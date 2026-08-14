Goldfish Gold 今日價格

Goldfish Gold (GGBR) 今日實時價格為 NT$ 4.363，過去 24 小時內變化了 3.11%。目前 GGBR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 4.363 每 GGBR。

Goldfish Gold 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3848，流通供應量為 0.00 GGBR。過去 24 小時內，GGBR 的交易價格在 NT$ 4.189（低點）和 NT$ 4.363（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 249.221657121904268325，而歷史最低價為 NT$ 98.43096729689124822。

短期表現方面，GGBR 在過去一小時內波動了 +4.07%，過去7 天內波動了 +0.55%。過去一天，總交易量達到 NT$ 52.35K。

Goldfish Gold（GGBR）市場資訊

排名 No.3848 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 52.35KNT$ 52.35K NT$ 52.35K 完全稀釋市值 NT$ 109.08MNT$ 109.08M NT$ 109.08M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 25,000,000 25,000,000 25,000,000 總供應量 25,000,000 25,000,000 25,000,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 ETH

Goldfish Gold 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 52.35K。GGBR 的流通量為 0.00，總供應量是 25000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 109.08M。