FortuneHunters實時價格 (FORTUNE)

$0.000004572
FortuneHunters (FORTUNE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:35:34 (UTC+8)

FortuneHunters（FORTUNE）價格資訊 (USD)

$ 0.000004278
$ 0.000004968
$ 0.000004278
$ 0.000004968
+1.48%

+4.35%

+7.29%

+7.29%

FortuneHunters（FORTUNE）目前實時價格為 $ 0.000004572。過去 24 小時內，FORTUNE 的交易價格在 $ 0.000004278$ 0.000004968 之間波動，市場活躍度顯著。FORTUNE 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，FORTUNE 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.48%，過去 24 小時內變動為 +4.35%，過去 7 天內累計變動為 +7.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FortuneHunters（FORTUNE）市場資訊

$ 4.72K
$ 4.72K$ 4.72K

$ 45.72K
$ 45.72K$ 45.72K

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

FortuneHunters 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.72K。FORTUNE 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 45.72K

FortuneHunters（FORTUNE）價格歷史 USD

跟蹤 FortuneHunters 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00000019059+4.35%
30天$ -0.012495428-99.97%
60天$ -0.012495428-99.97%
90天$ -0.012495428-99.97%
FortuneHunters 今日價格變化

今天，FORTUNE 記錄了 $ +0.00000019059 (+4.35%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

FortuneHunters 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.012495428 (-99.97%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

FortuneHunters 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FORTUNE 的變化為 $ -0.012495428 (-99.97%)，從而更廣泛地了解其表現。

FortuneHunters 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.012495428 (-99.97%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 FortuneHunters（FORTUNE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 FortuneHunters 價格歷史頁面

什麼是FortuneHunters (FORTUNE)

歡迎來到 FortuneHunters 的隱秘聖域。在這裡，你將找到一切所需，以理解 三千年東方占卜術 與 尖端人工智慧 的革命性融合。我們的 AI 大師運用「四柱」、「五行」與「十神」進行解碼，為你提供專屬的東方占卜體驗，將古老智慧與現代科技完美結合。

FortuneHunters在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 FortuneHunters 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 FORTUNE 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 FortuneHunters 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 FortuneHunters 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

FortuneHunters 價格預測 (USD)

FortuneHunters（FORTUNE）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 FortuneHunters（FORTUNE）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 FortuneHunters 的長期和短期價格預測。

現在就查看 FortuneHunters 價格預測

FortuneHunters（FORTUNE）代幣經濟

了解 FortuneHunters（FORTUNE）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 FORTUNE 代幣的完整經濟學

如何購買FortuneHunters (FORTUNE)

正在尋找如何購買 FortuneHunters？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買FortuneHunters。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

FORTUNE 兌換為當地貨幣

FortuneHunters資源

要更深入地瞭解 FortuneHunters，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方FortuneHunters網站
區塊查詢

人們還問：關於FortuneHunters的其他問題

FortuneHunters（FORTUNE）今日價格是多少？
FORTUNE 實時價格為 0.000004572 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 FORTUNE 兌 USD 的價格是多少？
目前 FORTUNE 兌 USD 的價格為 $ 0.000004572。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
FortuneHunters 的市值是多少？
FORTUNE 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
FORTUNE 的流通供應量是多少？
FORTUNE 的流通供應量為 -- USD
FORTUNE 的歷史最高價（ATH）是多少？
FORTUNE 的歷史最高價是 -- USD
FORTUNE 的歷史最低價（ATL）是多少？
FORTUNE 的歷史最低價是 -- USD
FORTUNE 的交易量是多少？
FORTUNE 的 24 小時實時交易量為 $ 4.72K USD
FORTUNE 今年會漲嗎？
FORTUNE 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 FORTUNE 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:35:34 (UTC+8)

