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ETHGAS 目前實時價格為 0.02696 TWD。GWEI 市值為 47,180,000 TWD。追蹤台灣的 GWEI 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！ETHGAS 目前實時價格為 0.02696 TWD。GWEI 市值為 47,180,000 TWD。追蹤台灣的 GWEI 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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ETHGAS 圖標

ETHGAS實時價格 (GWEI)

1 GWEI 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.8619112
NT$0.8619112NT$0.8619112
+12.19%1D
TWD
ETHGAS (GWEI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:58:24 (UTC+8)

ETHGAS 今日價格

ETHGAS (GWEI) 今日實時價格為 NT$ 0.02696，過去 24 小時內變化了 12.19%。目前 GWEI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02696 每 GWEI。

ETHGAS 目前市值在 NT$ 47.18M 排名第 #105，流通供應量為 1.75B GWEI。過去 24 小時內，GWEI 的交易價格在 NT$ 0.02361（低點）和 NT$ 0.02788（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.9108396943572598839，而歷史最低價為 NT$ 0.4077910236303648165

短期表現方面，GWEI 在過去一小時內波動了 -0.74%，過去7 天內波動了 +7.96%。過去一天，總交易量達到 NT$ 80.40K

ETHGAS（GWEI）市場資訊

No.105

NT$ 47.18M
NT$ 47.18MNT$ 47.18M

NT$ 80.40K
NT$ 80.40KNT$ 80.40K

NT$ 269.60M
NT$ 269.60MNT$ 269.60M

1.75B
1.75B 1.75B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

17.50%

0.01%

ETH

ETHGAS 的目前市值為 NT$ 47.18M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 80.40K。GWEI 的流通量為 1.75B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 269.60M

ETHGAS 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.02361
NT$ 0.02361NT$ 0.02361
24H最低價
NT$ 0.02788
NT$ 0.02788NT$ 0.02788
24H最高價

NT$ 0.02361
NT$ 0.02361NT$ 0.02361

NT$ 0.02788
NT$ 0.02788NT$ 0.02788

NT$ 6.9108396943572598839
NT$ 6.9108396943572598839NT$ 6.9108396943572598839

NT$ 0.4077910236303648165
NT$ 0.4077910236303648165NT$ 0.4077910236303648165

-0.74%

+12.19%

+7.96%

+7.96%

ETHGAS（GWEI）價格歷史 TWD

跟蹤 ETHGAS 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0936509+12.19%
30天NT$ -0.01688-38.51%
60天NT$ -0.11947-81.59%
90天NT$ -0.12923-82.74%
ETHGAS 今日價格變化

今天，GWEI 記錄了 NT$ +0.0936509 (+12.19%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ETHGAS 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.01688 (-38.51%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ETHGAS 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，GWEI 的變化為 NT$ -0.11947 (-81.59%)，從而更廣泛地了解其表現。

ETHGAS 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.12923 (-82.74%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ETHGAS（GWEI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ETHGAS 價格歷史頁面

ETHGAS 分析

本分析利用人工智慧模型評估 ETHGAS 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

ETHGAS 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 GWEI 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 > 上軌觸及或突破上軌進入「貴」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

GWEI_USDT在4小時周期運行於中枢0.02677上方，現價0.02698位於S1與R1之間。價格站穩樞紐點之上，短期結構偏向多方排列。EMA組呈現買入信號，MACD形成金叉，快慢線同向向上發散。MA組暫未確認買入，RSI處於中性區域，動能未出現極端偏移。KDJ與StochRSI數值顯示震盪整理特徵，波動率維持常態水平。多空力量在當前價位附近達到暫時平衡，無明顯單邊加速跡象。 近端阻力位於R1價位0.02747，距離現價約1.8%。下方第一支撐為S1價位0.02583，距離現價約4.2%。遠端參考位包括S2價位0.02512及R2價位0.02841。價格若突破R1將測試更高區間，跌破S1則回探樞紐下方空間。當前盤面關鍵觀察點在於能否有效站穩0.02677樞紐點並向上拓展空間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 ETHGAS 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

幾項關鍵因素會影響 ETH 的 Gas 價格（以 GWEI 為單位進行衡量）：

1. 網路擁塞——高交易量會增加對區塊空間的需求，進而推升 Gas 價格。
2. DeFi 活動——像 Uniswap 這樣的熱門協議會造成交易量的激增。
3. NFT 鑄造與交易——大量鑄造或交易行為會導致網路擁塞。
4. 市場波動——價格走勢會引發交易活動的增加。
5. 發生時間——主要地區的高峰時段會影響需求。
6. 區塊大小限制——固定的容量在需求高漲期間會造成供不應求的情況。

為什麼人們想知道 ETHGAS 今天的價格？

人們希望了解今日以 GWEI 為單位的 ETH 營運費價格，因為這會直接影響以太坊上的交易成本。更高的營運費代表發送 ETH、交易代幣或使用 DeFi 應用程式時，交易費用會更高。用戶會查看當前的費率，以便在手續費較低時安排交易時機，從而節省網路使用費用。

ETHGAS 的價格預測

ETHGAS（GWEI）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，GWEI 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
ETHGAS (GWEI) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，ETHGAS 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ETHGAS 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 ETHGAS 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 GWEI 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 ETHGAS

準備好開始使用 ETHGAS 了嗎？在 MEXC 購買 GWEI 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ETHGAS 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ETHGAS (GWEI) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ETHGAS 將立即存入您的錢包。
ETHGAS (GWEI) 購買教程

ETHGAS 能做什麼？

擁有 ETHGAS 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 ETHGAS (GWEI) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是ETHGAS (GWEI)

ETHGas是一個區塊空間基礎設施協議，它將以太坊的Gas費變成一種可交易的商品，從而實現即時區塊生產、區塊空間期貨市場和Gas費抽象化。

ETHGAS資源

要更深入地瞭解 ETHGAS，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方ETHGAS網站
區塊查詢

類別 :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDerivatives

人們還問：關於ETHGAS的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:58:24 (UTC+8)

ETHGAS（GWEI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 ETHGAS 的更多資訊

GWEIUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 GWEI。在 MEXC 上探索 GWEIUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 ETHGAS (GWEI) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 ETHGAS 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
GWEI/USDT
NT$0.8619112
NT$0.8619112NT$0.8619112
+12.19%
3.17M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.8680287
NT$2.8680287NT$2.8680287

+372.15%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1825487
NT$0.1825487NT$0.1825487

-3.26%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4568513
NT$0.4568513NT$0.4568513

-25.95%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.037919
NT$9.037919NT$9.037919

+21.53%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4116483
NT$9.4116483NT$9.4116483

+5.78%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8680287
NT$2.8680287NT$2.8680287

+372.15%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.0813766
NT$8.0813766NT$8.0813766

+118.34%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.364598668
NT$0.364598668NT$0.364598668

+74.68%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0637283
NT$5.0637283NT$5.0637283

+29.47%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.5728678
NT$28.5728678NT$28.5728678

+26.44%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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GWEI
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