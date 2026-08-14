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Fuse Network 目前實時價格為 0.001432 TWD。FUSE 市值為 314,871.2637967537152 TWD。追蹤台灣的 FUSE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Fuse Network 目前實時價格為 0.001432 TWD。FUSE 市值為 314,871.2637967537152 TWD。追蹤台灣的 FUSE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Fuse Network 圖標

Fuse Network實時價格 (FUSE)

1 FUSE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.0457524
NT$0.0457524NT$0.0457524
-21.10%1D
TWD
Fuse Network (FUSE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:53:37 (UTC+8)

Fuse Network 今日價格

Fuse Network (FUSE) 今日實時價格為 NT$ 0.001432，過去 24 小時內變化了 21.10%。目前 FUSE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001432 每 FUSE。

Fuse Network 目前市值在 NT$ 314.87K 排名第 #2074，流通供應量為 219.88M FUSE。過去 24 小時內，FUSE 的交易價格在 NT$ 0.00143（低點）和 NT$ 0.001853（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 68.28911685022570605，而歷史最低價為 NT$ 0.092632596244559262

短期表現方面，FUSE 在過去一小時內波動了 -4.98%，過去7 天內波動了 -49.95%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.87K

Fuse Network（FUSE）市場資訊

No.2074

NT$ 314.87K
NT$ 314.87KNT$ 314.87K

NT$ 57.87K
NT$ 57.87KNT$ 57.87K

NT$ 560.61K
NT$ 560.61KNT$ 560.61K

219.88M
219.88M 219.88M

391,488,845.48103
391,488,845.48103 391,488,845.48103

ETH

Fuse Network 的目前市值為 NT$ 314.87K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.87K。FUSE 的流通量為 219.88M，總供應量是 391488845.48103，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 560.61K

Fuse Network 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00143
NT$ 0.00143NT$ 0.00143
24H最低價
NT$ 0.001853
NT$ 0.001853NT$ 0.001853
24H最高價

NT$ 0.00143
NT$ 0.00143NT$ 0.00143

NT$ 0.001853
NT$ 0.001853NT$ 0.001853

NT$ 68.28911685022570605
NT$ 68.28911685022570605NT$ 68.28911685022570605

NT$ 0.092632596244559262
NT$ 0.092632596244559262NT$ 0.092632596244559262

-4.98%

-21.09%

-49.95%

-49.95%

Fuse Network（FUSE）價格歷史 TWD

跟蹤 Fuse Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.01223543-21.09%
30天NT$ -0.001702-54.31%
60天NT$ -0.001679-53.97%
90天NT$ -0.001754-55.06%
Fuse Network 今日價格變化

今天，FUSE 記錄了 NT$ -0.01223543 (-21.09%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Fuse Network 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.001702 (-54.31%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Fuse Network 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FUSE 的變化為 NT$ -0.001679 (-53.97%)，從而更廣泛地了解其表現。

Fuse Network 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.001754 (-55.06%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Fuse Network（FUSE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Fuse Network 價格歷史頁面

Fuse Network 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Fuse Network 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Fuse Network 的價格？

以下是一些影響 FUSE 代幣價格的關鍵因素：

1. 採用與使用情況：Fuse 生態系統中的網路交易量及 DeFi 活動
2. 合作夥伴關係：與企業及支付服務提供商建立的策略性聯盟
3. 市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心
4. 技術發展：平台升級、新功能推出以及路線圖進展
5. 代幣實用性：質押獎勵、治理參與及生態系統激勵機制
6. 競爭環境：相較其他以支付為核心的區塊鏈之表現
7. 監管環境：影響支付代幣的合規性發展動向
8. 交易量：交易所上的流動性及做市商活動

為什麼人們想知道 Fuse Network 今天的價格？

人們希望了解 Fuse Network (FUSE) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理，以及把握市場時機。交易者需要即時價格，以便在最佳時點買入或賣出。投資人則會追蹤每日表現，以評估其持有資產的價值並制定策略性行動。加密貨幣市場波動劇烈，價格變化迅速，因此即時數據對於最大化利潤或最小化損失至關重要。

Fuse Network 的價格預測

Fuse Network（FUSE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，FUSE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Fuse Network (FUSE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Fuse Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Fuse Network 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Fuse Network 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 FUSE 2026–2027 年價格的預測。

關於 Fuse Network

Fuse Network (FUSE) 是一個基於區塊鏈的平台，旨在為去中心化金融（DeFi）應用和服務提供成本效益高且可擴展的基礎架構。它的目標是通過降低成本和複雜性，降低企業和個人創建和使用 DeFi 產品的門檻。該網絡採用權益證明（PoS）共識機制，使其能夠在提供快速且低成本交易的同時，保持高度的安全性。FUSE 的主要使用案例是創建由社區驅動的貨幣和支付系統，使企業和社區能夠數字化他們的金融生態系統。

如何在台灣購買和投資 Fuse Network

準備好開始使用 Fuse Network 了嗎？在 MEXC 購買 FUSE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Fuse Network 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Fuse Network (FUSE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Fuse Network 將立即存入您的錢包。
Fuse Network (FUSE) 購買教程

Fuse Network 能做什麼？

擁有 Fuse Network 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Fuse Network (FUSE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Fuse Network (FUSE)

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Fuse Network資源

要更深入地瞭解 Fuse Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Fuse Network網站
區塊查詢

類別 :

Account AbstractionArbitrum EcosystemBase Ecosystem

人們還問：關於Fuse Network的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:53:37 (UTC+8)

Fuse Network（FUSE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Fuse Network 的更多資訊

FUSEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 FUSE。在 MEXC 上探索 FUSEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Fuse Network (FUSE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Fuse Network 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
FUSE/USDT
NT$0.0457524
NT$0.0457524NT$0.0457524
-21.18%
36.28M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.95218
NT$2.95218NT$2.95218

+386.31%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18693945
NT$0.18693945NT$0.18693945

-0.88%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4552875
NT$0.4552875NT$0.4552875

-26.16%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.981145
NT$8.981145NT$8.981145

+20.85%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$9.390105
NT$9.390105NT$9.390105

+5.60%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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KII

NT$2.95218
NT$2.95218NT$2.95218

+386.31%

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ACE

NT$8.354925
NT$8.354925NT$8.354925

+125.87%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.36945063
NT$0.36945063NT$0.36945063

+77.11%

Heima

Heima

HEI

NT$5.3998695
NT$5.3998695NT$5.3998695

+38.15%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.7182575
NT$28.7182575NT$28.7182575

+27.16%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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FUSE
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TWD

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