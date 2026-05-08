Huch 價格 (HUCH)
Huch (HUCH) 今日實時價格為 $ 0.00000959，過去 24 小時內變化了 0.87%。目前 HUCH 兌 USD 的匯率為 $ 0.00000959 每 HUCH。
Huch 目前市值在 $ 9,587.78 排名第 #-，流通供應量為 999.91M HUCH。過去 24 小時內，HUCH 的交易價格在 $ 0.00000959（低點）和 $ 0.00000968（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01253648，而歷史最低價為 $ 0.00000934。
短期表現方面，HUCH 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +0.17%。過去一天，總交易量達到 --。
Huch 的目前市值為 $ 9.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HUCH 的流通量為 999.91M，總供應量是 999914248.769541，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.59K。
+0.01%
-0.86%
+0.17%
+0.17%
今天內，Huch 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，Huch 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0000030564。
在過去60天內，Huch 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0000040553。
在過去90天內，Huch 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.000001790361571239277。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.86%
|30天
|$ -0.0000030564
|-31.87%
|60天
|$ -0.0000040553
|-42.28%
|90天
|$ -0.000001790361571239277
|-15.73%
在 2040 年，Huch 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
Huch 的當前價格是多少？
Huch（HUCH）的即時價格為 NT$0.0003013631854375968000 TWD。此實時估值會持續更新，並匯集全球主要交易所的價格資訊，以確保您看到準確的市場匯率。
Huch 在市場上的定位如何？
Huch 目前位居市場排名第 #10007，其市值達 NT$301293.4225312702656000。這一排名受到流動性深度、整體投資者需求以及流通代幣供應量的影響。
HUCH 的流通供應量是多少？
HUCH 的流通供應量為 999914248.769541 個代幣，代表目前在公開市場上可交易的數量。這個數字對於決定市場估值、稀缺性和長期通膨動態至關重要。
Huch 近 24 小時的價格波動範圍是多少？
過去 24 小時內，Huch 的交易價格在 NT$0.0003013631854375968000（24 小時低點）與 NT$0.0003041914113697536000（24 小時高點）之間波動。這一價格波動範圍有助於交易員理解短期動能和市場的不可預測性。
Huch 距離歷史最高價和歷史最低價分別有多遠？
Huch 曾達到歷史最高價 NT$0.3939555314885008896000，而記錄到的最低價（ATL）則為 NT$0.0002935070022927168000。這些歷史基準讓交易員能夠評估長期價格潛力與週期變化。
今日 HUCH 的交易活躍度如何？
過去 24 小時的交易量為 NT$--，反映了當前市場參與程度。較高的交易量通常意味著投資者興趣更強，市場流動性也更深厚。
近期 Huch 的走勢方向受哪些因素影響？
過去 24 小時內 -0.86% 的價格變動，是由市場情緒、交易活動、宏觀經濟因素，以及與 Gaming (GameFi),Gaming Utility Token,Gaming Marketplace 相關的生態系統特定更新所塑造。突然增加的交易量也可能成為推動價格大幅波動的催化劑。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。