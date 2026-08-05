Grvt (GRVT) 今日技術分析 Grvt 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 GRVT 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Grvt 分析的信息。 註 冊

Grvt (GRVT) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.3011 -- +2.17% +201.10% +201.10%

Grvt 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Grvt 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 11 中立 2 買入 13 移動平均線 : 買入 賣出 4 中立 0 買入 10 技術指標 : 賣出 賣出 7 中立 2 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.30069 0.30068 R2 0.30068 0.30067 R1 0.30067 0.30067 PP 0.30066 0.30066 S1 0.30065 0.30065 S2 0.30064 0.30065 S3 0.30063 0.30064

Grvt 市場信號 目前淨掛單量 -0.08M $7.26 M $7.34 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.01M 3 日主動買入 $0.72 M 3 日主動賣出 $0.73 M 7 日主動買賣差額 0.07M 7 日主動買入 $5.20 M 7 日主動賣出 $5.13 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Grvt資金流向 淨流入 GRVTUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.01 M 0.30 2026-08-14 -$0.16 M 0.31 2026-08-13 -$0.02 M 0.33 2026-08-12 -$0.70 M 0.32 2026-08-11 -$23.12 M 0.31 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Grvt (GRVT) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Grvt 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 GRVT / USDC $0.3012 $0.3012 $0.3012 -1.18% 175.69K (USDT) 去交易 GRVT / USDT $0.3019 $0.3019 $0.3019 -1.04% 8.85M (USDT) 去交易