Fellaz 目前實時價格為 0.26893 USD。跟蹤 FLZ 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 FLZ 價格趨勢。Fellaz 目前實時價格為 0.26893 USD。跟蹤 FLZ 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 FLZ 價格趨勢。

更多關於 FLZ

FLZ 價格資訊

FLZ 白皮書

FLZ 幣種官網

FLZ 代幣經濟

FLZ 價格預測

FLZ 價格歷史

FLZ 購買指南

FLZ 兌換法幣計算

FLZ 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Fellaz 圖標

Fellaz實時價格 (FLZ)

1 FLZ 兌換為 USD 的實時價格：

$0.26893
$0.26893$0.26893
+0.82%1D
USD
Fellaz (FLZ) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:17:05 (UTC+8)

Fellaz（FLZ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.26497
$ 0.26497$ 0.26497
24H最低價
$ 0.27438
$ 0.27438$ 0.27438
24H最高價

$ 0.26497
$ 0.26497$ 0.26497

$ 0.27438
$ 0.27438$ 0.27438

$ 7.031902618598005
$ 7.031902618598005$ 7.031902618598005

$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055$ 0.08700985391066055

+0.61%

+0.82%

+2.25%

+2.25%

Fellaz（FLZ）目前實時價格為 $ 0.26893。過去 24 小時內，FLZ 的交易價格在 $ 0.26497$ 0.27438 之間波動，市場活躍度顯著。FLZ 的歷史最高價為 $ 7.031902618598005，歷史最低價為 $ 0.08700985391066055

從短期表現來看，FLZ 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.61%，過去 24 小時內變動為 +0.82%，過去 7 天內累計變動為 +2.25%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Fellaz（FLZ）市場資訊

No.286

$ 126.90M
$ 126.90M$ 126.90M

$ 52.76K
$ 52.76K$ 52.76K

$ 537.86M
$ 537.86M$ 537.86M

471.87M
471.87M 471.87M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

23.59%

ETH

Fellaz 的目前市值為 $ 126.90M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 52.76K。FLZ 的流通量為 471.87M，總供應量是 2000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 537.86M

Fellaz（FLZ）價格歷史 USD

跟蹤 Fellaz 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0021873+0.82%
30天$ -0.01453-5.13%
60天$ +0.16546+159.91%
90天$ -0.33107-55.18%
Fellaz 今日價格變化

今天，FLZ 記錄了 $ +0.0021873 (+0.82%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Fellaz 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.01453 (-5.13%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Fellaz 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FLZ 的變化為 $ +0.16546 (+159.91%)，從而更廣泛地了解其表現。

Fellaz 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.33107 (-55.18%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Fellaz（FLZ）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Fellaz 價格歷史頁面

什麼是Fellaz (FLZ)

身為終極 Web2-Web3 娛樂巨頭，Fellaz 融合了傳統媒體、區塊鏈和人工智慧，為粉絲提供沉浸式體驗，釋放全球創作者的潛力。

Fellaz在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Fellaz 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 FLZ 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Fellaz 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Fellaz 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Fellaz 價格預測 (USD)

Fellaz（FLZ）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Fellaz（FLZ）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Fellaz 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Fellaz 價格預測

Fellaz（FLZ）代幣經濟

了解 Fellaz（FLZ）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 FLZ 代幣的完整經濟學

如何購買Fellaz (FLZ)

正在尋找如何購買 Fellaz？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Fellaz。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

FLZ 兌換為當地貨幣

1 Fellaz（FLZ）至 VND
7,076.89295
1 Fellaz（FLZ）至 AUD
A$0.4087736
1 Fellaz（FLZ）至 GBP
0.1990082
1 Fellaz（FLZ）至 EUR
0.2285905
1 Fellaz（FLZ）至 USD
$0.26893
1 Fellaz（FLZ）至 MYR
RM1.129506
1 Fellaz（FLZ）至 TRY
11.2708563
1 Fellaz（FLZ）至 JPY
¥40.87736
1 Fellaz（FLZ）至 ARS
ARS$401.3860929
1 Fellaz（FLZ）至 RUB
21.3127025
1 Fellaz（FLZ）至 INR
23.7250046
1 Fellaz（FLZ）至 IDR
Rp4,482.1648738
1 Fellaz（FLZ）至 PHP
15.8211519
1 Fellaz（FLZ）至 EGP
￡E.12.7580392
1 Fellaz（FLZ）至 BRL
R$1.4414648
1 Fellaz（FLZ）至 CAD
C$0.3738127
1 Fellaz（FLZ）至 BDT
32.9035855
1 Fellaz（FLZ）至 NGN
392.0246396
1 Fellaz（FLZ）至 COP
$1,042.3619228
1 Fellaz（FLZ）至 ZAR
R.4.625596
1 Fellaz（FLZ）至 UAH
11.2923707
1 Fellaz（FLZ）至 TZS
T.Sh.664.0231309
1 Fellaz（FLZ）至 VES
Bs57.01316
1 Fellaz（FLZ）至 CLP
$252.52527
1 Fellaz（FLZ）至 PKR
Rs76.0749184
1 Fellaz（FLZ）至 KZT
144.5848359
1 Fellaz（FLZ）至 THB
฿8.7859431
1 Fellaz（FLZ）至 TWD
NT$8.2507724
1 Fellaz（FLZ）至 AED
د.إ0.9869731
1 Fellaz（FLZ）至 CHF
Fr0.2124547
1 Fellaz（FLZ）至 HKD
HK$2.0868968
1 Fellaz（FLZ）至 AMD
֏102.7231921
1 Fellaz（FLZ）至 MAD
.د.م2.4768453
1 Fellaz（FLZ）至 MXN
$4.9456227
1 Fellaz（FLZ）至 SAR
ريال1.0084875
1 Fellaz（FLZ）至 ETB
Br41.1059505
1 Fellaz（FLZ）至 KES
KSh34.7430667
1 Fellaz（FLZ）至 JOD
د.أ0.19067137
1 Fellaz（FLZ）至 PLN
0.9762159
1 Fellaz（FLZ）至 RON
лв1.1725348
1 Fellaz（FLZ）至 SEK
kr2.5171848
1 Fellaz（FLZ）至 BGN
лв0.4518024
1 Fellaz（FLZ）至 HUF
Ft89.8817846
1 Fellaz（FLZ）至 CZK
5.6125691
1 Fellaz（FLZ）至 KWD
د.ك0.08229258
1 Fellaz（FLZ）至 ILS
0.8767118
1 Fellaz（FLZ）至 BOB
Bs1.8529277
1 Fellaz（FLZ）至 AZN
0.457181
1 Fellaz（FLZ）至 TJS
SM2.5037383
1 Fellaz（FLZ）至 GEL
0.7288003
1 Fellaz（FLZ）至 AOA
Kz245.1485201
1 Fellaz（FLZ）至 BHD
.د.ب0.10138661
1 Fellaz（FLZ）至 BMD
$0.26893
1 Fellaz（FLZ）至 DKK
kr1.7238413
1 Fellaz（FLZ）至 HNL
L7.0540339
1 Fellaz（FLZ）至 MUR
12.2309364
1 Fellaz（FLZ）至 NAD
$4.6578676
1 Fellaz（FLZ）至 NOK
kr2.6866107
1 Fellaz（FLZ）至 NZD
$0.4652489
1 Fellaz（FLZ）至 PAB
B/.0.26893
1 Fellaz（FLZ）至 PGK
K1.1456418
1 Fellaz（FLZ）至 QAR
ر.ق0.9789052
1 Fellaz（FLZ）至 RSD
дин.27.0624259
1 Fellaz（FLZ）至 UZS
soʻm3,240.1197367
1 Fellaz（FLZ）至 ALL
L22.3453937
1 Fellaz（FLZ）至 ANG
ƒ0.4813847
1 Fellaz（FLZ）至 AWG
ƒ0.4813847
1 Fellaz（FLZ）至 BBD
$0.53786
1 Fellaz（FLZ）至 BAM
KM0.4518024
1 Fellaz（FLZ）至 BIF
Fr790.92313
1 Fellaz（FLZ）至 BND
$0.3469197
1 Fellaz（FLZ）至 BSD
$0.26893
1 Fellaz（FLZ）至 JMD
$43.0610716
1 Fellaz（FLZ）至 KHR
1,080.0390158
1 Fellaz（FLZ）至 KMF
Fr114.02632
1 Fellaz（FLZ）至 LAK
5,846.3042309
1 Fellaz（FLZ）至 LKR
රු81.5422653
1 Fellaz（FLZ）至 MDL
L4.5825672
1 Fellaz（FLZ）至 MGA
Ar1,211.395185
1 Fellaz（FLZ）至 MOP
P2.1487507
1 Fellaz（FLZ）至 MVR
4.114629
1 Fellaz（FLZ）至 MWK
MK465.275793
1 Fellaz（FLZ）至 MZN
MT17.184627
1 Fellaz（FLZ）至 NPR
रु37.7012967
1 Fellaz（FLZ）至 PYG
1,893.80506
1 Fellaz（FLZ）至 RWF
Fr389.67957
1 Fellaz（FLZ）至 SBD
$2.2159832
1 Fellaz（FLZ）至 SCR
3.7273698
1 Fellaz（FLZ）至 SRD
$10.6845889
1 Fellaz（FLZ）至 SVC
$2.3477589
1 Fellaz（FLZ）至 SZL
L4.6578676
1 Fellaz（FLZ）至 TMT
m0.9439443
1 Fellaz（FLZ）至 TND
د.ت0.78904062
1 Fellaz（FLZ）至 TTD
$1.8206561
1 Fellaz（FLZ）至 UGX
Sh933.72496
1 Fellaz（FLZ）至 XAF
Fr151.40759
1 Fellaz（FLZ）至 XCD
$0.726111
1 Fellaz（FLZ）至 XOF
Fr151.40759
1 Fellaz（FLZ）至 XPF
Fr27.43086
1 Fellaz（FLZ）至 BWP
P3.8322525
1 Fellaz（FLZ）至 BZD
$0.53786
1 Fellaz（FLZ）至 CVE
$25.4972533
1 Fellaz（FLZ）至 DJF
Fr47.60061
1 Fellaz（FLZ）至 DOP
$17.2034521
1 Fellaz（FLZ）至 DZD
د.ج34.9555214
1 Fellaz（FLZ）至 FJD
$0.6158497
1 Fellaz（FLZ）至 GNF
Fr2,338.34635
1 Fellaz（FLZ）至 GTQ
Q2.0546252
1 Fellaz（FLZ）至 GYD
$56.1767877
1 Fellaz（FLZ）至 ISK
kr32.80946

Fellaz資源

要更深入地瞭解 Fellaz，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Fellaz網站
區塊查詢

人們還問：關於Fellaz的其他問題

Fellaz（FLZ）今日價格是多少？
FLZ 實時價格為 0.26893 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 FLZ 兌 USD 的價格是多少？
目前 FLZ 兌 USD 的價格為 $ 0.26893。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Fellaz 的市值是多少？
FLZ 的市值為 $ 126.90M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
FLZ 的流通供應量是多少？
FLZ 的流通供應量為 471.87M USD
FLZ 的歷史最高價（ATH）是多少？
FLZ 的歷史最高價是 7.031902618598005 USD
FLZ 的歷史最低價（ATL）是多少？
FLZ 的歷史最低價是 0.08700985391066055 USD
FLZ 的交易量是多少？
FLZ 的 24 小時實時交易量為 $ 52.76K USD
FLZ 今年會漲嗎？
FLZ 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 FLZ 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:17:05 (UTC+8)

Fellaz（FLZ）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

FLZ 兌 USD 計算器

數量

FLZ
FLZ
USD
USD

1 FLZ = 0.26893 USD

交易 FLZ

FLZ/USDT
$0.26893
$0.26893$0.26893
+0.83%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,234.13
$115,234.13$115,234.13

+1.35%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,154.25
$4,154.25$4,154.25

+1.93%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04938
$0.04938$0.04938

+56.21%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.55
$199.55$199.55

0.00%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5287
$5.5287$5.5287

-11.40%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,154.25
$4,154.25$4,154.25

+1.93%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,234.13
$115,234.13$115,234.13

+1.35%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.55
$199.55$199.55

0.00%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6251
$2.6251$2.6251

-0.58%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20272
$0.20272$0.20272

-0.16%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2247
$0.2247$0.2247

+349.40%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002147
$0.002147$0.002147

+114.70%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000012900
$0.000000000000000000012900$0.000000000000000000012900

+1,617.70%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2247
$0.2247$0.2247

+349.40%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04958
$0.04958$0.04958

+147.90%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000913
$0.0000000913$0.0000000913

+128.25%

Dogelink 圖標

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000009
$0.000000000000009$0.000000000000009

+80.00%