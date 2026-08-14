買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
gitlawb 目前實時價格為 0.00002047 TWD。GITLAWB 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 GITLAWB 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！gitlawb 目前實時價格為 0.00002047 TWD。GITLAWB 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 GITLAWB 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 GITLAWB

GITLAWB 價格資訊

GITLAWB 介紹

GITLAWB 代幣經濟

GITLAWB 價格預測

GITLAWB 價格歷史

GITLAWB 購買指南

GITLAWB 兌換法幣計算

GITLAWB 現貨

GITLAWB U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

gitlawb 圖標

gitlawb實時價格 (GITLAWB)

1 GITLAWB 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.0006544259
NT$0.0006544259NT$0.0006544259
+3.64%1D
TWD
gitlawb (GITLAWB) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:55:24 (UTC+8)

gitlawb 今日價格

gitlawb (GITLAWB) 今日實時價格為 NT$ 0.00002047，過去 24 小時內變化了 3.64%。目前 GITLAWB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00002047 每 GITLAWB。

gitlawb 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- GITLAWB。過去 24 小時內，GITLAWB 的交易價格在 NT$ 0.00001944（低點）和 NT$ 0.00002065（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，GITLAWB 在過去一小時內波動了 -0.83%，過去7 天內波動了 -17.90%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.44K

gitlawb（GITLAWB）市場資訊

--
----

NT$ 55.44K
NT$ 55.44KNT$ 55.44K

NT$ 2.05M
NT$ 2.05MNT$ 2.05M

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

BASE

gitlawb 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.44K。GITLAWB 的流通量為 --，總供應量是 100000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.05M

gitlawb 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00001944
NT$ 0.00001944NT$ 0.00001944
24H最低價
NT$ 0.00002065
NT$ 0.00002065NT$ 0.00002065
24H最高價

NT$ 0.00001944
NT$ 0.00001944NT$ 0.00001944

NT$ 0.00002065
NT$ 0.00002065NT$ 0.00002065

--
----

--
----

-0.83%

+3.64%

-17.90%

-17.90%

gitlawb（GITLAWB）價格歷史 TWD

跟蹤 gitlawb 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0000229845+3.64%
30天NT$ -0.00001848-47.45%
60天NT$ -0.00007281-78.06%
90天NT$ -0.00026223-92.76%
gitlawb 今日價格變化

今天，GITLAWB 記錄了 NT$ +0.0000229845 (+3.64%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

gitlawb 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00001848 (-47.45%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

gitlawb 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，GITLAWB 的變化為 NT$ -0.00007281 (-78.06%)，從而更廣泛地了解其表現。

gitlawb 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00026223 (-92.76%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 gitlawb（GITLAWB）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 gitlawb 價格歷史頁面

gitlawb 分析

本分析利用人工智慧模型評估 gitlawb 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

gitlawb 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 GITLAWB 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

**市場結構** GITLAWB_USDT 4小時圖現價為 4.814E-5，位於支撐位 4.87E-5 下方，跌幅約 1.15%。MA 與 EMA 組合呈現買入佔比，價格運行於 S1（4.73E-5）上方 1.78%，處於支撐區間下沿至 S1 之間的窄幅區間內。 **動能狀態** MACD 形成金叉信號，快慢均線組合（MA 3-4 檔、EMA 5-6 檔）同步指向買入區域。RSI 報告中性讀數，短周期動能呈現集中向上趨勢，波動率尚未出現明顯擴張。 **關鍵價格位** 上方 R1 位於 4.99E-5（較現價高 +3.66%），R2 位於 5.13E-5（較現價高 +6.56%），構成近期阻力帶。下方 S1 位於 4.73E-5（較現價低 -1.74%）為近期支撐，S2 位於 4.61E-5（較現價低 -4.24%）則為遠端參考價格。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

gitlawb 的價格預測

gitlawb（GITLAWB）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，GITLAWB 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
gitlawb (GITLAWB) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，gitlawb 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 gitlawb 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 gitlawb 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 GITLAWB 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 gitlawb

準備好開始使用 gitlawb 了嗎？在 MEXC 購買 GITLAWB 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 gitlawb 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 gitlawb (GITLAWB) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，gitlawb 將立即存入您的錢包。
gitlawb (GITLAWB) 購買教程

gitlawb 能做什麼？

擁有 gitlawb 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 gitlawb (GITLAWB) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是gitlawb (GITLAWB)

AI 原生網際網路的 Git 層。以 DID（去中心化身份）取代帳戶體系。每一次提交都由 AI Agent 或真人簽名。

gitlawb資源

要更深入地瞭解 gitlawb，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

類別 :

Artificial Intelligence (AI)Bankr EcosystemBase Ecosystem

人們還問：關於gitlawb的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:55:24 (UTC+8)

gitlawb（GITLAWB）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 gitlawb 的更多資訊

GITLAWBUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 GITLAWB。在 MEXC 上探索 GITLAWBUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 gitlawb (GITLAWB) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 gitlawb 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
GITLAWB/USD1
NT$0.0006525077
NT$0.0006525077NT$0.0006525077
+2.92%
2.63B (USDT)
GITLAWB/USDT
NT$0.0006579426
NT$0.0006579426NT$0.0006579426
+4.67%
2.75B (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9856783
NT$2.9856783NT$2.9856783

+391.52%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18705647
NT$0.18705647NT$0.18705647

-0.88%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.457171
NT$0.457171NT$0.457171

-25.90%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.153011
NT$9.153011NT$9.153011

+23.08%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3921466
NT$9.3921466NT$9.3921466

+5.56%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9856783
NT$2.9856783NT$2.9856783

+391.52%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.3588762
NT$8.3588762NT$8.3588762

+125.84%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.372981202
NT$0.372981202NT$0.372981202

+78.69%

Heima

Heima

HEI

NT$5.457279
NT$5.457279NT$5.457279

+39.54%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.7979366
NT$28.7979366NT$28.7979366

+27.43%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

GITLAWB 兌 TWD 計算器

數量

GITLAWB
GITLAWB
TWD
TWD

1 GITLAWB = 0.0006544259 TWD