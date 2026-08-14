Immunefi 今日價格

Immunefi (IMU) 今日實時價格為 NT$ 0.003289，過去 24 小時內變化了 62.90%。目前 IMU 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003289 每 IMU。

Immunefi 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- IMU。過去 24 小時內，IMU 的交易價格在 NT$ 0.00191（低點）和 NT$ 0.00373（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，IMU 在過去一小時內波動了 +7.20%，過去7 天內波動了 +184.26%。過去一天，總交易量達到 NT$ 198.64K。

Immunefi（IMU）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 198.64KNT$ 198.64K NT$ 198.64K 完全稀釋市值 NT$ 32.89MNT$ 32.89M NT$ 32.89M 流通量 ---- -- 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所屬公鏈 ETH

Immunefi 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 198.64K。IMU 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 32.89M。