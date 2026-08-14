gitlawb 今日價格

gitlawb (GITLAWB) 今日實時價格為 NT$ 0.00002047，過去 24 小時內變化了 3.64%。目前 GITLAWB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00002047 每 GITLAWB。

gitlawb 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- GITLAWB。過去 24 小時內，GITLAWB 的交易價格在 NT$ 0.00001944（低點）和 NT$ 0.00002065（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，GITLAWB 在過去一小時內波動了 -0.83%，過去7 天內波動了 -17.90%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.44K。

gitlawb（GITLAWB）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 55.44KNT$ 55.44K NT$ 55.44K 完全稀釋市值 NT$ 2.05MNT$ 2.05M NT$ 2.05M 流通量 ---- -- 總供應量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 所屬公鏈 BASE

gitlawb 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.44K。GITLAWB 的流通量為 --，總供應量是 100000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.05M。