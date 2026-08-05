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GMX (GMX) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $6.664 -- +3.06% +11.15% -1.29%

GMX 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 GMX 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 17 中立 1 買入 8 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 13 中立 0 買入 1 技術指標 : 買入 賣出 4 中立 1 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 6.6546 6.6543 R2 6.6543 6.6539 R1 6.6536 6.6537 PP 6.6533 6.6533 S1 6.6526 6.6529 S2 6.6523 6.6527 S3 6.6516 6.6523

GMX 市場信號 目前淨掛單量 -0.01M $1.32 M $1.33 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.01M 3 日主動買入 $0.10 M 3 日主動賣出 $0.09 M 7 日主動買賣差額 0.02M 7 日主動買入 $0.19 M 7 日主動賣出 $0.17 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 GMX資金流向 淨流入 GMXUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.00 M 6.68 2026-08-14 -$0.02 M 6.67 2026-08-13 $0.02 M 6.59 2026-08-12 -$0.01 M 6.53 2026-08-11 $0.02 M 6.47 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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