GoChapaa 目前實時價格為 0.00003789 USD。跟蹤 GXP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 GXP 價格趨勢。

GoChapaa實時價格 (GXP)

1 GXP 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00003782
$0.00003782$0.00003782
-5.87%1D
USD
GoChapaa (GXP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:36:29 (UTC+8)

GoChapaa（GXP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00002442
$ 0.00002442$ 0.00002442
24H最低價
$ 0.00004734
$ 0.00004734$ 0.00004734
24H最高價

$ 0.00002442
$ 0.00002442$ 0.00002442

$ 0.00004734
$ 0.00004734$ 0.00004734

--
----

--
----

-3.10%

-5.87%

-69.74%

-69.74%

GoChapaa（GXP）目前實時價格為 $ 0.00003789。過去 24 小時內，GXP 的交易價格在 $ 0.00002442$ 0.00004734 之間波動，市場活躍度顯著。GXP 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，GXP 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.10%，過去 24 小時內變動為 -5.87%，過去 7 天內累計變動為 -69.74%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GoChapaa（GXP）市場資訊

--
----

$ 100.73K
$ 100.73K$ 100.73K

$ 79.57K
$ 79.57K$ 79.57K

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BASE

GoChapaa 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 100.73K。GXP 的流通量為 --，總供應量是 2100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 79.57K

GoChapaa（GXP）價格歷史 USD

跟蹤 GoChapaa 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0000023585-5.87%
30天$ -0.00896211-99.58%
60天$ -0.00896211-99.58%
90天$ -0.00896211-99.58%
GoChapaa 今日價格變化

今天，GXP 記錄了 $ -0.0000023585 (-5.87%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

GoChapaa 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00896211 (-99.58%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

GoChapaa 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，GXP 的變化為 $ -0.00896211 (-99.58%)，從而更廣泛地了解其表現。

GoChapaa 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.00896211 (-99.58%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 GoChapaa（GXP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 GoChapaa 價格歷史頁面

什麼是GoChapaa (GXP)

GoChapaa 幣 ($GC) 是一種為 GoChapaa 交易所提供支援的實用代幣，旨在實現無縫跨境支付、即時支付、零費用本地交易和有競爭力的利息收入——透過人工智慧和區塊鏈創新推動非洲金融的未來。

GoChapaa在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 GoChapaa 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 GXP 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 GoChapaa 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 GoChapaa 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

GoChapaa 價格預測 (USD)

GoChapaa（GXP）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 GoChapaa（GXP）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 GoChapaa 的長期和短期價格預測。

現在就查看 GoChapaa 價格預測

GoChapaa（GXP）代幣經濟

了解 GoChapaa（GXP）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 GXP 代幣的完整經濟學

如何購買GoChapaa (GXP)

正在尋找如何購買 GoChapaa？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買GoChapaa。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

GXP 兌換為當地貨幣

1 GoChapaa（GXP）至 VND
0.99707535
1 GoChapaa（GXP）至 AUD
A$0.0000575928
1 GoChapaa（GXP）至 GBP
0.0000280386
1 GoChapaa（GXP）至 EUR
0.0000322065
1 GoChapaa（GXP）至 USD
$0.00003789
1 GoChapaa（GXP）至 MYR
RM0.000159138
1 GoChapaa（GXP）至 TRY
0.0015879699
1 GoChapaa（GXP）至 JPY
¥0.00575928
1 GoChapaa（GXP）至 ARS
ARS$0.0565519617
1 GoChapaa（GXP）至 RUB
0.0030027825
1 GoChapaa（GXP）至 INR
0.0033430347
1 GoChapaa（GXP）至 IDR
Rp0.6314997474
1 GoChapaa（GXP）至 PHP
0.0022298265
1 GoChapaa（GXP）至 EGP
￡E.0.001795986
1 GoChapaa（GXP）至 BRL
R$0.0002034693
1 GoChapaa（GXP）至 CAD
C$0.0000526671
1 GoChapaa（GXP）至 BDT
0.004633947
1 GoChapaa（GXP）至 NGN
0.0553137165
1 GoChapaa（GXP）至 COP
$0.14629329
1 GoChapaa（GXP）至 ZAR
R.0.0006524658
1 GoChapaa（GXP）至 UAH
0.0015947901
1 GoChapaa（GXP）至 TZS
T.Sh.0.0935553357
1 GoChapaa（GXP）至 VES
Bs0.00803268
1 GoChapaa（GXP）至 CLP
$0.0356166
1 GoChapaa（GXP）至 PKR
Rs0.010730448
1 GoChapaa（GXP）至 KZT
0.0203708007
1 GoChapaa（GXP）至 THB
฿0.0012374874
1 GoChapaa（GXP）至 TWD
NT$0.0011620863
1 GoChapaa（GXP）至 AED
د.إ0.0001390563
1 GoChapaa（GXP）至 CHF
Fr0.0000299331
1 GoChapaa（GXP）至 HKD
HK$0.0002940264
1 GoChapaa（GXP）至 AMD
֏0.0145505178
1 GoChapaa（GXP）至 MAD
.د.م0.0003493458
1 GoChapaa（GXP）至 MXN
$0.0006975549
1 GoChapaa（GXP）至 SAR
ريال0.0001420875
1 GoChapaa（GXP）至 ETB
Br0.0057914865
1 GoChapaa（GXP）至 KES
KSh0.0048950091
1 GoChapaa（GXP）至 JOD
د.أ0.00002686401
1 GoChapaa（GXP）至 PLN
0.0001375407
1 GoChapaa（GXP）至 RON
лв0.0001652004
1 GoChapaa（GXP）至 SEK
kr0.0003550293
1 GoChapaa（GXP）至 BGN
лв0.0000636552
1 GoChapaa（GXP）至 HUF
Ft0.0126719316
1 GoChapaa（GXP）至 CZK
0.0007911432
1 GoChapaa（GXP）至 KWD
د.ك0.00001159434
1 GoChapaa（GXP）至 ILS
0.0001231425
1 GoChapaa（GXP）至 BOB
Bs0.0002610621
1 GoChapaa（GXP）至 AZN
0.000064413
1 GoChapaa（GXP）至 TJS
SM0.0003527559
1 GoChapaa（GXP）至 GEL
0.0001026819
1 GoChapaa（GXP）至 AOA
Kz0.0345393873
1 GoChapaa（GXP）至 BHD
.د.ب0.00001428453
1 GoChapaa（GXP）至 BMD
$0.00003789
1 GoChapaa（GXP）至 DKK
kr0.0002428749
1 GoChapaa（GXP）至 HNL
L0.0009968859
1 GoChapaa（GXP）至 MUR
0.0017232372
1 GoChapaa（GXP）至 NAD
$0.0006520869
1 GoChapaa（GXP）至 NOK
kr0.0003785211
1 GoChapaa（GXP）至 NZD
$0.0000655497
1 GoChapaa（GXP）至 PAB
B/.0.00003789
1 GoChapaa（GXP）至 PGK
K0.0001595169
1 GoChapaa（GXP）至 QAR
ر.ق0.0001382985
1 GoChapaa（GXP）至 RSD
дин.0.0038151441
1 GoChapaa（GXP）至 UZS
soʻm0.4565059191
1 GoChapaa（GXP）至 ALL
L0.0031482801
1 GoChapaa（GXP）至 ANG
ƒ0.0000678231
1 GoChapaa（GXP）至 AWG
ƒ0.0000678231
1 GoChapaa（GXP）至 BBD
$0.00007578
1 GoChapaa（GXP）至 BAM
KM0.0000636552
1 GoChapaa（GXP）至 BIF
Fr0.11143449
1 GoChapaa（GXP）至 BND
$0.0000488781
1 GoChapaa（GXP）至 BSD
$0.00003789
1 GoChapaa（GXP）至 JMD
$0.0060669468
1 GoChapaa（GXP）至 KHR
0.1521685134
1 GoChapaa（GXP）至 KMF
Fr0.01606536
1 GoChapaa（GXP）至 LAK
0.8236956357
1 GoChapaa（GXP）至 LKR
රු0.0115234857
1 GoChapaa（GXP）至 MDL
L0.0006456456
1 GoChapaa（GXP）至 MGA
Ar0.170675505
1 GoChapaa（GXP）至 MOP
P0.0003027411
1 GoChapaa（GXP）至 MVR
0.000579717
1 GoChapaa（GXP）至 MWK
MK0.065667159
1 GoChapaa（GXP）至 MZN
MT0.002421171
1 GoChapaa（GXP）至 NPR
रु0.0053117991
1 GoChapaa（GXP）至 PYG
0.26871588
1 GoChapaa（GXP）至 RWF
Fr0.05505417
1 GoChapaa（GXP）至 SBD
$0.0003122136
1 GoChapaa（GXP）至 SCR
0.0005251554
1 GoChapaa（GXP）至 SRD
$0.0015053697
1 GoChapaa（GXP）至 SVC
$0.0003307797
1 GoChapaa（GXP）至 SZL
L0.0006562548
1 GoChapaa（GXP）至 TMT
m0.0001329939
1 GoChapaa（GXP）至 TND
د.ت0.00011116926
1 GoChapaa（GXP）至 TTD
$0.0002565153
1 GoChapaa（GXP）至 UGX
Sh0.13155408
1 GoChapaa（GXP）至 XAF
Fr0.02133207
1 GoChapaa（GXP）至 XCD
$0.000102303
1 GoChapaa（GXP）至 XOF
Fr0.02133207
1 GoChapaa（GXP）至 XPF
Fr0.00386478
1 GoChapaa（GXP）至 BWP
P0.0005399325
1 GoChapaa（GXP）至 BZD
$0.00007578
1 GoChapaa（GXP）至 CVE
$0.0035923509
1 GoChapaa（GXP）至 DJF
Fr0.00670653
1 GoChapaa（GXP）至 DOP
$0.0024238233
1 GoChapaa（GXP）至 DZD
د.ج0.0049249422
1 GoChapaa（GXP）至 FJD
$0.0000867681
1 GoChapaa（GXP）至 GNF
Fr0.32945355
1 GoChapaa（GXP）至 GTQ
Q0.0002894796
1 GoChapaa（GXP）至 GYD
$0.0079148421
1 GoChapaa（GXP）至 ISK
kr0.00462258

要更深入地瞭解 GoChapaa，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方GoChapaa網站
區塊查詢

官方GoChapaa網站
區塊查詢

人們還問：關於GoChapaa的其他問題

GoChapaa（GXP）今日價格是多少？
GXP 實時價格為 0.00003789 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 GXP 兌 USD 的價格是多少？
目前 GXP 兌 USD 的價格為 $ 0.00003789。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
GoChapaa 的市值是多少？
GXP 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
GXP 的流通供應量是多少？
GXP 的流通供應量為 -- USD
GXP 的歷史最高價（ATH）是多少？
GXP 的歷史最高價是 -- USD
GXP 的歷史最低價（ATL）是多少？
GXP 的歷史最低價是 -- USD
GXP 的交易量是多少？
GXP 的 24 小時實時交易量為 $ 100.73K USD
GXP 今年會漲嗎？
GXP 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 GXP 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:36:29 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

