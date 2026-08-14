Fuse Network 今日價格

Fuse Network (FUSE) 今日實時價格為 NT$ 0.001432，過去 24 小時內變化了 21.10%。目前 FUSE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001432 每 FUSE。

Fuse Network 目前市值在 NT$ 314.87K 排名第 #2074，流通供應量為 219.88M FUSE。過去 24 小時內，FUSE 的交易價格在 NT$ 0.00143（低點）和 NT$ 0.001853（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 68.28911685022570605，而歷史最低價為 NT$ 0.092632596244559262。

短期表現方面，FUSE 在過去一小時內波動了 -4.98%，過去7 天內波動了 -49.95%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.87K。

Fuse Network（FUSE）市場資訊

排名 No.2074 市值 NT$ 314.87KNT$ 314.87K NT$ 314.87K 成交量（24H） NT$ 57.87KNT$ 57.87K NT$ 57.87K 完全稀釋市值 NT$ 560.61KNT$ 560.61K NT$ 560.61K 流通量 219.88M 219.88M 219.88M 總供應量 391,488,845.48103 391,488,845.48103 391,488,845.48103 所屬公鏈 ETH

Fuse Network 的目前市值為 NT$ 314.87K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.87K。FUSE 的流通量為 219.88M，總供應量是 391488845.48103，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 560.61K。