SUPERFORTUNE 今日價格

SUPERFORTUNE (GUA) 今日實時價格為 NT$ 0.0385，過去 24 小時內變化了 15.61%。目前 GUA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0385 每 GUA。

SUPERFORTUNE 目前市值在 NT$ 4.81M 排名第 #271，流通供應量為 125.00M GUA。過去 24 小時內，GUA 的交易價格在 NT$ 0.03797（低點）和 NT$ 0.0469（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 75.25124169186377765，而歷史最低價為 NT$ 1.3048804581613118885。

短期表現方面，GUA 在過去一小時內波動了 +0.44%，過去7 天內波動了 -5.34%。過去一天，總交易量達到 NT$ 299.25K。

SUPERFORTUNE（GUA）市場資訊

排名 No.271 市值 NT$ 4.81MNT$ 4.81M NT$ 4.81M 成交量（24H） NT$ 299.25KNT$ 299.25K NT$ 299.25K 完全稀釋市值 NT$ 38.50MNT$ 38.50M NT$ 38.50M 流通量 125.00M 125.00M 125.00M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 12.50% 所屬公鏈 BSC

SUPERFORTUNE 的目前市值為 NT$ 4.81M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 299.25K。GUA 的流通量為 125.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 38.50M。