Figma 目前實時價格為 54.54 USD。跟蹤 FIGON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 FIGON 價格趨勢。

Figma 圖標

Figma實時價格 (FIGON)

1 FIGON 兌換為 USD 的實時價格：

$54.52
$54.52
+1.43%1D
USD
Figma (FIGON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:35:20 (UTC+8)

Figma（FIGON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 53.63
$ 53.63
24H最低價
$ 55.03
$ 55.03
24H最高價

$ 53.63
$ 53.63

$ 55.03
$ 55.03

$ 71.95000313657503
$ 71.95000313657503

$ 49.64263991441947
$ 49.64263991441947

+0.07%

+1.43%

-5.89%

-5.89%

Figma（FIGON）目前實時價格為 $ 54.54。過去 24 小時內，FIGON 的交易價格在 $ 53.63$ 55.03 之間波動，市場活躍度顯著。FIGON 的歷史最高價為 $ 71.95000313657503，歷史最低價為 $ 49.64263991441947

從短期表現來看，FIGON 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.07%，過去 24 小時內變動為 +1.43%，過去 7 天內累計變動為 -5.89%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Figma（FIGON）市場資訊

No.2604

$ 448.27K
$ 448.27K

$ 59.42K
$ 59.42K

$ 448.27K
$ 448.27K

8.22K
8.22K

8,219.05219345
8,219.05219345

ETH

Figma 的目前市值為 $ 448.27K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 59.42K。FIGON 的流通量為 8.22K，總供應量是 8219.05219345，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 448.27K

Figma（FIGON）價格歷史 USD

跟蹤 Figma 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.7686+1.43%
30天$ +1.64+3.10%
60天$ +24.54+81.80%
90天$ +24.54+81.80%
Figma 今日價格變化

今天，FIGON 記錄了 $ +0.7686 (+1.43%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Figma 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +1.64 (+3.10%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Figma 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FIGON 的變化為 $ +24.54 (+81.80%)，從而更廣泛地了解其表現。

Figma 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +24.54 (+81.80%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Figma（FIGON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Figma 價格歷史頁面

什麼是Figma (FIGON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Figma在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Figma 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 FIGON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Figma 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Figma 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Figma 價格預測 (USD)

Figma（FIGON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Figma（FIGON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Figma 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Figma 價格預測

Figma（FIGON）代幣經濟

了解 Figma（FIGON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 FIGON 代幣的完整經濟學

如何購買Figma (FIGON)

正在尋找如何購買 Figma？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Figma。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

FIGON 兌換為當地貨幣

1 Figma（FIGON）至 VND
1,435,220.1
1 Figma（FIGON）至 AUD
A$82.9008
1 Figma（FIGON）至 GBP
40.3596
1 Figma（FIGON）至 EUR
46.359
1 Figma（FIGON）至 USD
$54.54
1 Figma（FIGON）至 MYR
RM229.068
1 Figma（FIGON）至 TRY
2,285.7714
1 Figma（FIGON）至 JPY
¥8,290.08
1 Figma（FIGON）至 ARS
ARS$81,402.5862
1 Figma（FIGON）至 RUB
4,322.295
1 Figma（FIGON）至 INR
4,812.0642
1 Figma（FIGON）至 IDR
Rp908,999.6364
1 Figma（FIGON）至 PHP
3,209.679
1 Figma（FIGON）至 EGP
￡E.2,585.196
1 Figma（FIGON）至 BRL
R$292.8798
1 Figma（FIGON）至 CAD
C$75.8106
1 Figma（FIGON）至 BDT
6,670.242
1 Figma（FIGON）至 NGN
79,620.219
1 Figma（FIGON）至 COP
$211,394.8584
1 Figma（FIGON）至 ZAR
R.938.088
1 Figma（FIGON）至 UAH
2,295.5886
1 Figma（FIGON）至 TZS
T.Sh.134,666.3502
1 Figma（FIGON）至 VES
Bs11,562.48
1 Figma（FIGON）至 CLP
$51,213.06
1 Figma（FIGON）至 PKR
Rs15,445.728
1 Figma（FIGON）至 KZT
29,322.3402
1 Figma（FIGON）至 THB
฿1,781.2764
1 Figma（FIGON）至 TWD
NT$1,672.7418
1 Figma（FIGON）至 AED
د.إ200.1618
1 Figma（FIGON）至 CHF
Fr43.0866
1 Figma（FIGON）至 HKD
HK$423.2304
1 Figma（FIGON）至 AMD
֏20,832.6438
1 Figma（FIGON）至 MAD
.د.م502.8588
1 Figma（FIGON）至 MXN
$1,004.0814
1 Figma（FIGON）至 SAR
ريال204.525
1 Figma（FIGON）至 ETB
Br8,336.439
1 Figma（FIGON）至 KES
KSh7,046.0226
1 Figma（FIGON）至 JOD
د.أ38.66886
1 Figma（FIGON）至 PLN
197.9802
1 Figma（FIGON）至 RON
лв237.7944
1 Figma（FIGON）至 SEK
kr511.0398
1 Figma（FIGON）至 BGN
лв91.6272
1 Figma（FIGON）至 HUF
Ft18,240.3576
1 Figma（FIGON）至 CZK
1,138.2498
1 Figma（FIGON）至 KWD
د.ك16.68924
1 Figma（FIGON）至 ILS
177.8004
1 Figma（FIGON）至 BOB
Bs375.7806
1 Figma（FIGON）至 AZN
92.718
1 Figma（FIGON）至 TJS
SM507.7674
1 Figma（FIGON）至 GEL
147.8034
1 Figma（FIGON）至 AOA
Kz49,717.0278
1 Figma（FIGON）至 BHD
.د.ب20.56158
1 Figma（FIGON）至 BMD
$54.54
1 Figma（FIGON）至 DKK
kr349.6014
1 Figma（FIGON）至 HNL
L1,430.5842
1 Figma（FIGON）至 MUR
2,480.4792
1 Figma（FIGON）至 NAD
$944.6328
1 Figma（FIGON）至 NOK
kr544.8546
1 Figma（FIGON）至 NZD
$94.3542
1 Figma（FIGON）至 PAB
B/.54.54
1 Figma（FIGON）至 PGK
K232.3404
1 Figma（FIGON）至 QAR
ر.ق198.5256
1 Figma（FIGON）至 RSD
дин.5,488.3602
1 Figma（FIGON）至 UZS
soʻm657,108.2826
1 Figma（FIGON）至 ALL
L4,531.7286
1 Figma（FIGON）至 ANG
ƒ97.6266
1 Figma（FIGON）至 AWG
ƒ97.6266
1 Figma（FIGON）至 BBD
$109.08
1 Figma（FIGON）至 BAM
KM91.6272
1 Figma（FIGON）至 BIF
Fr160,402.14
1 Figma（FIGON）至 BND
$70.3566
1 Figma（FIGON）至 BSD
$54.54
1 Figma（FIGON）至 JMD
$8,732.9448
1 Figma（FIGON）至 KHR
219,035.9124
1 Figma（FIGON）至 KMF
Fr23,124.96
1 Figma（FIGON）至 LAK
1,185,652.1502
1 Figma（FIGON）至 LKR
රු16,537.0734
1 Figma（FIGON）至 MDL
L929.3616
1 Figma（FIGON）至 MGA
Ar245,675.43
1 Figma（FIGON）至 MOP
P435.7746
1 Figma（FIGON）至 MVR
834.462
1 Figma（FIGON）至 MWK
MK94,359.654
1 Figma（FIGON）至 MZN
MT3,485.106
1 Figma（FIGON）至 NPR
रु7,645.9626
1 Figma（FIGON）至 PYG
384,070.68
1 Figma（FIGON）至 RWF
Fr79,028.46
1 Figma（FIGON）至 SBD
$449.4096
1 Figma（FIGON）至 SCR
755.9244
1 Figma（FIGON）至 SRD
$2,166.8742
1 Figma（FIGON）至 SVC
$476.1342
1 Figma（FIGON）至 SZL
L944.6328
1 Figma（FIGON）至 TMT
m191.4354
1 Figma（FIGON）至 TND
د.ت160.02036
1 Figma（FIGON）至 TTD
$369.2358
1 Figma（FIGON）至 UGX
Sh189,362.88
1 Figma（FIGON）至 XAF
Fr30,706.02
1 Figma（FIGON）至 XCD
$147.258
1 Figma（FIGON）至 XOF
Fr30,706.02
1 Figma（FIGON）至 XPF
Fr5,563.08
1 Figma（FIGON）至 BWP
P777.195
1 Figma（FIGON）至 BZD
$109.08
1 Figma（FIGON）至 CVE
$5,170.9374
1 Figma（FIGON）至 DJF
Fr9,653.58
1 Figma（FIGON）至 DOP
$3,488.9238
1 Figma（FIGON）至 DZD
د.ج7,089.1092
1 Figma（FIGON）至 FJD
$124.8966
1 Figma（FIGON）至 GNF
Fr474,225.3
1 Figma（FIGON）至 GTQ
Q416.6856
1 Figma（FIGON）至 GYD
$11,392.8606
1 Figma（FIGON）至 ISK
kr6,653.88

要更深入地瞭解 Figma，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Figma網站
區塊查詢

人們還問：關於Figma的其他問題

Figma（FIGON）今日價格是多少？
FIGON 實時價格為 54.54 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 FIGON 兌 USD 的價格是多少？
目前 FIGON 兌 USD 的價格為 $ 54.54。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Figma 的市值是多少？
FIGON 的市值為 $ 448.27K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
FIGON 的流通供應量是多少？
FIGON 的流通供應量為 8.22K USD
FIGON 的歷史最高價（ATH）是多少？
FIGON 的歷史最高價是 71.95000313657503 USD
FIGON 的歷史最低價（ATL）是多少？
FIGON 的歷史最低價是 49.64263991441947 USD
FIGON 的交易量是多少？
FIGON 的 24 小時實時交易量為 $ 59.42K USD
FIGON 今年會漲嗎？
FIGON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 FIGON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:35:20 (UTC+8)

Figma（FIGON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

FIGON 兌 USD 計算器

數量

FIGON
FIGON
USD
USD

1 FIGON = 54.54 USD

交易 FIGON

FIGON/USDT
$54.52
$54.52
+1.30%

$115,154.06

$4,144.77

$0.04888

$199.33

$5.4739

$4,144.77

$115,154.06

$199.33

$2.6226

$0.20225

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2251

$0.001984

$0.000000000000000000005009

$0.2251

$0.0000000961

$0.04164

$0.0003613

