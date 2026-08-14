買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
Gods Unchained 目前實時價格為 0.02224 TWD。GODS 市值為 9,636,560.96190048 TWD。追蹤台灣的 GODS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Gods Unchained 目前實時價格為 0.02224 TWD。GODS 市值為 9,636,560.96190048 TWD。追蹤台灣的 GODS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 GODS

GODS 價格資訊

GODS 介紹

GODS 白皮書

GODS 幣種官網

GODS 代幣經濟

GODS 價格預測

GODS 價格歷史

GODS 購買指南

GODS 兌換法幣計算

GODS 現貨

GODS U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Gods Unchained 圖標

Gods Unchained實時價格 (GODS)

1 GODS 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.7110128
NT$0.7110128NT$0.7110128
-7.87%1D
TWD
Gods Unchained (GODS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:56:43 (UTC+8)

Gods Unchained 今日價格

Gods Unchained (GODS) 今日實時價格為 NT$ 0.02224，過去 24 小時內變化了 7.87%。目前 GODS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02224 每 GODS。

Gods Unchained 目前市值在 NT$ 9.64M 排名第 #923，流通供應量為 433.30M GODS。過去 24 小時內，GODS 的交易價格在 NT$ 0.0207（低點）和 NT$ 0.02595（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 282.1427240666231314462，而歷史最低價為 NT$ 0.8197492296890221131

短期表現方面，GODS 在過去一小時內波動了 +2.58%，過去7 天內波動了 +2.58%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.64K

Gods Unchained（GODS）市場資訊

No.923

NT$ 9.64M
NT$ 9.64MNT$ 9.64M

NT$ 58.64K
NT$ 58.64KNT$ 58.64K

NT$ 11.12M
NT$ 11.12MNT$ 11.12M

433.30M
433.30M 433.30M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

86.65%

ETH

Gods Unchained 的目前市值為 NT$ 9.64M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.64K。GODS 的流通量為 433.30M，總供應量是 500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 11.12M

Gods Unchained 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0207
NT$ 0.0207NT$ 0.0207
24H最低價
NT$ 0.02595
NT$ 0.02595NT$ 0.02595
24H最高價

NT$ 0.0207
NT$ 0.0207NT$ 0.0207

NT$ 0.02595
NT$ 0.02595NT$ 0.02595

NT$ 282.1427240666231314462
NT$ 282.1427240666231314462NT$ 282.1427240666231314462

NT$ 0.8197492296890221131
NT$ 0.8197492296890221131NT$ 0.8197492296890221131

+2.58%

-7.87%

+2.58%

+2.58%

Gods Unchained（GODS）價格歷史 TWD

跟蹤 Gods Unchained 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0607367-7.87%
30天NT$ -0.00132-5.61%
60天NT$ -0.00459-17.11%
90天NT$ -0.01246-35.91%
Gods Unchained 今日價格變化

今天，GODS 記錄了 NT$ -0.0607367 (-7.87%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Gods Unchained 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00132 (-5.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Gods Unchained 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，GODS 的變化為 NT$ -0.00459 (-17.11%)，從而更廣泛地了解其表現。

Gods Unchained 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.01246 (-35.91%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Gods Unchained（GODS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Gods Unchained 價格歷史頁面

Gods Unchained 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Gods Unchained 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Gods Unchained 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 GODS 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 68% | 看跌 32%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

**市場結構** GODS_USDT 4小時圖現價為0.02824，運行於中樞0.02819上方，處於樞紐體系的中軸位置。MA與EMA短周期組均發出買入信號，價格結構呈現多頭排列。目前價格距離上方R1（0.0286）僅有1.3%的空間。 **動能狀態** MACD金叉確認短期動能已轉向多方。RSI位於中性區間，動能尚未進入過熱狀態。快慢均線組同向發出買入信號，指標一致性較高，波動率維持收斂態勢。 **關鍵價位** 上方阻力R1位於0.0286（+1.3%），R2位於0.02899（+2.7%）。下方支撐S1位於0.0278（-1.6%），S2位於0.02739（-3.0%）。近期價位密集分布於中樞±2%區間內。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Gods Unchained 的價格？

GODS代幣的價格受以下因素影響：1）遊戲的採用率與活躍玩家數量的增長；2）錦標賽參賽情況與電子競技賽事；3）NFT卡牌交易量與市場平台活動；4）代幣在治理投票與獎勵中的實用性；5）合作夥伴關係的公告；6）整體加密貨幣市場的情緒；7）邊玩邊賺遊戲產業的趨勢；8）代幣供應機制與質押獎勵；9）開發者更新與新功能；10）更廣泛的GameFi生態系統表現。

為什麼人們想知道 Gods Unchained 今天的價格？

人們希望了解今日 GODS 的價格，主要有以下幾個原因：進行交易決策、管理投資組合、把握買賣時機、追蹤投資績效、與其他遊戲代幣做比較、研判市場趨勢，以及評估該遊戲的「邊玩邊賺」潛力。

Gods Unchained 的價格預測

Gods Unchained（GODS）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，GODS 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Gods Unchained (GODS) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Gods Unchained 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Gods Unchained 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Gods Unchained 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 GODS 2026–2027 年價格的預測。

關於 Gods Unchained

Gods Unchained（GODS）是一種運行在以太坊平台上的加密貨幣代幣。它主要與Gods Unchained交易卡遊戲相關，作為遊戲內的貨幣。該遊戲利用區塊鏈技術確保數位資產的真實所有權，GODS代幣用於購買卡片並參與遊戲的玩家獲利模式。該代幣的發行基於ERC-20標準，這是一種在以太坊區塊鏈上發行和實施代幣的流行協議。GODS代幣在Gods Unchained生態系統中起著關鍵作用，促進交易並激勵玩家參與。

如何在台灣購買和投資 Gods Unchained

準備好開始使用 Gods Unchained 了嗎？在 MEXC 購買 GODS 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Gods Unchained 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Gods Unchained (GODS) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Gods Unchained 將立即存入您的錢包。
Gods Unchained (GODS) 購買教程

Gods Unchained 能做什麼？

擁有 Gods Unchained 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Gods Unchained (GODS) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Gods Unchained資源

要更深入地瞭解 Gods Unchained，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Gods Unchained網站
區塊查詢

類別 :

Action GamesCard GamesCoinList Launchpad

人們還問：關於Gods Unchained的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:56:43 (UTC+8)

Gods Unchained（GODS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Gods Unchained 的更多資訊

GODSUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 GODS。在 MEXC 上探索 GODSUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Gods Unchained (GODS) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Gods Unchained 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
GODS/USDT
NT$0.7103734
NT$0.7103734NT$0.7103734
-7.99%
2.45M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.966816
NT$2.966816NT$2.966816

+388.42%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18660889
NT$0.18660889NT$0.18660889

-1.11%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.457171
NT$0.457171NT$0.457171

-25.90%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.149814
NT$9.149814NT$9.149814

+23.04%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4276333
NT$9.4276333NT$9.4276333

+5.96%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.966816
NT$2.966816NT$2.966816

+388.42%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.4691727
NT$8.4691727NT$8.4691727

+128.82%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.373799634
NT$0.373799634NT$0.373799634

+79.08%

Heima

Heima

HEI

NT$5.6187275
NT$5.6187275NT$5.6187275

+43.66%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.4261255
NT$28.4261255NT$28.4261255

+25.79%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

GODS 兌 TWD 計算器

數量

GODS
GODS
TWD
TWD

1 GODS = 0.7110128 TWD