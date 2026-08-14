Gods Unchained 今日價格

Gods Unchained (GODS) 今日實時價格為 NT$ 0.02224，過去 24 小時內變化了 7.87%。目前 GODS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02224 每 GODS。

Gods Unchained 目前市值在 NT$ 9.64M 排名第 #923，流通供應量為 433.30M GODS。過去 24 小時內，GODS 的交易價格在 NT$ 0.0207（低點）和 NT$ 0.02595（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 282.1427240666231314462，而歷史最低價為 NT$ 0.8197492296890221131。

短期表現方面，GODS 在過去一小時內波動了 +2.58%，過去7 天內波動了 +2.58%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.64K。

Gods Unchained（GODS）市場資訊

排名 No.923 市值 NT$ 9.64MNT$ 9.64M NT$ 9.64M 成交量（24H） NT$ 58.64KNT$ 58.64K NT$ 58.64K 完全稀釋市值 NT$ 11.12MNT$ 11.12M NT$ 11.12M 流通量 433.30M 433.30M 433.30M 最大供應量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 總供應量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 流通率 86.65% 所屬公鏈 ETH

Gods Unchained 的目前市值為 NT$ 9.64M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.64K。GODS 的流通量為 433.30M，總供應量是 500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 11.12M。