Flexy 目前實時價格為 0.0000002 USD。跟蹤 FLEXY 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 FLEXY 價格趨勢。

Flexy 圖標

Flexy實時價格 (FLEXY)

1 FLEXY 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0000002
$0.0000002$0.0000002
-50.00%1D
USD
Flexy (FLEXY) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:35:27 (UTC+8)

Flexy（FLEXY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0000002
$ 0.0000002$ 0.0000002
24H最低價
$ 0.0000007
$ 0.0000007$ 0.0000007
24H最高價

$ 0.0000002
$ 0.0000002$ 0.0000002

$ 0.0000007
$ 0.0000007$ 0.0000007

--
----

--
----

-33.34%

-50.00%

-77.78%

-77.78%

Flexy（FLEXY）目前實時價格為 $ 0.0000002。過去 24 小時內，FLEXY 的交易價格在 $ 0.0000002$ 0.0000007 之間波動，市場活躍度顯著。FLEXY 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，FLEXY 在過去 1 小時內的價格變動為 -33.34%，過去 24 小時內變動為 -50.00%，過去 7 天內累計變動為 -77.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Flexy（FLEXY）市場資訊

--
----

$ 458.07
$ 458.07$ 458.07

$ 400.00
$ 400.00$ 400.00

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Flexy 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 458.07。FLEXY 的流通量為 --，總供應量是 2000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 400.00

Flexy（FLEXY）價格歷史 USD

跟蹤 Flexy 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0000002-50.00%
30天$ -0.000002-90.91%
60天$ -0.0004698-99.96%
90天$ -0.0624998-100.00%
Flexy 今日價格變化

今天，FLEXY 記錄了 $ -0.0000002 (-50.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Flexy 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.000002 (-90.91%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Flexy 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FLEXY 的變化為 $ -0.0004698 (-99.96%)，從而更廣泛地了解其表現。

Flexy 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0624998 (-100.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Flexy（FLEXY）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Flexy 價格歷史頁面

什麼是Flexy (FLEXY)

Flexy 是一款基於 Telegram 的一體化加密實用程序應用程序，專為尋求即時價格、警報和市場洞察而無需切換平台的日常交易者和 Web3 用戶而設計。

Flexy在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Flexy 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 FLEXY 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Flexy 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Flexy 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Flexy 價格預測 (USD)

Flexy（FLEXY）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Flexy（FLEXY）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Flexy 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Flexy 價格預測

Flexy（FLEXY）代幣經濟

了解 Flexy（FLEXY）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 FLEXY 代幣的完整經濟學

如何購買Flexy (FLEXY)

正在尋找如何購買 Flexy？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Flexy。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

FLEXY 兌換為當地貨幣

Flexy資源

要更深入地瞭解 Flexy，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Flexy網站
區塊查詢

人們還問：關於Flexy的其他問題

Flexy（FLEXY）今日價格是多少？
FLEXY 實時價格為 0.0000002 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 FLEXY 兌 USD 的價格是多少？
目前 FLEXY 兌 USD 的價格為 $ 0.0000002。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Flexy 的市值是多少？
FLEXY 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
FLEXY 的流通供應量是多少？
FLEXY 的流通供應量為 -- USD
FLEXY 的歷史最高價（ATH）是多少？
FLEXY 的歷史最高價是 -- USD
FLEXY 的歷史最低價（ATL）是多少？
FLEXY 的歷史最低價是 -- USD
FLEXY 的交易量是多少？
FLEXY 的 24 小時實時交易量為 $ 458.07 USD
FLEXY 今年會漲嗎？
FLEXY 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 FLEXY 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:35:27 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

FLEXY 兌 USD 計算器

數量

FLEXY
FLEXY
USD
USD

1 FLEXY = 0 USD

交易 FLEXY

FLEXY/USDT
$0.0000002
$0.0000002$0.0000002
-50.00%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

