FactualAI 目前實時價格為 0.00014 USD。跟蹤 FCTAI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 FCTAI 價格趨勢。

FactualAI 圖標

FactualAI實時價格 (FCTAI)

1 FCTAI 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00014
$0.00014$0.00014
+7.69%1D
USD
FactualAI (FCTAI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:35:13 (UTC+8)

FactualAI（FCTAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00009
$ 0.00009$ 0.00009
24H最低價
$ 0.00017
$ 0.00017$ 0.00017
24H最高價

$ 0.00009
$ 0.00009$ 0.00009

$ 0.00017
$ 0.00017$ 0.00017

--
----

--
----

0.00%

+7.69%

-30.00%

-30.00%

FactualAI（FCTAI）目前實時價格為 $ 0.00014。過去 24 小時內，FCTAI 的交易價格在 $ 0.00009$ 0.00017 之間波動，市場活躍度顯著。FCTAI 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，FCTAI 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 +7.69%，過去 7 天內累計變動為 -30.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FactualAI（FCTAI）市場資訊

--
----

$ 783.46
$ 783.46$ 783.46

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

FactualAI 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 783.46。FCTAI 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.40M

FactualAI（FCTAI）價格歷史 USD

跟蹤 FactualAI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00001+7.69%
30天$ -0.00031-68.89%
60天$ -0.01236-98.88%
90天$ -0.01236-98.88%
FactualAI 今日價格變化

今天，FCTAI 記錄了 $ +0.00001 (+7.69%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

FactualAI 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00031 (-68.89%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

FactualAI 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FCTAI 的變化為 $ -0.01236 (-98.88%)，從而更廣泛地了解其表現。

FactualAI 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.01236 (-98.88%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 FactualAI（FCTAI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 FactualAI 價格歷史頁面

什麼是FactualAI (FCTAI)

FactualAI 是一個基於人工智慧的真相驗證協議，旨在透過將未經證實的市場謠言轉化為可操作的情報，過濾 Web3 生態系統中的噪音。該平台基於幣安智能鏈 (BSC) 構建，將即時區塊鏈數據、社交訊號和新聞推送與先進的人工智慧可信度評分模型相結合，以評估加密相關資訊的可信度。

FactualAI在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 FactualAI 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 FCTAI 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 FactualAI 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 FactualAI 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

FactualAI 價格預測 (USD)

FactualAI（FCTAI）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 FactualAI（FCTAI）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 FactualAI 的長期和短期價格預測。

現在就查看 FactualAI 價格預測

FactualAI（FCTAI）代幣經濟

了解 FactualAI（FCTAI）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 FCTAI 代幣的完整經濟學

如何購買FactualAI (FCTAI)

正在尋找如何購買 FactualAI？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買FactualAI。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

FCTAI 兌換為當地貨幣

1 FactualAI（FCTAI）至 VND
3.6841
1 FactualAI（FCTAI）至 AUD
A$0.0002128
1 FactualAI（FCTAI）至 GBP
0.0001036
1 FactualAI（FCTAI）至 EUR
0.000119
1 FactualAI（FCTAI）至 USD
$0.00014
1 FactualAI（FCTAI）至 MYR
RM0.000588
1 FactualAI（FCTAI）至 TRY
0.0058674
1 FactualAI（FCTAI）至 JPY
¥0.02128
1 FactualAI（FCTAI）至 ARS
ARS$0.2089542
1 FactualAI（FCTAI）至 RUB
0.011095
1 FactualAI（FCTAI）至 INR
0.0123522
1 FactualAI（FCTAI）至 IDR
Rp2.3333324
1 FactualAI（FCTAI）至 PHP
0.008239
1 FactualAI（FCTAI）至 EGP
￡E.0.006636
1 FactualAI（FCTAI）至 BRL
R$0.0007518
1 FactualAI（FCTAI）至 CAD
C$0.0001946
1 FactualAI（FCTAI）至 BDT
0.017122
1 FactualAI（FCTAI）至 NGN
0.204379
1 FactualAI（FCTAI）至 COP
$0.5426344
1 FactualAI（FCTAI）至 ZAR
R.0.002408
1 FactualAI（FCTAI）至 UAH
0.0058926
1 FactualAI（FCTAI）至 TZS
T.Sh.0.3456782
1 FactualAI（FCTAI）至 VES
Bs0.02968
1 FactualAI（FCTAI）至 CLP
$0.13146
1 FactualAI（FCTAI）至 PKR
Rs0.039648
1 FactualAI（FCTAI）至 KZT
0.0752682
1 FactualAI（FCTAI）至 THB
฿0.0045724
1 FactualAI（FCTAI）至 TWD
NT$0.0042938
1 FactualAI（FCTAI）至 AED
د.إ0.0005138
1 FactualAI（FCTAI）至 CHF
Fr0.0001106
1 FactualAI（FCTAI）至 HKD
HK$0.0010864
1 FactualAI（FCTAI）至 AMD
֏0.0534758
1 FactualAI（FCTAI）至 MAD
.د.م0.0012908
1 FactualAI（FCTAI）至 MXN
$0.0025774
1 FactualAI（FCTAI）至 SAR
ريال0.000525
1 FactualAI（FCTAI）至 ETB
Br0.021399
1 FactualAI（FCTAI）至 KES
KSh0.0180866
1 FactualAI（FCTAI）至 JOD
د.أ0.00009926
1 FactualAI（FCTAI）至 PLN
0.0005082
1 FactualAI（FCTAI）至 RON
лв0.0006104
1 FactualAI（FCTAI）至 SEK
kr0.0013104
1 FactualAI（FCTAI）至 BGN
лв0.0002352
1 FactualAI（FCTAI）至 HUF
Ft0.0467908
1 FactualAI（FCTAI）至 CZK
0.0029218
1 FactualAI（FCTAI）至 KWD
د.ك0.00004284
1 FactualAI（FCTAI）至 ILS
0.0004564
1 FactualAI（FCTAI）至 BOB
Bs0.0009646
1 FactualAI（FCTAI）至 AZN
0.000238
1 FactualAI（FCTAI）至 TJS
SM0.0013034
1 FactualAI（FCTAI）至 GEL
0.0003794
1 FactualAI（FCTAI）至 AOA
Kz0.1276198
1 FactualAI（FCTAI）至 BHD
.د.ب0.00005278
1 FactualAI（FCTAI）至 BMD
$0.00014
1 FactualAI（FCTAI）至 DKK
kr0.0008974
1 FactualAI（FCTAI）至 HNL
L0.0036722
1 FactualAI（FCTAI）至 MUR
0.0063672
1 FactualAI（FCTAI）至 NAD
$0.0024248
1 FactualAI（FCTAI）至 NOK
kr0.0013986
1 FactualAI（FCTAI）至 NZD
$0.0002422
1 FactualAI（FCTAI）至 PAB
B/.0.00014
1 FactualAI（FCTAI）至 PGK
K0.0005964
1 FactualAI（FCTAI）至 QAR
ر.ق0.0005096
1 FactualAI（FCTAI）至 RSD
дин.0.0140882
1 FactualAI（FCTAI）至 UZS
soʻm1.6867466
1 FactualAI（FCTAI）至 ALL
L0.0116326
1 FactualAI（FCTAI）至 ANG
ƒ0.0002506
1 FactualAI（FCTAI）至 AWG
ƒ0.0002506
1 FactualAI（FCTAI）至 BBD
$0.00028
1 FactualAI（FCTAI）至 BAM
KM0.0002352
1 FactualAI（FCTAI）至 BIF
Fr0.41174
1 FactualAI（FCTAI）至 BND
$0.0001806
1 FactualAI（FCTAI）至 BSD
$0.00014
1 FactualAI（FCTAI）至 JMD
$0.0224168
1 FactualAI（FCTAI）至 KHR
0.5622484
1 FactualAI（FCTAI）至 KMF
Fr0.05936
1 FactualAI（FCTAI）至 LAK
3.0434782
1 FactualAI（FCTAI）至 LKR
රු0.0424494
1 FactualAI（FCTAI）至 MDL
L0.0023856
1 FactualAI（FCTAI）至 MGA
Ar0.63063
1 FactualAI（FCTAI）至 MOP
P0.0011186
1 FactualAI（FCTAI）至 MVR
0.002142
1 FactualAI（FCTAI）至 MWK
MK0.242214
1 FactualAI（FCTAI）至 MZN
MT0.008946
1 FactualAI（FCTAI）至 NPR
रु0.0196266
1 FactualAI（FCTAI）至 PYG
0.98588
1 FactualAI（FCTAI）至 RWF
Fr0.20286
1 FactualAI（FCTAI）至 SBD
$0.0011536
1 FactualAI（FCTAI）至 SCR
0.0019404
1 FactualAI（FCTAI）至 SRD
$0.0055622
1 FactualAI（FCTAI）至 SVC
$0.0012222
1 FactualAI（FCTAI）至 SZL
L0.0024248
1 FactualAI（FCTAI）至 TMT
m0.0004914
1 FactualAI（FCTAI）至 TND
د.ت0.00041076
1 FactualAI（FCTAI）至 TTD
$0.0009478
1 FactualAI（FCTAI）至 UGX
Sh0.48608
1 FactualAI（FCTAI）至 XAF
Fr0.07882
1 FactualAI（FCTAI）至 XCD
$0.000378
1 FactualAI（FCTAI）至 XOF
Fr0.07882
1 FactualAI（FCTAI）至 XPF
Fr0.01428
1 FactualAI（FCTAI）至 BWP
P0.001995
1 FactualAI（FCTAI）至 BZD
$0.00028
1 FactualAI（FCTAI）至 CVE
$0.0132734
1 FactualAI（FCTAI）至 DJF
Fr0.02478
1 FactualAI（FCTAI）至 DOP
$0.0089558
1 FactualAI（FCTAI）至 DZD
د.ج0.0181972
1 FactualAI（FCTAI）至 FJD
$0.0003206
1 FactualAI（FCTAI）至 GNF
Fr1.2173
1 FactualAI（FCTAI）至 GTQ
Q0.0010696
1 FactualAI（FCTAI）至 GYD
$0.0292446
1 FactualAI（FCTAI）至 ISK
kr0.01708

FactualAI資源

要更深入地瞭解 FactualAI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方FactualAI網站
區塊查詢

人們還問：關於FactualAI的其他問題

FactualAI（FCTAI）今日價格是多少？
FCTAI 實時價格為 0.00014 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 FCTAI 兌 USD 的價格是多少？
目前 FCTAI 兌 USD 的價格為 $ 0.00014。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
FactualAI 的市值是多少？
FCTAI 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
FCTAI 的流通供應量是多少？
FCTAI 的流通供應量為 -- USD
FCTAI 的歷史最高價（ATH）是多少？
FCTAI 的歷史最高價是 -- USD
FCTAI 的歷史最低價（ATL）是多少？
FCTAI 的歷史最低價是 -- USD
FCTAI 的交易量是多少？
FCTAI 的 24 小時實時交易量為 $ 783.46 USD
FCTAI 今年會漲嗎？
FCTAI 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 FCTAI 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:35:13 (UTC+8)

FactualAI（FCTAI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

