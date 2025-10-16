Intel 目前實時價格為 38.55 USD。跟蹤 INTCON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 INTCON 價格趨勢。Intel 目前實時價格為 38.55 USD。跟蹤 INTCON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 INTCON 價格趨勢。

Intel 圖標

Intel實時價格 (INTCON)

1 INTCON 兌換為 USD 的實時價格：

$38.57
$38.57$38.57
-0.05%1D
USD
Intel (INTCON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:03:48 (UTC+8)

Intel（INTCON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 37.96
$ 37.96$ 37.96
24H最低價
$ 38.96
$ 38.96$ 38.96
24H最高價

$ 37.96
$ 37.96$ 37.96

$ 38.96
$ 38.96$ 38.96

$ 41.50030651788028
$ 41.50030651788028$ 41.50030651788028

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

+0.10%

-0.05%

+2.55%

+2.55%

Intel（INTCON）目前實時價格為 $ 38.55。過去 24 小時內，INTCON 的交易價格在 $ 37.96$ 38.96 之間波動，市場活躍度顯著。INTCON 的歷史最高價為 $ 41.50030651788028，歷史最低價為 $ 23.741402264383435

從短期表現來看，INTCON 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.10%，過去 24 小時內變動為 -0.05%，過去 7 天內累計變動為 +2.55%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Intel（INTCON）市場資訊

No.1883

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

$ 58.05K
$ 58.05K$ 58.05K

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

49.23K
49.23K 49.23K

49,232.05270715
49,232.05270715 49,232.05270715

ETH

Intel 的目前市值為 $ 1.90M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 58.05K。INTCON 的流通量為 49.23K，總供應量是 49232.05270715，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.90M

Intel（INTCON）價格歷史 USD

跟蹤 Intel 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0193-0.05%
30天$ +3.78+10.87%
60天$ +23.55+157.00%
90天$ +23.55+157.00%
Intel 今日價格變化

今天，INTCON 記錄了 $ -0.0193 (-0.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Intel 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +3.78 (+10.87%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Intel 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，INTCON 的變化為 $ +23.55 (+157.00%)，從而更廣泛地了解其表現。

Intel 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +23.55 (+157.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Intel（INTCON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Intel 價格歷史頁面

什麼是Intel (INTCON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Intel在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Intel 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 INTCON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Intel 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Intel 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Intel 價格預測 (USD)

Intel（INTCON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Intel（INTCON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Intel 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Intel 價格預測

Intel（INTCON）代幣經濟

了解 Intel（INTCON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 INTCON 代幣的完整經濟學

如何購買Intel (INTCON)

正在尋找如何購買 Intel？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Intel。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

INTCON 兌換為當地貨幣

1 Intel（INTCON）至 VND
1,014,443.25
1 Intel（INTCON）至 AUD
A$58.596
1 Intel（INTCON）至 GBP
28.527
1 Intel（INTCON）至 EUR
32.7675
1 Intel（INTCON）至 USD
$38.55
1 Intel（INTCON）至 MYR
RM161.91
1 Intel（INTCON）至 TRY
1,615.6305
1 Intel（INTCON）至 JPY
¥5,859.6
1 Intel（INTCON）至 ARS
ARS$57,537.0315
1 Intel（INTCON）至 RUB
3,054.702
1 Intel（INTCON）至 INR
3,402.0375
1 Intel（INTCON）至 IDR
Rp642,499.743
1 Intel（INTCON）至 PHP
2,269.824
1 Intel（INTCON）至 EGP
￡E.1,827.6555
1 Intel（INTCON）至 BRL
R$207.0135
1 Intel（INTCON）至 CAD
C$53.5845
1 Intel（INTCON）至 BDT
4,714.665
1 Intel（INTCON）至 NGN
56,277.2175
1 Intel（INTCON）至 COP
$148,841.55
1 Intel（INTCON）至 ZAR
R.662.6745
1 Intel（INTCON）至 UAH
1,622.5695
1 Intel（INTCON）至 TZS
T.Sh.95,184.9615
1 Intel（INTCON）至 VES
Bs8,172.6
1 Intel（INTCON）至 CLP
$36,198.45
1 Intel（INTCON）至 PKR
Rs10,917.36
1 Intel（INTCON）至 KZT
20,725.6365
1 Intel（INTCON）至 THB
฿1,259.814
1 Intel（INTCON）至 TWD
NT$1,182.3285
1 Intel（INTCON）至 AED
د.إ141.4785
1 Intel（INTCON）至 CHF
Fr30.4545
1 Intel（INTCON）至 HKD
HK$299.148
1 Intel（INTCON）至 AMD
֏14,803.971
1 Intel（INTCON）至 MAD
.د.م355.431
1 Intel（INTCON）至 MXN
$709.32
1 Intel（INTCON）至 SAR
ريال144.5625
1 Intel（INTCON）至 ETB
Br5,892.3675
1 Intel（INTCON）至 KES
KSh4,981.0455
1 Intel（INTCON）至 JOD
د.أ27.33195
1 Intel（INTCON）至 PLN
139.9365
1 Intel（INTCON）至 RON
лв168.078
1 Intel（INTCON）至 SEK
kr361.2135
1 Intel（INTCON）至 BGN
лв64.764
1 Intel（INTCON）至 HUF
Ft12,888.4215
1 Intel（INTCON）至 CZK
804.924
1 Intel（INTCON）至 KWD
د.ك11.7963
1 Intel（INTCON）至 ILS
125.2875
1 Intel（INTCON）至 BOB
Bs266.766
1 Intel（INTCON）至 AZN
65.535
1 Intel（INTCON）至 TJS
SM356.5875
1 Intel（INTCON）至 GEL
104.4705
1 Intel（INTCON）至 AOA
Kz35,141.0235
1 Intel（INTCON）至 BHD
.د.ب14.53335
1 Intel（INTCON）至 BMD
$38.55
1 Intel（INTCON）至 DKK
kr247.1055
1 Intel（INTCON）至 HNL
L1,014.2505
1 Intel（INTCON）至 MUR
1,753.254
1 Intel（INTCON）至 NAD
$663.4455
1 Intel（INTCON）至 NOK
kr385.5
1 Intel（INTCON）至 NZD
$66.6915
1 Intel（INTCON）至 PAB
B/.38.55
1 Intel（INTCON）至 PGK
K162.2955
1 Intel（INTCON）至 QAR
ر.ق140.7075
1 Intel（INTCON）至 RSD
дин.3,882.756
1 Intel（INTCON）至 UZS
soʻm464,457.7245
1 Intel（INTCON）至 ALL
L3,205.818
1 Intel（INTCON）至 ANG
ƒ69.0045
1 Intel（INTCON）至 AWG
ƒ69.0045
1 Intel（INTCON）至 BBD
$77.1
1 Intel（INTCON）至 BAM
KM64.3785
1 Intel（INTCON）至 BIF
Fr113,375.55
1 Intel（INTCON）至 BND
$49.7295
1 Intel（INTCON）至 BSD
$38.55
1 Intel（INTCON）至 JMD
$6,177.6375
1 Intel（INTCON）至 KHR
154,819.113
1 Intel（INTCON）至 KMF
Fr16,345.2
1 Intel（INTCON）至 LAK
838,043.4615
1 Intel（INTCON）至 LKR
රු11,724.2115
1 Intel（INTCON）至 MDL
L653.037
1 Intel（INTCON）至 MGA
Ar173,648.475
1 Intel（INTCON）至 MOP
P308.4
1 Intel（INTCON）至 MVR
589.815
1 Intel（INTCON）至 MWK
MK66,811.005
1 Intel（INTCON）至 MZN
MT2,463.345
1 Intel（INTCON）至 NPR
रु5,439.405
1 Intel（INTCON）至 PYG
273,396.6
1 Intel（INTCON）至 RWF
Fr56,013.15
1 Intel（INTCON）至 SBD
$317.652
1 Intel（INTCON）至 SCR
574.7805
1 Intel（INTCON）至 SRD
$1,531.5915
1 Intel（INTCON）至 SVC
$337.3125
1 Intel（INTCON）至 SZL
L663.4455
1 Intel（INTCON）至 TMT
m135.3105
1 Intel（INTCON）至 TND
د.ت113.337
1 Intel（INTCON）至 TTD
$261.369
1 Intel（INTCON）至 UGX
Sh133,845.6
1 Intel（INTCON）至 XAF
Fr21,703.65
1 Intel（INTCON）至 XCD
$104.085
1 Intel（INTCON）至 XOF
Fr21,703.65
1 Intel（INTCON）至 XPF
Fr3,932.1
1 Intel（INTCON）至 BWP
P514.257
1 Intel（INTCON）至 BZD
$77.4855
1 Intel（INTCON）至 CVE
$3,649.914
1 Intel（INTCON）至 DJF
Fr6,861.9
1 Intel（INTCON）至 DOP
$2,467.971
1 Intel（INTCON）至 DZD
د.ج5,010.729
1 Intel（INTCON）至 FJD
$88.2795
1 Intel（INTCON）至 GNF
Fr335,192.25
1 Intel（INTCON）至 GTQ
Q295.293
1 Intel（INTCON）至 GYD
$8,064.66
1 Intel（INTCON）至 ISK
kr4,703.1

Intel資源

要更深入地瞭解 Intel，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Intel網站
區塊查詢

人們還問：關於Intel的其他問題

Intel（INTCON）今日價格是多少？
INTCON 實時價格為 38.55 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 INTCON 兌 USD 的價格是多少？
目前 INTCON 兌 USD 的價格為 $ 38.55。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Intel 的市值是多少？
INTCON 的市值為 $ 1.90M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
INTCON 的流通供應量是多少？
INTCON 的流通供應量為 49.23K USD
INTCON 的歷史最高價（ATH）是多少？
INTCON 的歷史最高價是 41.50030651788028 USD
INTCON 的歷史最低價（ATL）是多少？
INTCON 的歷史最低價是 23.741402264383435 USD
INTCON 的交易量是多少？
INTCON 的 24 小時實時交易量為 $ 58.05K USD
INTCON 今年會漲嗎？
INTCON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 INTCON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:03:48 (UTC+8)

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

