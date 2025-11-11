FactualAI 是一個基於人工智慧的真相驗證協議，旨在透過將未經證實的市場謠言轉化為可操作的情報，過濾 Web3 生態系統中的噪音。該平台基於幣安智能鏈 (BSC) 構建，將即時區塊鏈數據、社交訊號和新聞推送與先進的人工智慧可信度評分模型相結合，以評估加密相關資訊的可信度。