.0003895

Invest Zone（IVFUN）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景

了解 Invest Zone（IVFUN）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。

關鍵代幣經濟指標及其計算方式：

總供應量（Total Supply）：

已創建或將要創建的 IVFUN 代幣的最大數量。

流通供應量（Circulating Supply）：

目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。

最大供應量（Max Supply）：

IVFUN 代幣可能存在的總數量上限。

完全稀釋估值（FDV）：

目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。

通脹率（Inflation Rate）：

反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。

為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？

流通供應量高 = 流動性強。

最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。

代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。

FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。

現在您已經了解了 IVFUN 代幣經濟模型的功能，趕快查看 IVFUN 代幣的實時價格吧！

如何購買 IVFUN

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Invest Zone（IVFUN）價格歷史

分析 IVFUN 的價格歷史有助於用戶了解過去的市場走勢、關鍵支撐/阻力位以及波動模式。無論是追蹤歷史最高價，還是識別趨勢，歷史數據都是價格預測和技術分析的重要組成部分。

IVFUN 價格預測

想知道 IVFUN 的未來走勢嗎？我們的 IVFUN 價格預測頁面結合市場情緒、歷史趨勢和技術指標，為您提供前瞻性的觀點。

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代幣經濟數據來自第三方。MEXC 不保證其準確性。請在做出任何投資決策前自行審慎評估。