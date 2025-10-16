GG3 目前實時價格為 0.00619 USD。跟蹤 GGX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 GGX 價格趨勢。GG3 目前實時價格為 0.00619 USD。跟蹤 GGX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 GGX 價格趨勢。

GG3實時價格 (GGX)

1 GGX 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00619
-1.11%1D
USD
GG3 (GGX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:35:56 (UTC+8)

GG3（GGX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00615
24H最低價
$ 0.0067
24H最高價

$ 0.00615
$ 0.0067
--
--
-0.17%

-1.11%

-16.36%

-16.36%

GG3（GGX）目前實時價格為 $ 0.00619。過去 24 小時內，GGX 的交易價格在 $ 0.00615$ 0.0067 之間波動，市場活躍度顯著。GGX 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，GGX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.17%，過去 24 小時內變動為 -1.11%，過去 7 天內累計變動為 -16.36%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GG3（GGX）市場資訊

--
$ 51.63K
$ 6.19M
--
1,000,000,000
BSC

GG3 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 51.63K。GGX 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.19M

GG3（GGX）價格歷史 USD

跟蹤 GG3 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0000695-1.11%
30天$ -0.00681-52.39%
60天$ -0.01745-73.82%
90天$ -0.02642-81.02%
GG3 今日價格變化

今天，GGX 記錄了 $ -0.0000695 (-1.11%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

GG3 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00681 (-52.39%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

GG3 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，GGX 的變化為 $ -0.01745 (-73.82%)，從而更廣泛地了解其表現。

GG3 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.02642 (-81.02%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 GG3（GGX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 GG3 價格歷史頁面

什麼是GG3 (GGX)

GG3 透過業界首創的 AI Agents 群體技術，開創智慧社群互動新紀元，並從 X（前身為 Twitter）、YouTube、Discord、Telegram、Steam 及 Twitch 等主流平台中學習。分析超過 100,000 款 Steam 遊戲與用戶行為數據，GG3 以個人化、AI 驅動的體驗，成功連結 Web2 與 Web3 世界。

GG3在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 GG3 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 GGX 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 GG3 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 GG3 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

GG3 價格預測 (USD)

GG3（GGX）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 GG3（GGX）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 GG3 的長期和短期價格預測。

現在就查看 GG3 價格預測

GG3（GGX）代幣經濟

了解 GG3（GGX）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 GGX 代幣的完整經濟學

如何購買GG3 (GGX)

正在尋找如何購買 GG3？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買GG3。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

GGX 兌換為當地貨幣

1 GG3（GGX）至 VND
162.88985
1 GG3（GGX）至 AUD
A$0.0094088
1 GG3（GGX）至 GBP
0.0045806
1 GG3（GGX）至 EUR
0.0052615
1 GG3（GGX）至 USD
$0.00619
1 GG3（GGX）至 MYR
RM0.025998
1 GG3（GGX）至 TRY
0.2594229
1 GG3（GGX）至 JPY
¥0.94088
1 GG3（GGX）至 ARS
ARS$9.2387607
1 GG3（GGX）至 RUB
0.4905575
1 GG3（GGX）至 INR
0.5461437
1 GG3（GGX）至 IDR
Rp103.1666254
1 GG3（GGX）至 PHP
0.3642815
1 GG3（GGX）至 EGP
￡E.0.293406
1 GG3（GGX）至 BRL
R$0.0332403
1 GG3（GGX）至 CAD
C$0.0086041
1 GG3（GGX）至 BDT
0.757037
1 GG3（GGX）至 NGN
9.0364715
1 GG3（GGX）至 COP
$23.89959
1 GG3（GGX）至 ZAR
R.0.1065918
1 GG3（GGX）至 UAH
0.2605371
1 GG3（GGX）至 TZS
T.Sh.15.2839147
1 GG3（GGX）至 VES
Bs1.31228
1 GG3（GGX）至 CLP
$5.8186
1 GG3（GGX）至 PKR
Rs1.753008
1 GG3（GGX）至 KZT
3.3279297
1 GG3（GGX）至 THB
฿0.2021654
1 GG3（GGX）至 TWD
NT$0.1898473
1 GG3（GGX）至 AED
د.إ0.0227173
1 GG3（GGX）至 CHF
Fr0.0048901
1 GG3（GGX）至 HKD
HK$0.0480344
1 GG3（GGX）至 AMD
֏2.3770838
1 GG3（GGX）至 MAD
.د.م0.0570718
1 GG3（GGX）至 MXN
$0.1139579
1 GG3（GGX）至 SAR
ريال0.0232125
1 GG3（GGX）至 ETB
Br0.9461415
1 GG3（GGX）至 KES
KSh0.7996861
1 GG3（GGX）至 JOD
د.أ0.00438871
1 GG3（GGX）至 PLN
0.0224697
1 GG3（GGX）至 RON
лв0.0269884
1 GG3（GGX）至 SEK
kr0.0580003
1 GG3（GGX）至 BGN
лв0.0103992
1 GG3（GGX）至 HUF
Ft2.0701836
1 GG3（GGX）至 CZK
0.1292472
1 GG3（GGX）至 KWD
د.ك0.00189414
1 GG3（GGX）至 ILS
0.0201175
1 GG3（GGX）至 BOB
Bs0.0426491
1 GG3（GGX）至 AZN
0.010523
1 GG3（GGX）至 TJS
SM0.0576289
1 GG3（GGX）至 GEL
0.0167749
1 GG3（GGX）至 AOA
Kz5.6426183
1 GG3（GGX）至 BHD
.د.ب0.00233363
1 GG3（GGX）至 BMD
$0.00619
1 GG3（GGX）至 DKK
kr0.0396779
1 GG3（GGX）至 HNL
L0.1628589
1 GG3（GGX）至 MUR
0.2815212
1 GG3（GGX）至 NAD
$0.1065299
1 GG3（GGX）至 NOK
kr0.0618381
1 GG3（GGX）至 NZD
$0.0107087
1 GG3（GGX）至 PAB
B/.0.00619
1 GG3（GGX）至 PGK
K0.0263694
1 GG3（GGX）至 QAR
ر.ق0.0225935
1 GG3（GGX）至 RSD
дин.0.6232711
1 GG3（GGX）至 UZS
soʻm74.5782961
1 GG3（GGX）至 ALL
L0.5143271
1 GG3（GGX）至 ANG
ƒ0.0110801
1 GG3（GGX）至 AWG
ƒ0.0110801
1 GG3（GGX）至 BBD
$0.01238
1 GG3（GGX）至 BAM
KM0.0103992
1 GG3（GGX）至 BIF
Fr18.20479
1 GG3（GGX）至 BND
$0.0079851
1 GG3（GGX）至 BSD
$0.00619
1 GG3（GGX）至 JMD
$0.9911428
1 GG3（GGX）至 KHR
24.8594114
1 GG3（GGX）至 KMF
Fr2.62456
1 GG3（GGX）至 LAK
134.5652147
1 GG3（GGX）至 LKR
රු1.8768699
1 GG3（GGX）至 MDL
L0.1054776
1 GG3（GGX）至 MGA
Ar27.882855
1 GG3（GGX）至 MOP
P0.0494581
1 GG3（GGX）至 MVR
0.094707
1 GG3（GGX）至 MWK
MK10.709319
1 GG3（GGX）至 MZN
MT0.395541
1 GG3（GGX）至 NPR
रु0.8677761
1 GG3（GGX）至 PYG
43.58998
1 GG3（GGX）至 RWF
Fr8.96931
1 GG3（GGX）至 SBD
$0.0510056
1 GG3（GGX）至 SCR
0.0857934
1 GG3（GGX）至 SRD
$0.2459287
1 GG3（GGX）至 SVC
$0.0540387
1 GG3（GGX）至 SZL
L0.1072108
1 GG3（GGX）至 TMT
m0.0217269
1 GG3（GGX）至 TND
د.ت0.01816146
1 GG3（GGX）至 TTD
$0.0419063
1 GG3（GGX）至 UGX
Sh21.49168
1 GG3（GGX）至 XAF
Fr3.48497
1 GG3（GGX）至 XCD
$0.016713
1 GG3（GGX）至 XOF
Fr3.48497
1 GG3（GGX）至 XPF
Fr0.63138
1 GG3（GGX）至 BWP
P0.0882075
1 GG3（GGX）至 BZD
$0.01238
1 GG3（GGX）至 CVE
$0.5868739
1 GG3（GGX）至 DJF
Fr1.09563
1 GG3（GGX）至 DOP
$0.3959743
1 GG3（GGX）至 DZD
د.ج0.8045762
1 GG3（GGX）至 FJD
$0.0141751
1 GG3（GGX）至 GNF
Fr53.82205
1 GG3（GGX）至 GTQ
Q0.0472916
1 GG3（GGX）至 GYD
$1.2930291
1 GG3（GGX）至 ISK
kr0.75518

GG3資源

要更深入地瞭解 GG3，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方GG3網站
區塊查詢

人們還問：關於GG3的其他問題

GG3（GGX）今日價格是多少？
GGX 實時價格為 0.00619 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 GGX 兌 USD 的價格是多少？
目前 GGX 兌 USD 的價格為 $ 0.00619。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
GG3 的市值是多少？
GGX 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
GGX 的流通供應量是多少？
GGX 的流通供應量為 -- USD
GGX 的歷史最高價（ATH）是多少？
GGX 的歷史最高價是 -- USD
GGX 的歷史最低價（ATL）是多少？
GGX 的歷史最低價是 -- USD
GGX 的交易量是多少？
GGX 的 24 小時實時交易量為 $ 51.63K USD
GGX 今年會漲嗎？
GGX 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 GGX 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:35:56 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

