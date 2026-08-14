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Gravity (G) 今日技術分析

Gravity (G) 今日技術分析

Gravity 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 G 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Gravity 分析的信息。

Gravity (G) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$0.003673--+2.11%+4.10%+2.94%
了解更多關於 Gravity 價格

Gravity 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Gravity 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

強烈賣出賣出中立買入強烈買入
買入
賣出 5
中立 4
買入 17
移動平均線:強烈買入賣出 0中立 0買入 14
技術指標:賣出賣出 5中立 4買入 3
名稱
經典
斐波那契
R3
0.003676
0.003676
R2
0.003676
0.003675
R1
0.003675
0.003675
PP
0.003675
0.003675
S1
0.003674
0.003674
S2
0.003674
0.003674
S3
0.003673
0.003674

Gravity 市場信號

目前淨掛單量
-0.42M
$1.45 M
$1.87 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.01M
3 日主動買入
$0.03 M
3 日主動賣出
$0.02 M
7 日主動買賣差額
0.01M
7 日主動買入
$0.12 M
7 日主動賣出
$0.11 M

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

Gravity資金流向

淨流入GUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13$0.02 M0.00
2026-08-12-$0.02 M0.00
2026-08-11-$0.05 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
G/USDT
$0.003673
$0.003673$0.003673
+0.74%
18.28M (USDT)

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本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。

G 兌 USD 計算器

數量

G
G
USD
USD

1 G = 0.003673 USD

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