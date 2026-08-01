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Hyperliquid (HYPE) 今日技術分析

Hyperliquid (HYPE) 今日技術分析

Hyperliquid 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 HYPE 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Hyperliquid 分析的信息。

Hyperliquid (HYPE) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$55.72--+2.67%-17.13%+33.74%
了解更多關於 Hyperliquid 價格

Hyperliquid 的 AI 每日分析

Hyperliquid 今日分析 2026-08-15

  • 機構逆勢買入：Bitwise ETF 客戶買入約 152 萬美元 HYPE，機構逢低佈局意願強，對幣價形成支撐。
  • 資金費率倒掛：合約資金費率為 -0.0024%，空頭佔優需付費，可能引發空頭回補，推升幣價上行。
  • 多空比失衡：精英帳戶多空持倉比高達 2.22，大戶過度看多，短期積聚回調風險。

Hyperliquid 昨日分析 2026-08-14

  • 機構持續買入：Bitwise 昨晚為 ETF 客戶購買約 152 萬美元 HYPE，且 Hyperliquid 二季度淨利潤增至 3100 萬美元，機構需求與基本面盈利共同支撐幣價上行。
  • 合約情緒高漲：合約多空持倉比升至 2.00，精英帳戶多空比達 2.93，主動買入量在近期顯著增加，顯示主力資金看多意願強烈。
  • 資金連續流出：過去 7 天資金淨流出超 1100 萬美元，且遭遇 Google 廣告釣魚攻擊，短期拋壓與安全風險可能限制反彈幅度。

Hyperliquid 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Hyperliquid 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

強烈賣出賣出中立買入強烈買入
賣出
賣出 17
中立 1
買入 8
移動平均線:強烈賣出賣出 14中立 0買入 0
技術指標:買入賣出 3中立 1買入 8
名稱
經典
斐波那契
R3
55.806
55.784
R2
55.784
55.7614
R1
55.747
55.7475
PP
55.725
55.725
S1
55.688
55.7024
S2
55.666
55.6885
S3
55.629
55.666

Hyperliquid 市場信號

目前淨掛單量
-17.03M
$117.96 M
$134.99 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
1.84M
3 日主動買入
$240.57 M
3 日主動賣出
$238.73 M
7 日主動買賣差額
-2.09M
7 日主動買入
$641.78 M
7 日主動賣出
$643.87 M

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

Hyperliquid資金流向

淨流入HYPEUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-15$0.43 M55.96
2026-08-14-$2.59 M55.65
2026-08-13-$0.53 M57.86
2026-08-12-$0.98 M56.57
2026-08-11-$0.53 M53.96

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
HYPE/USDT
$55.73
$55.73$55.73
+0.08%
15.22K (USDT)
HYPE/USDC
$55.73
$55.73$55.73
+0.10%
1.23K (USDT)
HYPE/USD1
$55.74
$55.74$55.74
+0.16%
1.05K (USDT)

免責聲明

本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。

HYPE 兌 USD 計算器

數量

HYPE
HYPE
USD
USD

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