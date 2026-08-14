ETHGAS 今日價格

ETHGAS (GWEI) 今日實時價格為 NT$ 0.02696，過去 24 小時內變化了 12.19%。目前 GWEI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02696 每 GWEI。

ETHGAS 目前市值在 NT$ 47.18M 排名第 #105，流通供應量為 1.75B GWEI。過去 24 小時內，GWEI 的交易價格在 NT$ 0.02361（低點）和 NT$ 0.02788（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.9108396943572598839，而歷史最低價為 NT$ 0.4077910236303648165。

短期表現方面，GWEI 在過去一小時內波動了 -0.74%，過去7 天內波動了 +7.96%。過去一天，總交易量達到 NT$ 80.40K。

ETHGAS（GWEI）市場資訊

排名 No.105 市值 NT$ 47.18MNT$ 47.18M NT$ 47.18M 成交量（24H） NT$ 80.40KNT$ 80.40K NT$ 80.40K 完全稀釋市值 NT$ 269.60MNT$ 269.60M NT$ 269.60M 流通量 1.75B 1.75B 1.75B 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 17.50% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 ETH

ETHGAS 的目前市值為 NT$ 47.18M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 80.40K。GWEI 的流通量為 1.75B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 269.60M。