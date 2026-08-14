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SUPERFORTUNE 目前實時價格為 0.0385 TWD。GUA 市值為 4,812,500 TWD。追蹤台灣的 GUA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！SUPERFORTUNE 目前實時價格為 0.0385 TWD。GUA 市值為 4,812,500 TWD。追蹤台灣的 GUA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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SUPERFORTUNE 圖標

SUPERFORTUNE實時價格 (GUA)

1 GUA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.2321238
NT$1.2321238NT$1.2321238
-15.61%1D
TWD
SUPERFORTUNE (GUA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:58:10 (UTC+8)

SUPERFORTUNE 今日價格

SUPERFORTUNE (GUA) 今日實時價格為 NT$ 0.0385，過去 24 小時內變化了 15.61%。目前 GUA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0385 每 GUA。

SUPERFORTUNE 目前市值在 NT$ 4.81M 排名第 #271，流通供應量為 125.00M GUA。過去 24 小時內，GUA 的交易價格在 NT$ 0.03797（低點）和 NT$ 0.0469（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 75.25124169186377765，而歷史最低價為 NT$ 1.3048804581613118885

短期表現方面，GUA 在過去一小時內波動了 +0.44%，過去7 天內波動了 -5.34%。過去一天，總交易量達到 NT$ 299.25K

SUPERFORTUNE（GUA）市場資訊

No.271

NT$ 4.81M
NT$ 4.81MNT$ 4.81M

NT$ 299.25K
NT$ 299.25KNT$ 299.25K

NT$ 38.50M
NT$ 38.50MNT$ 38.50M

125.00M
125.00M 125.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

12.50%

BSC

SUPERFORTUNE 的目前市值為 NT$ 4.81M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 299.25K。GUA 的流通量為 125.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 38.50M

SUPERFORTUNE 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.03797
NT$ 0.03797NT$ 0.03797
24H最低價
NT$ 0.0469
NT$ 0.0469NT$ 0.0469
24H最高價

NT$ 0.03797
NT$ 0.03797NT$ 0.03797

NT$ 0.0469
NT$ 0.0469NT$ 0.0469

NT$ 75.25124169186377765
NT$ 75.25124169186377765NT$ 75.25124169186377765

NT$ 1.3048804581613118885
NT$ 1.3048804581613118885NT$ 1.3048804581613118885

+0.44%

-15.61%

-5.34%

-5.34%

SUPERFORTUNE（GUA）價格歷史 TWD

跟蹤 SUPERFORTUNE 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.2279115-15.61%
30天NT$ -0.01241-24.38%
60天NT$ -0.74858-95.11%
90天NT$ -1.43292-97.39%
SUPERFORTUNE 今日價格變化

今天，GUA 記錄了 NT$ -0.2279115 (-15.61%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

SUPERFORTUNE 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.01241 (-24.38%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

SUPERFORTUNE 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，GUA 的變化為 NT$ -0.74858 (-95.11%)，從而更廣泛地了解其表現。

SUPERFORTUNE 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -1.43292 (-97.39%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 SUPERFORTUNE（GUA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 SUPERFORTUNE 價格歷史頁面

SUPERFORTUNE 分析

本分析利用人工智慧模型評估 SUPERFORTUNE 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

SUPERFORTUNE 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 GUA 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

GUA_USDT在4小時周期內運行於S1樞紐0.04567與中枢0.04701之間。價格位於樞軸點下方0.00053處，處於區間震盪結構的中下部區域。短期均線組呈現多頭排列，長期均線組維持買入信號，指標方向保持一致。當前價格尚未突破中枢阻力，結構上仍受限於0.04701水平。 MACD形成金叉，動能柱由負轉正，顯示買盤力量正在聚集。RSI處於中性區域，未進入超買或超賣極端值，表明市場情緒平穩。KDJ與StochRSI同步向上發散，快慢指標同向運行，確認短線反彈動能有效。布林帶開口收窄後走平，波動率處於低位壓縮狀態，預示變盤節點臨近。 上方最近阻力位於中枢0.04701，距離現價0.00053。次級阻力R1位於0.04933，距離現價0.00285。下方最近支撐為S1樞紐0.04567，距離現價0.00081。強支撐S2位於0.04335，距離現價0.00313。近端價位密集，遠端空間開闊。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 SUPERFORTUNE 的價格？

SUPERFORTUNE (GUA) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與投資者信心
2. 交易量與流動性水準
3. 整體加密貨幣市場趨勢
4. 項目開發進展與路線圖進度
5. 社區參與度與採用率
6. 交易所上市與合作夥伴關係
7. 影響加密貨幣市場的監管消息
8. 比特幣及主要競爭幣的價格走勢
9. 代幣實用性與使用場景需求
10. 供應動態與代幣經濟結構

為什麼人們想知道 SUPERFORTUNE 今天的價格？

人們希望了解SUPERFORTUNE（GUA）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握、盈虧追蹤以及投資規劃。即時價格數據有助於交易者識別進出場點、評估波動性，並做出明智的買賣選擇。

SUPERFORTUNE 的價格預測

SUPERFORTUNE（GUA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，GUA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
SUPERFORTUNE (GUA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，SUPERFORTUNE 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 SUPERFORTUNE 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 SUPERFORTUNE 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 GUA 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 SUPERFORTUNE

準備好開始使用 SUPERFORTUNE 了嗎？在 MEXC 購買 GUA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 SUPERFORTUNE 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 SUPERFORTUNE (GUA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，SUPERFORTUNE 將立即存入您的錢包。
SUPERFORTUNE (GUA) 購買教程

SUPERFORTUNE 能做什麼？

擁有 SUPERFORTUNE 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 SUPERFORTUNE (GUA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是SUPERFORTUNE (GUA)

SUPERFORTUNE 由 Manta Labs 孵化，是一款由人工智慧驅動的預測市場引擎，它將中國玄學與加密貨幣市場結合，以識別價格模式。 GUA 是其原生實用代幣，可用於：解鎖詳細的運勢報告、購買幸運符（例如運勢水晶）以及作為應用程式內支付貨幣。

SUPERFORTUNE資源

要更深入地瞭解 SUPERFORTUNE，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方SUPERFORTUNE網站
區塊查詢

類別 :

AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

人們還問：關於SUPERFORTUNE的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:58:10 (UTC+8)

SUPERFORTUNE（GUA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 SUPERFORTUNE 的更多資訊

GUAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 GUA。在 MEXC 上探索 GUAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 SUPERFORTUNE (GUA) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 SUPERFORTUNE 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
GUA/USDT
NT$1.230845
NT$1.230845NT$1.230845
-15.70%
7.15M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8386163
NT$2.8386163NT$2.8386163

+367.31%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18213309
NT$0.18213309NT$0.18213309

-3.48%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4568513
NT$0.4568513NT$0.4568513

-25.95%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.037919
NT$9.037919NT$9.037919

+21.53%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4346667
NT$9.4346667NT$9.4346667

+6.04%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8386163
NT$2.8386163NT$2.8386163

+367.31%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$7.9944182
NT$7.9944182NT$7.9944182

+115.99%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.368057822
NT$0.368057822NT$0.368057822

+76.33%

Heima

Heima

HEI

NT$4.9975504
NT$4.9975504NT$4.9975504

+27.78%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.6917962
NT$28.6917962NT$28.6917962

+26.96%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

GUA
GUA
TWD
TWD

1 GUA = 1.230845 TWD