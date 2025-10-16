Fractiq 目前實時價格為 0.00004874 USD。跟蹤 FRACTIQ 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 FRACTIQ 價格趨勢。Fractiq 目前實時價格為 0.00004874 USD。跟蹤 FRACTIQ 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 FRACTIQ 價格趨勢。

Fractiq 圖標

Fractiq實時價格 (FRACTIQ)

1 FRACTIQ 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00004874
$0.00004874$0.00004874
+61.55%1D
USD
Fractiq (FRACTIQ) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:17:19 (UTC+8)

Fractiq（FRACTIQ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00003
$ 0.00003$ 0.00003
24H最低價
$ 0.0002
$ 0.0002$ 0.0002
24H最高價

$ 0.00003
$ 0.00003$ 0.00003

$ 0.0002
$ 0.0002$ 0.0002

--
----

--
----

+1.35%

+61.55%

-5.42%

-5.42%

Fractiq（FRACTIQ）目前實時價格為 $ 0.00004874。過去 24 小時內，FRACTIQ 的交易價格在 $ 0.00003$ 0.0002 之間波動，市場活躍度顯著。FRACTIQ 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，FRACTIQ 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.35%，過去 24 小時內變動為 +61.55%，過去 7 天內累計變動為 -5.42%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Fractiq（FRACTIQ）市場資訊

--
----

$ 217.46K
$ 217.46K$ 217.46K

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

--
----

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

BSC

Fractiq 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 217.46K。FRACTIQ 的流通量為 --，總供應量是 21000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.02M

Fractiq（FRACTIQ）價格歷史 USD

跟蹤 Fractiq 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0000185698+61.55%
30天$ -0.00678126-99.29%
60天$ -0.00995126-99.52%
90天$ -0.00995126-99.52%
Fractiq 今日價格變化

今天，FRACTIQ 記錄了 $ +0.0000185698 (+61.55%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Fractiq 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00678126 (-99.29%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Fractiq 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FRACTIQ 的變化為 $ -0.00995126 (-99.52%)，從而更廣泛地了解其表現。

Fractiq 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.00995126 (-99.52%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Fractiq（FRACTIQ）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Fractiq 價格歷史頁面

什麼是Fractiq (FRACTIQ)

AI 驅動的低程式碼/無程式碼區塊鏈產生平台。逐塊建構未來。幾分鐘內即可產生 dApp、NFT 和 DeFi 模組。

Fractiq在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Fractiq 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 FRACTIQ 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Fractiq 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Fractiq 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Fractiq 價格預測 (USD)

Fractiq（FRACTIQ）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Fractiq（FRACTIQ）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Fractiq 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Fractiq 價格預測

Fractiq（FRACTIQ）代幣經濟

了解 Fractiq（FRACTIQ）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 FRACTIQ 代幣的完整經濟學

如何購買Fractiq (FRACTIQ)

正在尋找如何購買 Fractiq？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Fractiq。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

FRACTIQ 兌換為當地貨幣

1 Fractiq（FRACTIQ）至 VND
1.2825931
1 Fractiq（FRACTIQ）至 AUD
A$0.0000740848
1 Fractiq（FRACTIQ）至 GBP
0.0000360676
1 Fractiq（FRACTIQ）至 EUR
0.000041429
1 Fractiq（FRACTIQ）至 USD
$0.00004874
1 Fractiq（FRACTIQ）至 MYR
RM0.000204708
1 Fractiq（FRACTIQ）至 TRY
0.0020426934
1 Fractiq（FRACTIQ）至 JPY
¥0.00740848
1 Fractiq（FRACTIQ）至 ARS
ARS$0.0727459122
1 Fractiq（FRACTIQ）至 RUB
0.003862645
1 Fractiq（FRACTIQ）至 INR
0.0042998428
1 Fractiq（FRACTIQ）至 IDR
Rp0.8123330084
1 Fractiq（FRACTIQ）至 PHP
0.0028673742
1 Fractiq（FRACTIQ）至 EGP
￡E.0.0023122256
1 Fractiq（FRACTIQ）至 BRL
R$0.0002612464
1 Fractiq（FRACTIQ）至 CAD
C$0.0000677486
1 Fractiq（FRACTIQ）至 BDT
0.005963339
1 Fractiq（FRACTIQ）至 NGN
0.0710492728
1 Fractiq（FRACTIQ）至 COP
$0.1889142904
1 Fractiq（FRACTIQ）至 ZAR
R.0.000838328
1 Fractiq（FRACTIQ）至 UAH
0.0020465926
1 Fractiq（FRACTIQ）至 TZS
T.Sh.0.1203453962
1 Fractiq（FRACTIQ）至 VES
Bs0.01033288
1 Fractiq（FRACTIQ）至 CLP
$0.04576686
1 Fractiq（FRACTIQ）至 PKR
Rs0.0137875712
1 Fractiq（FRACTIQ）至 KZT
0.0262040862
1 Fractiq（FRACTIQ）至 THB
฿0.0015923358
1 Fractiq（FRACTIQ）至 TWD
NT$0.0014953432
1 Fractiq（FRACTIQ）至 AED
د.إ0.0001788758
1 Fractiq（FRACTIQ）至 CHF
Fr0.0000385046
1 Fractiq（FRACTIQ）至 HKD
HK$0.0003782224
1 Fractiq（FRACTIQ）至 AMD
֏0.0186172178
1 Fractiq（FRACTIQ）至 MAD
.د.م0.0004488954
1 Fractiq（FRACTIQ）至 MXN
$0.0008963286
1 Fractiq（FRACTIQ）至 SAR
ريال0.000182775
1 Fractiq（FRACTIQ）至 ETB
Br0.007449909
1 Fractiq（FRACTIQ）至 KES
KSh0.0062967206
1 Fractiq（FRACTIQ）至 JOD
د.أ0.00003455666
1 Fractiq（FRACTIQ）至 PLN
0.0001769262
1 Fractiq（FRACTIQ）至 RON
лв0.0002125064
1 Fractiq（FRACTIQ）至 SEK
kr0.0004562064
1 Fractiq（FRACTIQ）至 BGN
лв0.0000818832
1 Fractiq（FRACTIQ）至 HUF
Ft0.0162898828
1 Fractiq（FRACTIQ）至 CZK
0.0010172038
1 Fractiq（FRACTIQ）至 KWD
د.ك0.00001491444
1 Fractiq（FRACTIQ）至 ILS
0.0001588924
1 Fractiq（FRACTIQ）至 BOB
Bs0.0003358186
1 Fractiq（FRACTIQ）至 AZN
0.000082858
1 Fractiq（FRACTIQ）至 TJS
SM0.0004537694
1 Fractiq（FRACTIQ）至 GEL
0.0001320854
1 Fractiq（FRACTIQ）至 AOA
Kz0.0444299218
1 Fractiq（FRACTIQ）至 BHD
.د.ب0.00001837498
1 Fractiq（FRACTIQ）至 BMD
$0.00004874
1 Fractiq（FRACTIQ）至 DKK
kr0.0003124234
1 Fractiq（FRACTIQ）至 HNL
L0.0012784502
1 Fractiq（FRACTIQ）至 MUR
0.0022166952
1 Fractiq（FRACTIQ）至 NAD
$0.0008441768
1 Fractiq（FRACTIQ）至 NOK
kr0.0004869126
1 Fractiq（FRACTIQ）至 NZD
$0.0000843202
1 Fractiq（FRACTIQ）至 PAB
B/.0.00004874
1 Fractiq（FRACTIQ）至 PGK
K0.0002076324
1 Fractiq（FRACTIQ）至 QAR
ر.ق0.0001774136
1 Fractiq（FRACTIQ）至 RSD
дин.0.0049047062
1 Fractiq（FRACTIQ）至 UZS
soʻm0.5872287806
1 Fractiq（FRACTIQ）至 ALL
L0.0040498066
1 Fractiq（FRACTIQ）至 ANG
ƒ0.0000872446
1 Fractiq（FRACTIQ）至 AWG
ƒ0.0000872446
1 Fractiq（FRACTIQ）至 BBD
$0.00009748
1 Fractiq（FRACTIQ）至 BAM
KM0.0000818832
1 Fractiq（FRACTIQ）至 BIF
Fr0.14334434
1 Fractiq（FRACTIQ）至 BND
$0.0000628746
1 Fractiq（FRACTIQ）至 BSD
$0.00004874
1 Fractiq（FRACTIQ）至 JMD
$0.0078042488
1 Fractiq（FRACTIQ）至 KHR
0.1957427644
1 Fractiq（FRACTIQ）至 KMF
Fr0.02066576
1 Fractiq（FRACTIQ）至 LAK
1.0595651962
1 Fractiq（FRACTIQ）至 LKR
රු0.0147784554
1 Fractiq（FRACTIQ）至 MDL
L0.0008305296
1 Fractiq（FRACTIQ）至 MGA
Ar0.21954933
1 Fractiq（FRACTIQ）至 MOP
P0.0003894326
1 Fractiq（FRACTIQ）至 MVR
0.000745722
1 Fractiq（FRACTIQ）至 MWK
MK0.084325074
1 Fractiq（FRACTIQ）至 MZN
MT0.003114486
1 Fractiq（FRACTIQ）至 NPR
रु0.0068328606
1 Fractiq（FRACTIQ）至 PYG
0.34322708
1 Fractiq（FRACTIQ）至 RWF
Fr0.07062426
1 Fractiq（FRACTIQ）至 SBD
$0.0004016176
1 Fractiq（FRACTIQ）至 SCR
0.0006755364
1 Fractiq（FRACTIQ）至 SRD
$0.0019364402
1 Fractiq（FRACTIQ）至 SVC
$0.0004255002
1 Fractiq（FRACTIQ）至 SZL
L0.0008441768
1 Fractiq（FRACTIQ）至 TMT
m0.0001710774
1 Fractiq（FRACTIQ）至 TND
د.ت0.00014300316
1 Fractiq（FRACTIQ）至 TTD
$0.0003299698
1 Fractiq（FRACTIQ）至 UGX
Sh0.16922528
1 Fractiq（FRACTIQ）至 XAF
Fr0.02744062
1 Fractiq（FRACTIQ）至 XCD
$0.000131598
1 Fractiq（FRACTIQ）至 XOF
Fr0.02744062
1 Fractiq（FRACTIQ）至 XPF
Fr0.00497148
1 Fractiq（FRACTIQ）至 BWP
P0.000694545
1 Fractiq（FRACTIQ）至 BZD
$0.00009748
1 Fractiq（FRACTIQ）至 CVE
$0.0046210394
1 Fractiq（FRACTIQ）至 DJF
Fr0.00862698
1 Fractiq（FRACTIQ）至 DOP
$0.0031178978
1 Fractiq（FRACTIQ）至 DZD
د.ج0.0063352252
1 Fractiq（FRACTIQ）至 FJD
$0.0001116146
1 Fractiq（FRACTIQ）至 GNF
Fr0.4237943
1 Fractiq（FRACTIQ）至 GTQ
Q0.0003723736
1 Fractiq（FRACTIQ）至 GYD
$0.0101812986
1 Fractiq（FRACTIQ）至 ISK
kr0.00594628

Fractiq資源

要更深入地瞭解 Fractiq，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Fractiq網站
區塊查詢

人們還問：關於Fractiq的其他問題

Fractiq（FRACTIQ）今日價格是多少？
FRACTIQ 實時價格為 0.00004874 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 FRACTIQ 兌 USD 的價格是多少？
目前 FRACTIQ 兌 USD 的價格為 $ 0.00004874。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Fractiq 的市值是多少？
FRACTIQ 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
FRACTIQ 的流通供應量是多少？
FRACTIQ 的流通供應量為 -- USD
FRACTIQ 的歷史最高價（ATH）是多少？
FRACTIQ 的歷史最高價是 -- USD
FRACTIQ 的歷史最低價（ATL）是多少？
FRACTIQ 的歷史最低價是 -- USD
FRACTIQ 的交易量是多少？
FRACTIQ 的 24 小時實時交易量為 $ 217.46K USD
FRACTIQ 今年會漲嗎？
FRACTIQ 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 FRACTIQ 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:17:19 (UTC+8)

Fractiq（FRACTIQ）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

