IdleTradeX 目前實時價格為 0.001232 USD。跟蹤 IDLETRADEX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 IDLETRADEX 價格趨勢。

IdleTradeX 圖標

IdleTradeX實時價格 (IDLETRADEX)

1 IDLETRADEX 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00124
$0.00124
-9.48%1D
USD
IdleTradeX (IDLETRADEX) 實時價格圖表
IdleTradeX（IDLETRADEX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.001194
$ 0.001194
24H最低價
$ 0.002164
$ 0.002164
24H最高價

$ 0.001194
$ 0.001194

$ 0.002164
$ 0.002164

--
--

--
--

-6.95%

-9.48%

-85.83%

-85.83%

IdleTradeX（IDLETRADEX）目前實時價格為 $ 0.001232。過去 24 小時內，IDLETRADEX 的交易價格在 $ 0.001194$ 0.002164 之間波動，市場活躍度顯著。IDLETRADEX 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，IDLETRADEX 在過去 1 小時內的價格變動為 -6.95%，過去 24 小時內變動為 -9.48%，過去 7 天內累計變動為 -85.83%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

IdleTradeX（IDLETRADEX）市場資訊

--
--

$ 303.42K
$ 303.42K

$ 61.60M
$ 61.60M

--
--

50,000,000,000
50,000,000,000

BASE

IdleTradeX 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 303.42K。IDLETRADEX 的流通量為 --，總供應量是 50000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 61.60M

IdleTradeX（IDLETRADEX）價格歷史 USD

跟蹤 IdleTradeX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00012986-9.48%
30天$ -0.003768-75.36%
60天$ -0.003768-75.36%
90天$ -0.003768-75.36%
IdleTradeX 今日價格變化

今天，IDLETRADEX 記錄了 $ -0.00012986 (-9.48%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

IdleTradeX 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.003768 (-75.36%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

IdleTradeX 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，IDLETRADEX 的變化為 $ -0.003768 (-75.36%)，從而更廣泛地了解其表現。

IdleTradeX 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.003768 (-75.36%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 IdleTradeX（IDLETRADEX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 IdleTradeX 價格歷史頁面

什麼是IdleTradeX (IDLETRADEX)

IdleTradeX 是一個去中心化的閒置商品交易平台，融合了 NFT 認證、現實世界資產 (RWA) 代幣化和鏈上結算等技術。它確保二手商品交易的真實性、透明度和可持續的激勵機制。

IdleTradeX在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 IdleTradeX 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 IDLETRADEX 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 IdleTradeX 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 IdleTradeX 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

IdleTradeX 價格預測 (USD)

IdleTradeX（IDLETRADEX）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 IdleTradeX（IDLETRADEX）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 IdleTradeX 的長期和短期價格預測。

現在就查看 IdleTradeX 價格預測

IdleTradeX（IDLETRADEX）代幣經濟

了解 IdleTradeX（IDLETRADEX）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 IDLETRADEX 代幣的完整經濟學

如何購買IdleTradeX (IDLETRADEX)

正在尋找如何購買 IdleTradeX？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買IdleTradeX。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

IDLETRADEX 兌換為當地貨幣

1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 VND
32.42008
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 AUD
A$0.00187264
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 GBP
0.00091168
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 EUR
0.0010472
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 USD
$0.001232
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 MYR
RM0.0051744
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 TRY
0.05163312
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 JPY
¥0.188496
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 ARS
ARS$1.74010144
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 RUB
0.09762368
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 INR
0.10869936
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 IDR
Rp20.53332512
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 PHP
0.07254016
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 EGP
￡E.0.05844608
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 BRL
R$0.00661584
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 CAD
C$0.00171248
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 BDT
0.15077216
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 NGN
1.79591104
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 COP
$4.7384568
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 ZAR
R.0.02122736
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 UAH
0.05189184
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 TZS
T.Sh.3.04196816
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 VES
Bs0.262416
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 CLP
$1.15808
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 PKR
Rs0.34615504
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 KZT
0.66271744
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 THB
฿0.0402248
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 TWD
NT$0.03774848
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 AED
د.إ0.00452144
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 CHF
Fr0.00097328
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 HKD
HK$0.00956032
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 AMD
֏0.47346992
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 MAD
.د.م0.01135904
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 MXN
$0.02265648
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 SAR
ريال0.00462
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 ETB
Br0.18672192
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 KES
KSh0.15927296
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 JOD
د.أ0.000873488
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 PLN
0.00447216
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 RON
лв0.00537152
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 SEK
kr0.01155616
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 BGN
лв0.00206976
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 HUF
Ft0.41106912
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 CZK
0.0257488
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 KWD
د.ك0.000376992
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 ILS
0.004004
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 BOB
Bs0.00852544
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 AZN
0.0020944
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 TJS
SM0.011396
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 GEL
0.00333872
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 AOA
Kz1.12923888
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 BHD
.د.ب0.000463232
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 BMD
$0.001232
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 DKK
kr0.00789712
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 HNL
L0.03220448
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 MUR
0.05603136
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 NAD
$0.02122736
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 NOK
kr0.01229536
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 NZD
$0.00213136
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 PAB
B/.0.001232
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 PGK
K0.00518672
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 QAR
ر.ق0.00448448
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 RSD
дин.0.12405008
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 UZS
soʻm15.02438784
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 ALL
L0.10251472
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 ANG
ƒ0.00220528
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 AWG
ƒ0.0022176
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 BBD
$0.002464
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 BAM
KM0.00206976
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 BIF
Fr3.655344
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 BND
$0.00158928
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 BSD
$0.001232
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 JMD
$0.1975512
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 KHR
4.967732
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 KMF
Fr0.521136
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 LAK
26.78260816
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 LKR
රු0.37479904
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 MDL
L0.02087008
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 MGA
Ar5.49999296
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 MOP
P0.009856
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 MVR
0.0188496
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 MWK
MK2.13888752
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 MZN
MT0.07873712
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 NPR
रु0.17393376
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 PYG
8.737344
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 RWF
Fr1.785168
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 SBD
$0.01017632
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 SCR
0.0178024
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 SRD
$0.04914448
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 SVC
$0.01078
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 SZL
L0.02121504
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 TMT
m0.00432432
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 TND
د.ت0.003593744
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 TTD
$0.00836528
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 UGX
Sh4.292288
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 XAF
Fr0.693616
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 XCD
$0.0033264
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 XOF
Fr0.693616
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 XPF
Fr0.125664
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 BWP
P0.0164472
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 BZD
$0.00247632
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 CVE
$0.1172864
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 DJF
Fr0.218064
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 DOP
$0.07889728
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 DZD
د.ج0.16018464
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 FJD
$0.00282128
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 GNF
Fr10.71224
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 GTQ
Q0.00943712
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 GYD
$0.25795616
1 IdleTradeX（IDLETRADEX）至 ISK
kr0.150304

IdleTradeX資源

要更深入地瞭解 IdleTradeX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方IdleTradeX網站
區塊查詢

人們還問：關於IdleTradeX的其他問題

IdleTradeX（IDLETRADEX）今日價格是多少？
IDLETRADEX 實時價格為 0.001232 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 IDLETRADEX 兌 USD 的價格是多少？
目前 IDLETRADEX 兌 USD 的價格為 $ 0.001232。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
IdleTradeX 的市值是多少？
IDLETRADEX 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
IDLETRADEX 的流通供應量是多少？
IDLETRADEX 的流通供應量為 -- USD
IDLETRADEX 的歷史最高價（ATH）是多少？
IDLETRADEX 的歷史最高價是 -- USD
IDLETRADEX 的歷史最低價（ATL）是多少？
IDLETRADEX 的歷史最低價是 -- USD
IDLETRADEX 的交易量是多少？
IDLETRADEX 的 24 小時實時交易量為 $ 303.42K USD
IDLETRADEX 今年會漲嗎？
IDLETRADEX 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 IDLETRADEX 價格預測 獲取更深入的分析。
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

IDLETRADEX 兌 USD 計算器

數量

IDLETRADEX
IDLETRADEX
USD
USD

1 IDLETRADEX = 0.001232 USD

交易 IDLETRADEX

IDLETRADEX/USDT
$0.00124
$0.00124
-9.35%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

$115,361.62
$115,361.62

$4,207.12
$4,207.12

$0.06473
$0.06473

$202.21
$202.21

$5.4332
$5.4332

