The Gamestop Bull 今日價格

The Gamestop Bull (GMEBULL) 今日實時價格為 NT$ 0.00001338，過去 24 小時內變化了 0.45%。目前 GMEBULL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00001338 每 GMEBULL。

The Gamestop Bull 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- GMEBULL。過去 24 小時內，GMEBULL 的交易價格在 NT$ 0.00001282（低點）和 NT$ 0.00001724（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，GMEBULL 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 -25.09%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.01K。

The Gamestop Bull（GMEBULL）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 54.01KNT$ 54.01K NT$ 54.01K 完全稀釋市值 NT$ 13.38KNT$ 13.38K NT$ 13.38K 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 SOL

The Gamestop Bull 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.01K。GMEBULL 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 13.38K。