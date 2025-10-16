Alphabet Class A 目前實時價格為 264.89 USD。跟蹤 GOOGLON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 GOOGLON 價格趨勢。Alphabet Class A 目前實時價格為 264.89 USD。跟蹤 GOOGLON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 GOOGLON 價格趨勢。

Alphabet Class A 圖標

Alphabet Class A實時價格 (GOOGLON)

1 GOOGLON 兌換為 USD 的實時價格：

$264.89
$264.89$264.89
+1.79%1D
USD
Alphabet Class A (GOOGLON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:36:15 (UTC+8)

Alphabet Class A（GOOGLON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 254.61
$ 254.61$ 254.61
24H最低價
$ 265.81
$ 265.81$ 265.81
24H最高價

$ 254.61
$ 254.61$ 254.61

$ 265.81
$ 265.81$ 265.81

$ 264.0512601062053
$ 264.0512601062053$ 264.0512601062053

$ 225.81003632470686
$ 225.81003632470686$ 225.81003632470686

-0.22%

+1.79%

+4.00%

+4.00%

Alphabet Class A（GOOGLON）目前實時價格為 $ 264.89。過去 24 小時內，GOOGLON 的交易價格在 $ 254.61$ 265.81 之間波動，市場活躍度顯著。GOOGLON 的歷史最高價為 $ 264.0512601062053，歷史最低價為 $ 225.81003632470686

從短期表現來看，GOOGLON 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.22%，過去 24 小時內變動為 +1.79%，過去 7 天內累計變動為 +4.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Alphabet Class A（GOOGLON）市場資訊

No.1819

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

$ 54.95K
$ 54.95K$ 54.95K

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

8.26K
8.26K 8.26K

8,256.60632972
8,256.60632972 8,256.60632972

ETH

Alphabet Class A 的目前市值為 $ 2.19M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 54.95K。GOOGLON 的流通量為 8.26K，總供應量是 8256.60632972，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.19M

Alphabet Class A（GOOGLON）價格歷史 USD

跟蹤 Alphabet Class A 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +4.6582+1.79%
30天$ +19.82+8.08%
60天$ +84.89+47.16%
90天$ +84.89+47.16%
Alphabet Class A 今日價格變化

今天，GOOGLON 記錄了 $ +4.6582 (+1.79%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Alphabet Class A 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +19.82 (+8.08%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Alphabet Class A 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，GOOGLON 的變化為 $ +84.89 (+47.16%)，從而更廣泛地了解其表現。

Alphabet Class A 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +84.89 (+47.16%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Alphabet Class A（GOOGLON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Alphabet Class A 價格歷史頁面

什麼是Alphabet Class A (GOOGLON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Alphabet Class A在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Alphabet Class A 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 GOOGLON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Alphabet Class A 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Alphabet Class A 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Alphabet Class A 價格預測 (USD)

Alphabet Class A（GOOGLON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Alphabet Class A（GOOGLON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Alphabet Class A 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Alphabet Class A 價格預測

Alphabet Class A（GOOGLON）代幣經濟

了解 Alphabet Class A（GOOGLON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 GOOGLON 代幣的完整經濟學

如何購買Alphabet Class A (GOOGLON)

正在尋找如何購買 Alphabet Class A？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Alphabet Class A。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

GOOGLON 兌換為當地貨幣

Alphabet Class A資源

要更深入地瞭解 Alphabet Class A，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Alphabet Class A網站
區塊查詢

人們還問：關於Alphabet Class A的其他問題

Alphabet Class A（GOOGLON）今日價格是多少？
GOOGLON 實時價格為 264.89 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 GOOGLON 兌 USD 的價格是多少？
目前 GOOGLON 兌 USD 的價格為 $ 264.89。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Alphabet Class A 的市值是多少？
GOOGLON 的市值為 $ 2.19M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
GOOGLON 的流通供應量是多少？
GOOGLON 的流通供應量為 8.26K USD
GOOGLON 的歷史最高價（ATH）是多少？
GOOGLON 的歷史最高價是 264.0512601062053 USD
GOOGLON 的歷史最低價（ATL）是多少？
GOOGLON 的歷史最低價是 225.81003632470686 USD
GOOGLON 的交易量是多少？
GOOGLON 的 24 小時實時交易量為 $ 54.95K USD
GOOGLON 今年會漲嗎？
GOOGLON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 GOOGLON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:36:15 (UTC+8)

Alphabet Class A（GOOGLON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

