Gods Unchained實時價格 (GODS)
Gods Unchained (GODS) 今日實時價格為 NT$ 0.02224，過去 24 小時內變化了 7.87%。目前 GODS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02224 每 GODS。
Gods Unchained 目前市值在 NT$ 9.64M 排名第 #923，流通供應量為 433.30M GODS。過去 24 小時內，GODS 的交易價格在 NT$ 0.0207（低點）和 NT$ 0.02595（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 282.1427240666231314462，而歷史最低價為 NT$ 0.8197492296890221131。
短期表現方面，GODS 在過去一小時內波動了 +2.58%，過去7 天內波動了 +2.58%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.64K。
No.923
86.65%
ETH
Gods Unchained 的目前市值為 NT$ 9.64M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.64K。GODS 的流通量為 433.30M，總供應量是 500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 11.12M。
+2.58%
-7.87%
+2.58%
+2.58%
跟蹤 Gods Unchained 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0607367
|-7.87%
|30天
|NT$ -0.00132
|-5.61%
|60天
|NT$ -0.00459
|-17.11%
|90天
|NT$ -0.01246
|-35.91%
今天，GODS 記錄了 NT$ -0.0607367 (-7.87%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00132 (-5.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，GODS 的變化為 NT$ -0.00459 (-17.11%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.01246 (-35.91%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 Gods Unchained（GODS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
本分析利用人工智慧模型評估 Gods Unchained 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 GODS 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 68% | 看跌 32%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
**市場結構** GODS_USDT 4小時圖現價為0.02824，運行於中樞0.02819上方，處於樞紐體系的中軸位置。MA與EMA短周期組均發出買入信號，價格結構呈現多頭排列。目前價格距離上方R1（0.0286）僅有1.3%的空間。 **動能狀態** MACD金叉確認短期動能已轉向多方。RSI位於中性區間，動能尚未進入過熱狀態。快慢均線組同向發出買入信號，指標一致性較高，波動率維持收斂態勢。 **關鍵價位** 上方阻力R1位於0.0286（+1.3%），R2位於0.02899（+2.7%）。下方支撐S1位於0.0278（-1.6%），S2位於0.02739（-3.0%）。近期價位密集分布於中樞±2%區間內。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Gods Unchained 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Gods Unchained（GODS）是一種運行在以太坊平台上的加密貨幣代幣。它主要與Gods Unchained交易卡遊戲相關，作為遊戲內的貨幣。該遊戲利用區塊鏈技術確保數位資產的真實所有權，GODS代幣用於購買卡片並參與遊戲的玩家獲利模式。該代幣的發行基於ERC-20標準，這是一種在以太坊區塊鏈上發行和實施代幣的流行協議。GODS代幣在Gods Unchained生態系統中起著關鍵作用，促進交易並激勵玩家參與。
準備好開始使用 Gods Unchained 了嗎？在 MEXC 購買 GODS 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Gods Unchained 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Gods Unchained (GODS) 購買之旅。
擁有 Gods Unchained 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
在 MEXC 上購買 Gods Unchained (GODS) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費
除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！
Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).
要更深入地瞭解 Gods Unchained，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
使用槓桿做多或做空 GODS。在 MEXC 上探索 GODSUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
探索現貨和合約市場，查看 Gods Unchained 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。