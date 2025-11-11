Grand Gangsta City 是一款由 Sei Network 提供支援的開放世界 Web3 遊戲。深入龐大的虛擬城市，完成任務，組成你的幫派，贏取真實獎勵。擁有載具，自訂角色，並與栩栩如生的 NPC 和玩家世界互動。借助區塊鏈技術，你所有的遊戲內資產都真正屬於你——安全、可交易且去中心化。