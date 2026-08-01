Hyperliquid (HYPE) 今日技術分析 Hyperliquid 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 HYPE 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Hyperliquid 分析的信息。 註 冊

Hyperliquid (HYPE) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $55.72 -- +2.67% -17.13% +33.74%

Hyperliquid 的 AI 每日分析 HYPE 今日分析 HYPE 昨日分析 Hyperliquid 今日分析 2026-08-15 機構逆勢買入 ：Bitwise ETF 客戶買入約 152 萬美元 HYPE，機構逢低佈局意願強，對幣價形成支撐。

：Bitwise ETF 客戶買入約 152 萬美元 HYPE，機構逢低佈局意願強，對幣價形成支撐。 資金費率倒掛 ：合約資金費率為 -0.0024%，空頭佔優需付費，可能引發空頭回補，推升幣價上行。

：合約資金費率為 -0.0024%，空頭佔優需付費，可能引發空頭回補，推升幣價上行。 多空比失衡：精英帳戶多空持倉比高達 2.22，大戶過度看多，短期積聚回調風險。 機構逆勢買入 ：Bitwise ETF 客戶買入約 152 萬美元 HYPE，機構逢低佈局意願強，對幣價形成支撐。

：Bitwise ETF 客戶買入約 152 萬美元 HYPE，機構逢低佈局意願強，對幣價形成支撐。 資金費率倒掛 ：合約資金費率為 -0.0024%，空頭佔優需付費，可能引發空頭回補，推升幣價上行。

：合約資金費率為 -0.0024%，空頭佔優需付費，可能引發空頭回補，推升幣價上行。 多空比失衡：精英帳戶多空持倉比高達 2.22，大戶過度看多，短期積聚回調風險。 Hyperliquid 昨日分析 2026-08-14 機構持續買入 ：Bitwise 昨晚為 ETF 客戶購買約 152 萬美元 HYPE，且 Hyperliquid 二季度淨利潤增至 3100 萬美元，機構需求與基本面盈利共同支撐幣價上行。

：Bitwise 昨晚為 ETF 客戶購買約 152 萬美元 HYPE，且 Hyperliquid 二季度淨利潤增至 3100 萬美元，機構需求與基本面盈利共同支撐幣價上行。 合約情緒高漲 ：合約多空持倉比升至 2.00，精英帳戶多空比達 2.93，主動買入量在近期顯著增加，顯示主力資金看多意願強烈。

：合約多空持倉比升至 2.00，精英帳戶多空比達 2.93，主動買入量在近期顯著增加，顯示主力資金看多意願強烈。 資金連續流出：過去 7 天資金淨流出超 1100 萬美元，且遭遇 Google 廣告釣魚攻擊，短期拋壓與安全風險可能限制反彈幅度。 機構持續買入 ：Bitwise 昨晚為 ETF 客戶購買約 152 萬美元 HYPE，且 Hyperliquid 二季度淨利潤增至 3100 萬美元，機構需求與基本面盈利共同支撐幣價上行。

：Bitwise 昨晚為 ETF 客戶購買約 152 萬美元 HYPE，且 Hyperliquid 二季度淨利潤增至 3100 萬美元，機構需求與基本面盈利共同支撐幣價上行。 合約情緒高漲 ：合約多空持倉比升至 2.00，精英帳戶多空比達 2.93，主動買入量在近期顯著增加，顯示主力資金看多意願強烈。

：合約多空持倉比升至 2.00，精英帳戶多空比達 2.93，主動買入量在近期顯著增加，顯示主力資金看多意願強烈。 資金連續流出：過去 7 天資金淨流出超 1100 萬美元，且遭遇 Google 廣告釣魚攻擊，短期拋壓與安全風險可能限制反彈幅度。

Hyperliquid 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Hyperliquid 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 17 中立 1 買入 8 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 14 中立 0 買入 0 技術指標 : 買入 賣出 3 中立 1 買入 8 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 55.806 55.784 R2 55.784 55.7614 R1 55.747 55.7475 PP 55.725 55.725 S1 55.688 55.7024 S2 55.666 55.6885 S3 55.629 55.666

Hyperliquid 市場信號 目前淨掛單量 -17.03M $117.96 M $134.99 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 1.84M 3 日主動買入 $240.57 M 3 日主動賣出 $238.73 M 7 日主動買賣差額 -2.09M 7 日主動買入 $641.78 M 7 日主動賣出 $643.87 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Hyperliquid資金流向 淨流入 HYPEUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.43 M 55.96 2026-08-14 -$2.59 M 55.65 2026-08-13 -$0.53 M 57.86 2026-08-12 -$0.98 M 56.57 2026-08-11 -$0.53 M 53.96 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。