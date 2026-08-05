Humanity (H) 今日技術分析 Humanity 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 H 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Humanity 分析的信息。 註 冊

Humanity (H) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.11548 -- +23.11% +96.12% -53.56%

Humanity 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Humanity 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 15 中立 2 買入 9 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 12 中立 0 買入 2 技術指標 : 買入 賣出 3 中立 2 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.11627 0.11622 R2 0.11622 0.11617 R1 0.11613 0.11614 PP 0.11608 0.11608 S1 0.11599 0.11603 S2 0.11594 0.116 S3 0.11585 0.11594

Humanity 市場信號 目前淨掛單量 -1.73M $5.32 M $7.05 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.06M 3 日主動買入 $1.99 M 3 日主動賣出 $2.05 M 7 日主動買賣差額 -0.09M 7 日主動買入 $3.24 M 7 日主動賣出 $3.32 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Humanity資金流向 淨流入 HUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 -$0.03 M 0.12 2026-08-14 -$0.16 M 0.12 2026-08-13 -$0.03 M 0.10 2026-08-12 $0.00 M 0.09 2026-08-11 $0.00 M 0.08 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Humanity (H) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Humanity 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 H / USDT $0.11548 $0.11548 $0.11548 -4.21% 6.91M (USDT) 去交易 H / USDC $0.11535 $0.11535 $0.11535 -4.36% 556.18K (USDT) 去交易