IncomRWA ($iRWA) 是由 Incomlend 集團推出的去中心化 RWA 協議，將真實世界的貿易融資收益帶上鏈。其背後由機構級短期貿易應收帳款組合支援，提供與加密市場無關聯的穩定美元計價回報。質押 $iRWA，使用者即可從真實發票付款中獲得可預測收益，將 4.5 兆美元的貿易融資市場與 Web3 相連結。