Goatcoin 目前實時價格為 0.0003895 USD。跟蹤 GOATCOIN 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 GOATCOIN 價格趨勢。

Goatcoin 圖標

Goatcoin實時價格 (GOATCOIN)

1 GOATCOIN 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0003894
$0.0003894
+40.17%1D
USD
Goatcoin (GOATCOIN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:36:08 (UTC+8)

Goatcoin（GOATCOIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0002172
$ 0.0002172
24H最低價
$ 0.0005071
$ 0.0005071
24H最高價

$ 0.0002172
$ 0.0002172

$ 0.0005071
$ 0.0005071

--
--

--
--

+11.12%

+40.17%

+77.85%

+77.85%

Goatcoin（GOATCOIN）目前實時價格為 $ 0.0003895。過去 24 小時內，GOATCOIN 的交易價格在 $ 0.0002172$ 0.0005071 之間波動，市場活躍度顯著。GOATCOIN 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，GOATCOIN 在過去 1 小時內的價格變動為 +11.12%，過去 24 小時內變動為 +40.17%，過去 7 天內累計變動為 +77.85%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Goatcoin（GOATCOIN）市場資訊

--
--

$ 52.92K
$ 52.92K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

Goatcoin 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 52.92K。GOATCOIN 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

Goatcoin（GOATCOIN）價格歷史 USD

跟蹤 Goatcoin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.000111594+40.17%
30天$ -0.0002335-37.48%
60天$ -0.0090605-95.88%
90天$ -0.0016105-80.53%
Goatcoin 今日價格變化

今天，GOATCOIN 記錄了 $ +0.000111594 (+40.17%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Goatcoin 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0002335 (-37.48%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Goatcoin 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，GOATCOIN 的變化為 $ -0.0090605 (-95.88%)，從而更廣泛地了解其表現。

Goatcoin 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0016105 (-80.53%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Goatcoin（GOATCOIN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Goatcoin 價格歷史頁面

什麼是Goatcoin (GOATCOIN)

GOAT 是社群驅動的動物類 memecoin，源自「Greatest Of All Time」，並結合 Dogecoin 歷史梗，形成懷舊與趣味化敘事。

Goatcoin在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Goatcoin 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 GOATCOIN 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Goatcoin 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Goatcoin 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Goatcoin 價格預測 (USD)

Goatcoin（GOATCOIN）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Goatcoin（GOATCOIN）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Goatcoin 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Goatcoin 價格預測

Goatcoin（GOATCOIN）代幣經濟

了解 Goatcoin（GOATCOIN）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 GOATCOIN 代幣的完整經濟學

如何購買Goatcoin (GOATCOIN)

正在尋找如何購買 Goatcoin？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Goatcoin。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

GOATCOIN 兌換為當地貨幣

1 Goatcoin（GOATCOIN）至 VND
10.2496925
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 AUD
A$0.00059204
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 GBP
0.00028823
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 EUR
0.000331075
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 USD
$0.0003895
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 MYR
RM0.0016359
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 TRY
0.016323945
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 JPY
¥0.059204
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 ARS
ARS$0.581340435
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 RUB
0.030867875
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 INR
0.034365585
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 IDR
Rp6.49166407
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 PHP
0.022922075
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 EGP
￡E.0.0184623
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 BRL
R$0.002091615
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 CAD
C$0.000541405
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 BDT
0.04763585
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 NGN
0.568611575
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 COP
$1.5038595
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 ZAR
R.0.00670719
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 UAH
0.016394055
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 TZS
T.Sh.0.961726135
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 VES
Bs0.082574
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 CLP
$0.36613
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 PKR
Rs0.1103064
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 KZT
0.209406885
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 THB
฿0.01272107
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 TWD
NT$0.011945965
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 AED
د.إ0.001429465
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 CHF
Fr0.000307705
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 HKD
HK$0.00302252
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 AMD
֏0.14957579
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 MAD
.د.م0.00359119
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 MXN
$0.007170695
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 SAR
ريال0.001460625
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 ETB
Br0.059535075
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 KES
KSh0.050319505
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 JOD
د.أ0.0002761555
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 PLN
0.001413885
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 RON
лв0.00169822
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 SEK
kr0.003649615
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 BGN
лв0.00065436
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 HUF
Ft0.13026438
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 CZK
0.00813276
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 KWD
د.ك0.000119187
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 ILS
0.001265875
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 BOB
Bs0.002683655
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 AZN
0.00066215
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 TJS
SM0.003626245
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 GEL
0.001055545
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 AOA
Kz0.355056515
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 BHD
.د.ب0.0001468415
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 BMD
$0.0003895
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 DKK
kr0.002496695
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 HNL
L0.010247745
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 MUR
0.01771446
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 NAD
$0.006703295
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 NOK
kr0.003891105
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 NZD
$0.000673835
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 PAB
B/.0.0003895
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 PGK
K0.001639795
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 QAR
ر.ق0.001421675
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 RSD
дин.0.039218755
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 UZS
soʻm4.692770005
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 ALL
L0.032363555
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 ANG
ƒ0.000697205
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 AWG
ƒ0.000697205
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 BBD
$0.000779
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 BAM
KM0.00065436
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 BIF
Fr1.1455195
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 BND
$0.000502455
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 BSD
$0.0003895
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 JMD
$0.06236674
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 KHR
1.56425537
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 KMF
Fr0.165148
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 LAK
8.467391135
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 LKR
රු0.118100295
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 MDL
L0.00663708
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 MGA
Ar1.75450275
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 MOP
P0.003112105
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 MVR
0.00595935
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 MWK
MK0.67387395
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 MZN
MT0.02488905
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 NPR
रु0.054604005
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 PYG
2.762334
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 RWF
Fr0.5643855
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 SBD
$0.00320948
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 SCR
0.00539847
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 SRD
$0.015474835
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 SVC
$0.003400335
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 SZL
L0.00674614
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 TMT
m0.001367145
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 TND
د.ت0.001142793
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 TTD
$0.002636915
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 UGX
Sh1.352344
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 XAF
Fr0.2192885
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 XCD
$0.00105165
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 XOF
Fr0.2192885
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 XPF
Fr0.039729
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 BWP
P0.005550375
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 BZD
$0.000779
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 CVE
$0.036928495
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 DJF
Fr0.0689415
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 DOP
$0.024916315
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 DZD
د.ج0.05062721
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 FJD
$0.000891955
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 GNF
Fr3.3867025
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 GTQ
Q0.00297578
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 GYD
$0.081362655
1 Goatcoin（GOATCOIN）至 ISK
kr0.047519

要更深入地瞭解 Goatcoin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

人們還問：關於Goatcoin的其他問題

Goatcoin（GOATCOIN）今日價格是多少？
GOATCOIN 實時價格為 0.0003895 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 GOATCOIN 兌 USD 的價格是多少？
目前 GOATCOIN 兌 USD 的價格為 $ 0.0003895。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Goatcoin 的市值是多少？
GOATCOIN 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
GOATCOIN 的流通供應量是多少？
GOATCOIN 的流通供應量為 -- USD
GOATCOIN 的歷史最高價（ATH）是多少？
GOATCOIN 的歷史最高價是 -- USD
GOATCOIN 的歷史最低價（ATL）是多少？
GOATCOIN 的歷史最低價是 -- USD
GOATCOIN 的交易量是多少？
GOATCOIN 的 24 小時實時交易量為 $ 52.92K USD
GOATCOIN 今年會漲嗎？
GOATCOIN 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 GOATCOIN 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:36:08 (UTC+8)

Goatcoin（GOATCOIN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

GOATCOIN 兌 USD 計算器

數量

GOATCOIN
GOATCOIN
USD
USD

1 GOATCOIN = 0.0003895 USD

交易 GOATCOIN

GOATCOIN/USDT
$0.0003894
$0.0003894
+40.07%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

$115,151.90

$4,143.18

$0.04984

$199.25

$5.4894

$4,143.18

$115,151.90

$199.25

$2.6209

$0.20223

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2229

$0.002035

$0.000000000000000000005000

$0.2229

$0.0000000961

$0.04290

$0.0000000000000000275

