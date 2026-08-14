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Immunefi 目前實時價格為 0.003289 TWD。IMU 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 IMU 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Immunefi 目前實時價格為 0.003289 TWD。IMU 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 IMU 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Immunefi 圖標

Immunefi實時價格 (IMU)

1 IMU 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.10514933
NT$0.10514933NT$0.10514933
+62.90%1D
TWD
Immunefi (IMU) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:01:24 (UTC+8)

Immunefi 今日價格

Immunefi (IMU) 今日實時價格為 NT$ 0.003289，過去 24 小時內變化了 62.90%。目前 IMU 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003289 每 IMU。

Immunefi 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- IMU。過去 24 小時內，IMU 的交易價格在 NT$ 0.00191（低點）和 NT$ 0.00373（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，IMU 在過去一小時內波動了 +7.20%，過去7 天內波動了 +184.26%。過去一天，總交易量達到 NT$ 198.64K

Immunefi（IMU）市場資訊

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NT$ 198.64K
NT$ 198.64KNT$ 198.64K

NT$ 32.89M
NT$ 32.89MNT$ 32.89M

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10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Immunefi 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 198.64K。IMU 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 32.89M

Immunefi 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00191
NT$ 0.00191NT$ 0.00191
24H最低價
NT$ 0.00373
NT$ 0.00373NT$ 0.00373
24H最高價

NT$ 0.00191
NT$ 0.00191NT$ 0.00191

NT$ 0.00373
NT$ 0.00373NT$ 0.00373

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+7.20%

+62.90%

+184.26%

+184.26%

Immunefi（IMU）價格歷史 TWD

跟蹤 Immunefi 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.04060094+62.90%
30天NT$ +0.002076+171.14%
60天NT$ +0.001932+142.37%
90天NT$ +0.001045+46.56%
Immunefi 今日價格變化

今天，IMU 記錄了 NT$ +0.04060094 (+62.90%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Immunefi 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.002076 (+171.14%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Immunefi 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，IMU 的變化為 NT$ +0.001932 (+142.37%)，從而更廣泛地了解其表現。

Immunefi 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.001045 (+46.56%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Immunefi（IMU）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Immunefi 價格歷史頁面

Immunefi 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Immunefi 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Immunefi 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 IMU 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

【市場結構】 IMU_USDT 在 4 小時周期的現價為 0.003192，位於中樞 0.003236 的下方，處於樞紐體系偏空區域。均線組呈現買入信號，價格運行在主要移動平均線上方，維持短期結構。目前位置距離中樞僅 44 個基點，屬於關鍵平衡區間內的波動。 【動能狀態】 MACD 記錄到死叉信號，與 MA、EMA 組的買入信號形成分化。RSI 維持在中性區間運行，快慢動能指標呈現不同方向。短期與中期動能出現背離狀態，波動集中於窄幅區間內。 【關鍵價位】 上方阻力 R1 位於 0.003357（距現價 5.2%），中樞 0.003236 構成近端參考位。下方支撐 S1 在 0.003028（距現價 5.1%），S2 則位於 0.002907，作為遠端支撐參考。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Immunefi 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

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影響 Immunefi (IMU) 代幣價格的幾個關鍵因素如下：

1. 平台採用度——漏洞獎金計畫與安全審計的成長，將提升需求。
2. DeFi 安全趨勢——駭客攻擊事件頻傳，將進一步提升平台的相關性。
3. 代幣實用性——包括質押回報、治理權限以及支付機制等。
4. 市場情緒——整體加密貨幣市場的狀況會影響價格走勢。
5. 合作夥伴公告——與各大 DeFi 協議的合作，將帶動市場關注度。
6. 供應機制——代幣銷毀、鎖定期安排以及流通供應量的變化。
7. 競爭態勢——其他專注於安全性的平台將對市場佔有率產生影響。
8. 監管環境——安全合規要求將影響平台的採用程度。

---

如有任何進一步的需求或調整，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 Immunefi 今天的價格？

人們希望了解 Immunefi (IMU) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理，以及進行市場分析。交易者需要即時價格，以便在最佳時機執行買入或賣出訂單。投資人則會追蹤每日價格走勢，以評估其持有資產的表現，並據此調整投資策略。

Immunefi 的價格預測

Immunefi（IMU）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，IMU 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Immunefi (IMU) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Immunefi 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Immunefi 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Immunefi 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 IMU 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Immunefi

準備好開始使用 Immunefi 了嗎？在 MEXC 購買 IMU 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Immunefi 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Immunefi (IMU) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Immunefi 將立即存入您的錢包。
Immunefi (IMU) 購買教程

Immunefi 能做什麼？

擁有 Immunefi 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Immunefi (IMU) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Immunefi (IMU)

Immunefi 是领先的 Web3 众包安全平台，成立于 2020 年，其明确的使命是：让 Web3 变得安全，以便让全世界都能轻松接入。

Immunefi資源

要更深入地瞭解 Immunefi，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Immunefi網站
區塊查詢

類別 :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)CoinList Launchpad

人們還問：關於Immunefi的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:01:24 (UTC+8)

Immunefi（IMU）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Immunefi 的更多資訊

IMUUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 IMU。在 MEXC 上探索 IMUUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Immunefi (IMU) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Immunefi 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
IMU/USDT
NT$0.10380659
NT$0.10380659NT$0.10380659
+60.82%
68.07M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.816557
NT$2.816557NT$2.816557

+363.68%

utility token

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NT$0.18206915
NT$0.18206915NT$0.18206915

-3.52%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.457171
NT$0.457171NT$0.457171

-25.90%

up

up

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NT$9.028328
NT$9.028328NT$9.028328

+21.41%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4512911
NT$9.4512911NT$9.4512911

+6.22%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.816557
NT$2.816557NT$2.816557

+363.68%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.1050344
NT$8.1050344NT$8.1050344

+118.98%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.37011669
NT$0.37011669NT$0.37011669

+77.32%

Cap

Cap

CAP

NT$2.2804201
NT$2.2804201NT$2.2804201

+31.53%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.4945413
NT$28.4945413NT$28.4945413

+26.09%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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